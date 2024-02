Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia được bạn trai người Mỹ cầu hôn

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020 Sarita Teth được bạn trai người Mỹ Tomas Gimenez quỳ gối cầu hôn giữa khung cảnh hùng vĩ của New Zealand.

Trên trang cá nhân có hơn 255.000 người theo dõi, Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020 Sarita Teth đăng tải loạt ảnh cô được bạn trai người Mỹ quỳ gối cầu hôn giữa khung cảnh núi non hùng vĩ của thị trấn Wanaka ở phía Nam của New Zealand.

Sarita Teth và bạn trai đang có chuyến du lịch ở New Zealand. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những hình ảnh ghi lại chuyến đi. Bạn trai đã bất ngờ mang theo nhẫn và cầu hôn cô khi cả hai đặt chân tới thị trấn Wanaka.

Người đẹp đã nói lời đồng ý và xúc động khi được bạn trai lâu năm ngỏ lời. Bên dưới bài viết của Sarita Teth, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã để lại lời chúc phúc cho cô.

Bạn trai của Sarita Teth là doanh nhân người Mỹ có ngoại hình sáng sủa. Cả hai có chung niềm đam mê xê dịch. Trên trang cá nhân, Sarita Teth thường xuyên cập nhật những chuyến đi của cả hai.

Reth Sarita sinh năm 1994, tốt nghiệp ngành tiếng Anh, Học viện Vanda. Người đẹp cao 1,68 m, có vẻ đẹp đậm chất Á đông. Cô từng theo học thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia. Người đẹp Campuchia thành thạo tiếng Anh và Pháp.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia, Reth Sarita được khán giả biết tới qua vai trò diễn viên, người mẫu, MC truyền hình. Cô ra mắt năm 17 tuổi qua phim Love9, sau đó đóng loạt tác phẩm Love To The Power of Four, The Dinner, Happiness, Kidnap, Mind Cage...

Tuy không có chiều cao nổi trội, Sarita Reth được đánh giá là người đẹp có vẻ đẹp học thức, từng được Quỹ hoạt động Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) Campuchia vinh danh.

Năm 2020, Reth Sarita đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2020 ở Mỹ nhưng không giành được thành tích.