Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: 'Chơi golf rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật'

TPO - Từng đồng hành với Tiền Phong Golf Championship 2021 với tư cách là đại sứ hình ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia tranh tài với các golfer ở mùa giải năm nay.

Linh có cảm xúc gì vừa đóng vai trò đại sứ của Tiền Phong Golf Championship 2021, vừa là golfer tham gia tranh tài tại giải?

Linh rất vui và tự hào khi trở thành đại sứ của giải Tiền Phong Golf Championship, giải đấu có những hoạt động thiện nguyện nhân văn và đầy ý nghĩa, để giúp đỡ các tài năng trẻ của đất nước phát triển. Trước đây, Linh đã từng giữ vai trò đại sứ của giải, nhưng đây là lần đầu tiên Linh tham dự kiêm thêm cả tư cách người chơi. Linh cảm thấy vui, hào hứng xen lẫn hồi hộp chờ đến ngày ra sân tranh tài. Giải đấu quy tụ nhiều golfer tài năng, đây là cơ hội tuyệt vời để Linh có thể học hỏi thêm nhiều điều về bộ môn golf này.

Linh tập chơi golf lâu chưa? Cơ duyên nào dẫn bạn đến với môn thể thao này?

Linh bắt đầu tập golf từ đầu năm 2021, nhưng không được thường xuyên bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi lần nghỉ ngắt quãng vì dịch, khi quay trở lại tập thì gần như mới. Thời gian gần đây, mọi hoạt động thể thao trở lại bình thường, Linh mới có cơ hội tập luyện, ra sân đều đặn nên có chút tiến bộ.Linh đến với golf rất tình cờ, không có sự chuẩn bị trước. Linh còn nhớ lần đầu tiên đến sân golf là sau buổi hẹn hò của “hội chị em” ở nhà chị Ngọc Hân. Sau đó, các chị cùng nhau ra sân tập golf, Linh đi cùng với mọi người cho vui, nhưng vẫn chưa có định chơi môn thể thao này. Mãi sau này, do ảnh hưởng của dịch nên mọi công việc của Linh phải tạm hoãn. Linh có nhiều thời gian rảnh hơn nên bắt đầu đi học golf để có thời gian bên những người bạn thân. Ban đầu Linh cảm thấy học golf rất khó, nhiều lúc nản chí muốn từ bỏ nhưng được chị Ngọc Hân, chị Mai Ngọc và mọi người động viên, cùng nhau ra sân đánh nhiều hơn nên có sự tiến bộ vượt bậc và hiện cảm thấy tự tin khi tham dự giải.

Theo Linh, golfer nữ gặp những khó khăn gì khi tập luyện và thi đấu golf so với người chơi nam?

Linh nhận thấy, số lượng golfer nữ hiện rất đông, không kém hơn so với người chơi nam. Nhiều chị em golfer nữ vừa xinh đẹp, tài năng, lại vừa đánh rất hay nữa, không kém so với golfer nam.Nếu nói về khó khăn thì nhiều bạn nữ ban đầu chắc cũng giống Linh. Đó là ngại nắng, ngại gió, ảnh hưởng tới nhan sắc. Thông thường, Linh ít khi ra nắng, nhưng không hiểu sao kể từ khi chơi golf là có thể sẵn sàng ra sân 5-6 tiếng đồng hồ giữa cái nắng mùa hè. Điều mà Linh cảm thấy thú vị nhất ở golf là đòi hỏi người chơi có tính kiên trì, nhẫn nại và kỷ luật, giúp người chơi khám phá giới hạn bản thân mình. Nếu làm quen rồi, đây thực sự là bộ môn gây nghiện. Linh cho rằng, golf là môn thể thao văn minh và rất hợp với chị em phụ nữ. Nếu "trang bị đủ đồ bảo hộ” thì yếu tố thời tiết không phải là rào cản.

Chơi golf mang lại lợi ích gì đối với Linh? Linh hiện dành thời gian cho môn thể nào này như thế nào?

Việc chơi bất kỳ môn thể thao nào trong đó có golf đều rèn luyện sức khỏe cho bản thân Linh. Ngoài ra, chơi golf tăng khả năng giao lưu kết bạn tốt, mang lại cho mình những mối quan hệ. Chơi golf còn giúp Linh rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại để hoàn thành mục tiêu của mình. Và cuối cùng, chơi golf mang lại cho Linh khoảng thời gian thư giãn, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Hiện tại, dĩ nhiên công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu của Linh, nhưng Linh cũng sẽ dành thời gian để luyện tập bộ môn này. Nếu không quá bận rộn, Linh cố gắng sắp xếp công việc để đi tập đều đặn mỗi ngày và 1 tuần lên sân đánh 2 buổi.

Linh chuẩn bị như thế nào để có thể chinh phục các thử thách trên sân BRG Kings Island Golf Resort ngày 20/11 tới?

Linh tham gia giải Tiền Phong Golf Championship lần này với mong muốn giao lưu, học hỏi với anh chị em trong cộng đồng golfer, những người cũng yêu thích môn thể thao này. Bên cạnh đó, Linh mong muốn lan toả niềm đam mê thể thao, cũng như lan toả ý nghĩa nhân văn của giải đến mọi người. Linh không đặt mục tiêu về thành tích bởi mình nhận thức được trình độ của mình còn kém xa so với nhiều người. Linh hi vọng rằng nếu may mắn thì mình sẽ có giải kỹ thuật. Linh cũng xin gửi lời chúc tới các golfer sẽ thi đấu tốt, chúc cho giải được tổ chức thành công, huy động được nhiều nguồn tài chính cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam!

Cảm ơn Linh về những chia sẻ!