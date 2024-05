HLV Ten Hag thách thức các ông chủ: Nếu sa thải tôi, họ là những người thiếu lý trí

TPO - HLV Erik ten Hag tuyên bố ông không sợ bị mất việc ở MU. Bởi nếu điều đó xảy ra thì những người sa thải ông là những người "thiếu lý trí, không có hiểu biết"...

Erik ten Hag đang cùng Man United bước vào trận đấu hứa hẹn rất khó khăn với Arsenal. Trong khi đối thủ thăng hoa thì MU lại sa sút tệ hại. Họ vừa thảm bại 0-4 trước Crystal Palace, nhận trận thua đậm nhất trước CLB này trong lịch sử. Họ cũng trải qua mùa giải thua nhiều nhất ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (13 trận thua), và số thất bại của CLB này hoàn toàn có thể tăng lên.

Tất cả những gì Ten Hag đang đi liên tưởng đến mùa giải 2015/16 của Van Gaal. Khi đó, đồng hương Hà Lan của Ten Hag đã bị sa thải vì kết quả thi đấu kém. MU không thể vượt qua vòng bảng Champions League và không thể lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh. Ngay cả khi giúp MU vô địch FA Cup nhưng cuối cùng, Van Gaal vẫn mất việc.

Một viễn cảnh tương tự đang chờ đợi Ten Hag, người thậm chí còn thể hiện tệ hơn Van Gaal rất nhiều. Nhưng HLV người Hà Lan vẫn tin rằng ông sẽ không nhận kết cục như Van Gaal.

Thậm chí, Ten Hag còn dùng những từ "thiếu lý trí, thiếu hiểu biết" để nói về BLĐ Man United một khi họ sa thải ông.

Ten Hag trả lời khi được hỏi về nguy cơ mất việc: “Tôi nghĩ họ (ban lãnh đạo) sẽ hiểu. Tôi nghĩ họ có lý trí. Khi chứng kiến đội bóng phải dùng 32 cặp trung vệ từ đầu mùa, mất 8 trung vệ, không có hậu vệ trái, họ sẽ hiểu rằng kết quả vừa qua của chúng tôi là không thể khác được.

Họ biết điều đó sẽ có tác động tiêu cực đến kết quả, nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu và trước mắt chúng tôi là trận chung kết FA Cup. Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đó. Đây có thể là điểm nhấn của mùa giải này.

Tất nhiên chúng tôi không vui, nhưng chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi đang có thành tích kém trên bảng xếp hạng hiện tại. Lý do tất nhiên là do chấn thương. Tôi là người thực tế, tôi thấy không đội nào có thể thi đấu như vậy nếu gặp khủng hoảng vì chấn thương".