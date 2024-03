HLV Shin Tae-yong: ‘Indonesia ghi bàn nhờ chiến thuật, không nhờ may mắn’

TPO - HLV Shin Tae-yong khẳng định bàn thắng của tuyển Indonesia trước tuyển Việt Nam là thành quả của chiến thuật, không phải dựa vào may mắn.

Tối qua, tuyển Indonesia đã đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 trên sân nhà Gelora Bung Karno, qua đó vượt lên giành vị trí nhì bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Người ghi bàn duy nhất cho Indonesia là tiền đạo vào thay người ở đầu hiệp 2, Egy Maulana Vikri.

Phút 52, Egy Maulana Vikri lập công sau khi Võ Minh Trọng phá bóng lỗi trong vòng cấm đội tuyển Việt Nam. Pha bóng này xuất phát từ tình huống ném biên xa sở trường của Pratama Arhan, nhưng nhiều người cho rằng Indonesia đã may mắn khi bóng sượt qua đầu Phan Tuấn Tài khiến Võ Minh Trọng giật mình.

Trước khi Egy Maulana Vikri ghi bàn, tuyển Indonesia gần như không thể tiếp cận khung thành Nguyễn Filip. Cuối trận, họ có một số tình huống phản công nhanh nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Vì vậy, một số chuyên gia cho rằng tuyển Indonesia may mắn thắng tuyển Việt Nam và đối mặt nhiều khó khăn ở trận lượt về.

HLV Shin Tae-yong phủ nhận quan điểm trên. Ông nói: “Bàn thắng của Egy Maulana Vikri không đến từ may mắn. Đó là chiến thuật riêng của chúng tôi, là lý do tại sao chúng tôi ghi được bàn thắng. Nếu các bạn cứ muốn nói đó là may mắn thì cũng được thôi. Mọi thứ đều có thể đổ cho may rủi”.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cho rằng tuyển Indonesia thi đấu không tốt như ở Asian Cup 2023 vì thiếu thời gian chuẩn bị. Ông nói thêm: “Trước Asian Cup 2023, chúng tôi có 20 ngày tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ và có nhiều thời gian hơn. Lần này, nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu bị jet lag và cần phải thích nghi với môi trường mới. Họ cũng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày trước khi ra sân thi đấu. Việc áp dụng chiến thuật cần thời gian và chúng tôi chưa thể tập luyện như ý”.