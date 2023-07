Hiểu rõ bất động sản trước khi xuống tiền, yếu tố không thể thiếu giúp nhà đầu tư 'chắc thắng'

Thay vì tốn cả tháng trời để tìm tòi, thu thập thông tin về các dự án bất động sản - với công cụ trực tuyến so sánh bất động sản, người mua chỉ cần vài phút có thể đối chiếu gần 400 dự án tại Hà Nội và Hưng Yên, để từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Công nghệ có thể mang tới cơ hội mới cho những nhà đầu tư như thế nào - chủ đề được chia sẻ bởi ông Lê Minh Hoàng, Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm của OneHousing.

Không khó để tìm kiếm thông tin về một dự án bất động sản, nhưng đây cũng chính là “điểm đau" của người mua nhà hiện nay: bị lạc lối và mất quá nhiều thời gian để sàng lọc cả “biển thông tin" mà không biết đâu là xác thực?

Xu hướng hiện nay 72% người mua nhà thường tìm và chọn mua nhà qua Internet, 60% tiến hành thương lượng và thảo luận về giá cả online. Nhưng thực trạng chung là khách hàng thường xuyên gặp khó khăn khi thông tin quá dàn trải, không biết đâu là thông tin chính xác.

Bởi website của các chủ đầu tư hay website của đơn vị bán hàng (sàn, đại lý bất động sản) tập trung thể hiện những thông tin tính năng đặc biệt, như dự án có công viên cảnh quan đẹp, mặt sông rộng, trang thiết bị nội thất hàng hiệu,...Trong khi đây không phải là toàn bộ những thông tin mà người mua muốn biết. Và ngay cả người mua đôi khi cũng nhầm lẫn giữa thông tin mà họ muốn biết và thông tin mà họ thật sự cần. Ví dụ, từ nhà đất chuyển sang chung cư, họ không hình dung được mật độ thang máy, mật độ xây dựng của dự án ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ như thế nào, những tiện ích phục vụ cho cuộc sống, khoảng cách nơi ở và trường học cho con cái, hay việc gần các siêu thị… có sẽ giúp ích họ thế nào.

Công cụ công nghệ được OneHousing phát triển đã hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm “các thông tin muốn biết và thông tin thật sự cần" của người mua nhà như thế nào, thưa ông?

Trong quá trình tìm hiểu về hành vi người dùng, chúng tôi phát hiện ra các nhóm thông tin đến từ 3 hướng chính: nhóm thứ nhất là thông tin từ chủ đầu tư/sàn giao dịch, nhóm thứ 2 là thông tin người dùng muốn tìm hiểu (đôi khi bị ảnh hưởng bởi thông tin của chính nhóm chủ đầu tư và sàn giao dịch); Nhóm cuối cùng là nhóm thông tin người dùng cần tìm hiểu.

Thực tế, giữa ba nhóm thông tin này vẫn còn một khoảng cách, đôi khi người mua không “nhặt” ra được thông tin họ cần quan tâm, quyết định của họ vẫn bị lệch bởi những thông tin họ được cung cấp.

Công cụ phân tích thị trường của OneHousing được phát triển từ bộ dữ liệu từ điển nhà ở liên tục được làm giàu thêm cả về số lượng lẫn chất lượng, tới nay đã có 1 triệu căn hộ đầy đủ thông tin chi tiết đến từng mã căn hộ/ số nhà, từng thuộc tính của căn nhà. Với công cụ so sánh này, khách hàng dễ dàng lựa chọn các dự án cùng khu vực, cùng khoảng giá để so sánh, tham chiếu và đưa ra các tiêu chí ưu tiên. Từ đó họ có thể tìm được BĐS đúng nhất với nhu cầu khi lựa chọn và an tâm quyết định trên sự sáng suốt.

Nhu cầu của tìm mua BĐS của mỗi người có thể khác nhau, công cụ so sánh BĐS từ OneHousing có trở thành “một cổng" phục vụ cho mọi chân dung khách hàng?

Thông tin được kiểm định và chia thành 4 nhóm mà người dùng thực sự cần. Thứ nhất là thông tin về đơn giá, khả năng sinh lời, biến động về giá của một nhóm căn. Thứ hai là thông tin về mật độ, cảnh quan, số lượng thang máy, tầng cao, đơn vị thi công phát triển. Đó là thông tin về thuộc tính mà bất kỳ khách hàng nào cũng quan tâm. Thứ ba là thông tin về danh mục tiện ích nội khu và ngoại khu của dự án và Nhóm bốn là các thông tin mang tính chất phân tích như khoảng giá, lịch sử biến động giá, giá thuê tham khảo… để giúp người dùng đưa ra quyết định cuối cùng.

Trải nghiệm tính năng so sánh bất động sản

Trong giai đoạn phát triển sắp tới, tính năng của OneHousing sẽ tùy biến phù hợp với từng nhóm đối tượng người dùng. Đối với người mua nhà lần đầu, công cụ so sánh được tối ưu để hiển thị các thông tin liên quan đến hệ thống tiện ích, giá cả của một phân khu dự án. Đó là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người mua. Trong khi đó, đồ thị biến động giá trong một năm hay tỷ suất cho thuê (liên hệ trực tiếp đến tổng giá trị bất động sản đến khả năng thu hồi vốn) sẽ là những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư.

