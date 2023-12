HLV Mano Polking trở lại V-League

TPO - HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt CLB Công an Hà Nội từ ngày 5/1 thay cho ông Gong Oh-kyun sau trận đấu với Bình Dương ở vòng 8 V-League 2023-2024.

Theo nguồn tin của VnExpress, ngày 5/1/2024 cựu HLV Mano Polking sẽ đến Việt Nam để ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. CLB Công an Hà Nội từng đề nghị cựu HLV đội tuyển Thái Lan sang thay HLV Gong Oh-kyun ngay sau trận thua Khánh Hòa ở vòng 7. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức đề xuất lùi ngày do đang đi nghỉ cùng gia đình.

CLB Công an Hà Nội từng đàm phán với ông Polking vào hồi tháng 4 và đạt được thỏa thuận sơ bộ, nhưng nhà cầm quân người Đức được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thuyết phục ở lại dẫn dắt đội tuyển tại Asian Cup 2024. Sau đó, Polking bị sa thải do đội tuyển Thái Lan để thua trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2026.

CLB Công an Hà Nội dự kiến sẽ thanh lý hợp đồng với HLV Gong Oh-kyunvào cuối tuần này. HLV người Hàn Quốc bị treo quyền chỉ đạo sau trận thua Khánh Hòa, nối dài chuỗi trận không thắng ở V-League kể từ khi sang dẫn đội lên bốn trận. Ông Trần Tiến Đại sẽ nắm quyền chỉ đạo trong trận đấu với Bình Dương ở vòng 8. Hợp đồng của HLV Gong Oh-kyun có thời hạn một năm kèm điều khoản có thể gia hạn thêm một năm. CLB Công an Hà Nội sẽ phải đền bù tiền lương nếu thanh lý hợp đồng sớm.

V-League sẽ tạm nghỉ gần 2 tháng để đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2024 tại Qatar. HLV Polking sẽ có rất nhiều thời gian để làm quen với đội, ông được kỳ vọng sẽ giúp CLB cải thiện thành tích trong thời gian tới. Đương kim vô địch V-League bất ngờ sa sút ở mùa giải năm nay và đang xếp ở vị trí thứ 8, kém đội đầu bảng Nam Định 7 điểm.

Ông Mano Polking từng làm việc ở V-League, dẫn dắt TP HCM vào năm 2021. Trước khi giải đấu bị huỷ vì Covid-19, CLB TP HCM đối mặt với nguy cơ xuống hạng nên đôi bên thống nhất chia tay trước thời hạn. Chiến lược gia người Đức được mời làm HLV đội tuyển Thái Lan, thay thế người tiền nhiệm Akira Nishino. HLV Polking đã giúp đội tuyển Thái Lan 2 lần liên tiếp lên ngôi AFF Cup vào các năm 2021 và 2022. Trong hành trình lên ngôi vô địch ở 2 giải đấu đó, đội tuyển Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp, trong đó có chiến thắng ở trận chung kết vào năm 2022.