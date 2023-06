Hòa Phát bán 530.000 tấn thép các loại trong tháng 5, tăng 16% so với tháng trước

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong tháng 5, tập đoàn sản xuất 565.000 tấn thép thô, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 530.000 tấn, giảm 20% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 16% so với tháng 4 vừa qua.

Theo đó, thép xây dựng Hòa Phát đạt 284.000 tấn, giảm 27% so với tháng 5 năm trước nhưng tăng 8% so với tháng 4/2023. Trong khi đó, thép cuộn cán nóng ghi nhận 243.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đóng góp 55%, chủ yếu tới thị trường châu Âu, châu Á. Các sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép và tôn mạ của Tập đoàn Hòa Phát đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Ống thép đạt trên 57.000 tấn, tăng 12%, Tôn mạ các loại cung cấp 34.000 tấn cho thị trường trong và ngoài nước, tăng gấp đôi so với tháng 5/2022. Lũy kế 5 tháng, Hòa Phát đã sản xuất 2,34 triệu tấn thép thô, giảm 36% so với 5 tháng đầu năm 2023. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 2,36 triệu tấn, giảm 31% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng đạt 1,36 triệu tấn, giảm 33%. Thép cuộn cán nóng ghi nhận 965.000 tấn, giảm 21% so với 5 tháng 2022. Sau 5 tháng, ống thép Hòa Phát đã cung cấp 266.000 tấn, giảm 14%, sản phẩm hạ nguồn HRC khác là tôn mạ đạt 136.000 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Hòa Phát hiện có công suất thép thô là 8,5 triệu tấn, lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn là doanh nghiệp thép thuần Việt đầu tiên sản xuất được thép cuộn cán nóng. Tính đến cuối tháng 4/2023, thép xây dựng và ống thép Hòa Phát dẫn đầu thị phần toàn quốc với lần lượt 32,2% và 26,7%. Tôn Hòa Phát hiện nằm trong Top 5 thị phần các doanh nghiệp trong ngành. Thục Quyên