Đối với nhóm người dùng là chuyên viên tư vấn bất động sản, trong quá trình môi giới, họ sẽ cần có công cụ thực hiện và biểu diễn so sánh trực quan cho khách hàng để tư vấn về những thông tin đáng lưu tâm của dự án từ đó hỗ trợ khách hàng trong việc ra quyết định. Tính năng này sẽ hỗ trợ hệ thống bảng biểu nhất quán dựa trên hệ quy chiếu 24 trường dữ liệu được chia thành 4 nhóm chính, giúp rút ngắn khoảng cách giữa chủ đầu tư đối với khách hàng, khắc phục hạn chế trong việc thu thập thông tin trực tuyến.

Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia, người làm nghề thẩm định giá bất động sản cũng có thể nắm bắt được tình hình chung của thị trường thông qua tính năng này và thuận tiện ứng dụng trong công việc. Bởi phương pháp so sánh với cách tiếp cận đi từ thị trường, luôn là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong thẩm định giá bất động sản.

Điều gì khiến công cụ mới từ OneHousing có được tính đáng tin và xác thực, thưa ông? Các công nghệ, thuật toán nào đã được OneHousing sử dụng khi phát triển tính năng này?

OneHousing đã ra mắt công cụ định giá nhà tự động vào năm 2022, kết quả định giá từ công cụ này được bảo chứng bởi ngân hàng Techcombank để xem như thông tin định giá tài sản đảm bảo trong các khoản vay có thế chấp tài sản. Nguồn dữ liệu được sử dụng cho tính năng so sánh bất động sản cũng cùng một nguồn với công cụ định giá tự động, do đó, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về tính xác thực, độ tin cậy.

Từ dữ liệu độc quyền về thị trường BĐS trong vòng hơn 10 năm qua được OneHousing tiến hành thu thập. Chúng tôi đã áp dụng các công thức phân tích dữ liệu, kết hợp thêm thuật toán hồi quy để vẽ ra ra các biểu đồ biến động giá thị trường, giá thuê và tỷ suất sinh lời của bất động sản.

Trải nghiệm tính năng so sánh bất động sản

Không dừng lại ở các thuật toán công nghệ, đây là thành quả của rất nhiều đội ngũ của OneHousing. Đội ngũ Nghiên cứu Thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing chia nhóm đối tượng khảo sát rất bài bản để tiến hành tìm hiểu người sắp mua nhà muốn biết thông tin gì, người vừa nhận nhà gặp vấn đề gì, người đã sống một thời gian trong căn nhà đó nhận ra vấn đề gì và “lệch” so với thông tin ban đầu mà họ biết như thế nào….

Từ đó, OneHousing “nhặt” ra những thông tin người dùng cần. Ví dụ, mật độ thang máy, khoảng tầng cao của một tòa nhà, quyết định mức độ hữu dụng của một dự án. Bên cạnh đó, những yếu tố người dùng cần như tỷ suất cho thuê (mối liên hệ tổng giá trị bất động sản đến khả năng thu hồi vốn) để đưa tổng quan thông tin mà người mua nhà cần biết rõ khi đầu tư bất động sản.

Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển tính năng so sánh bất động sản trong thời gian tới?

Mỗi sản phẩm được phát triển bởi OneHousing đều có lộ trình và hướng tới mục tiêu am hiểu người dùng và tăng thêm mức độ liên kết với nhau, đem tới trải nghiệm tối ưu cho từng nhóm chân dung khách hàng.

Ví dụ nếu bạn có nhu cầu mua nhà để ở, OneHousing sẽ gửi đến thông tin so sánh về khu vực, trải nghiệm, tiện ích sống. Nếu tìm mua nhà cho mục đích đầu tư, OneHousing tiến hành ưu tiên hơn trong việc hiển thị tiềm năng thị trường, biến động giá bán, giá thuê.

Lộ trình xây dựng và phát triển sản phẩm của OneHousing vẫn luôn nhất quán theo một triết lý, đó là theo sát khách hàng trong hành trình cuộc đời gắn với ngôi nhà, từ đó chúng tôi thiết kế nên những giải pháp và trải nghiệm tốt nhất để giúp khách hàng sớm sở hữu tổ ấm trong mơ, và sau đó là vươn tới sự thịnh vượng.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi.

Để sử dụng tính năng so sánh bất động sản, khách hàng chỉ cần làm theo những bước cơ bản dưới đây: Bước 1: Truy cập website Onehousing.vn Bước 2: Trên thanh điều hướng, chọn tab “Phân tích & So sánh BĐS” Bước 3: Lựa chọn 2-3 dự án muốn so sánh Bước 4: Nhấn chọn “So sánh” để nhận kết quả đối chiếu trực quan từ các dự án Link hướng dẫn sử dụng tính năng so sánh: https://www.youtube.com/watch?v=OUVtDW1ET9c) Link truy cập công cụ: https://s.onehousing.vn/cong-cu-so-sanh-BDS