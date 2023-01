Hiện tượng chưa từng có của nhạc Việt

TPO - Chỉ trong gần 5 tháng, Mono bứt phá từ tân binh thành ngôi sao thị trường nhạc Việt. Cát-xê đi diễn của em trai Sơn Tùng giờ lên đến 9 con số cho một show.

Mono khép lại một năm bùng nổ bằng việc thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích và Gương mặt mới xuất sắc tại Làn sóng xanh 2022. Bên cạnh đó, Waiting For You của Mono vào top 10 bài hát của năm. Mono là tân binh sáng nhất của nhạc Việt trong năm 2022. Thậm chí, tính rộng xuyên suốt lịch sử thị trường, khó có tân binh thăng tiến thần tốc như giọng ca sinh năm 2000.

Bước ngoặt bất ngờ

Waiting For You thực chất không phải dự án tâm điểm cho cú chào sân của Mono. Thay vào đó, nam giọng ca chào sân bằng MV Quên anh đi. Giọng ca gen Z được chú ý nhờ danh xưng “Em trai Sơn Tùng”. Ê-kíp của Mono tổ chức họp báo, quảng bá rầm rộ cho MV Quên anh đi.

Mono có ưu thế rất lớn, so với những tân binh của làng nhạc, là bệ đỡ kinh tế. MV Quên anh đi tiêu tốn kinh phí tiền tỷ. Chiến dịch quảng bá cho MV đầu tay của Mono cũng được dự đoán tiêu tốn rất nhiều tiền để phủ sóng truyền thông và mạng xã hội. Kết quả là MV Quên anh đi tạo sức hút lớn ngay khi ra mắt và nhanh chóng vươn đến top thịnh hành âm nhạc.

Waiting For You chỉ được tung lên YouTube theo phiên bản Visualizer Video, như những ca khúc còn lại trong album 22. Dù vậy, ca khúc bất ngờ gây sốt, xuất phát từ điệu nhảy uốn người viral của Mono. Tiếp đó, màn live Waiting For You của Mono trên sân khấu hoa hậu gây sốt. Câu hát “ú òa” của ca khúc thịnh hành trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu phấn khích cover Waiting For You.

Một loạt yếu tố tạo nên sức cộng hưởng lớn, giúp Waiting For You thành hit lớn nhất của nhạc Việt ở nửa cuối năm 2022. Màn chào sân của Mono “bẻ lái” sang hướng mới, so với toan tính ban đầu ở MV Quên anh đi và cho ra kết quả bùng nổ.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, cát-xê của Mono đã tăng phi mã chỉ trong gần 5 tháng. Nam giọng ca từng bị chỉ trích khi hát chênh phô Quên anh đi. Sau đó, cơn sốt Waiting For You giúp Mono bùng nổ lịch trình diễn. Trên sân khấu hoa hậu, cát xê của em trai Sơn Tùng được cho là trên dưới 100 triệu đồng. Sau đó, hit Waiting For You ngày càng nổi tiếng, và cát-xê hiện tại của Mono đã không dưới 150 triệu đồng.

Còn nhiều điểm yếu

Lợi thế tiếp theo của Mono là có sự hậu thuẫn của ê-kíp sản xuất âm nhạc mạnh. Onionn - producer lão luyện, từng đứng sau loạt hit của Sơn Tùng - giữ vai trò sản xuất âm nhạc cho cả Album 22 của Mono. Quên anh đi là ca khúc được giới chuyên môn đánh giá chỉn chu về âm nhạc. Sau đó, Waiting For You tiếp tục là sản phẩm mang đậm dấu ấn Onionn, một bản City Pop đột phá, giai điệu bắt tai và khai thác triệt để điểm mạnh của Mono.

Với Waiting For You, Onionn là người hòa âm và phối khí. Giai điệu là điểm thu hút nhất của Waiting For You. Vai trò của Onionn cho thành công của Mono là đặc biệt quan trọng, song hào quang của em trai Sơn Tùng phần nào làm lu mờ người đứng sau sản xuất âm nhạc.

Vậy đâu là dấu ấn của Mono trong Waiting For You? Đó là vai trò sáng tác và thể hiện. Việc giọng ca gen Z sáng tác cả 9 ca khúc trong album 22 là thành tích đáng ghi nhận so với tầm vóc của một tân binh âm nhạc. Tuy nhiên, người nghe dễ dàng thấy sự non nớt của Mono khi viết ra ca từ. Tất cả chỉ dừng ở mức phù hợp với một ca khúc dễ nghe. Còn tính mới, đột phá ở cách sáng tác của Mono chưa rõ ràng.

Ví dụ trong Waiting For You, 2 câu ở điệp khúc: “Biết em đã có người ở gần bên/Nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây chờ em”, vừa cưỡng âm và nội dung là sự hiển nhiên, thiếu sáng tạo.

Giọng hát Mono còn nhiều hạn chế. Với 9 ca khúc trong album 22, cách xử lý của Mono trôi qua đều đều, thiếu những điểm nhấn. Giọng hát live là vấn đề của em trai Sơn Tùng. Phần lớn sân khấu, Mono hát live trên nền nhạc có sẵn. Mono tập trung vào vũ đạo. Khả năng làm chủ sân khấu là lợi thế của Mono so với phần lớn nghệ sĩ gen Z hiện tại.

Mono tạm thời bứt lên trong nhóm nghệ sĩ mới trên thị trường với mức cát-xê cao nhất và được "bầu show", nhãn hàng săn đón nhiều nhất. Hiệu ứng Mono tạo ra trên mạng xã hội, truyền thông cũng áp đảo. Dịp Tết Nguyên đán 2023, Mono là giọng ca gen Z hiếm hoi đủ sức cạnh tranh với nhóm ca sĩ gạo cội để xuất hiện trong các show diễn lớn. Thậm chí, Mono là một trong những ca sĩ phủ sóng show diễn mạnh nhất trong vài tuần tới.

Nhưng về cuộc đua đường dài trên thị trường, Mono cần chứng tỏ nhiều hơn. Hiện tượng Waiting For You rồi sẽ hạ nhiệt. Mono đối diện áp lực nặng nề để tạo ra sản phẩm mới đủ sức giúp anh duy trì tên tuổi, nhất là ở giai đoạn một loạt nghệ sĩ lớn, trong đó nhiều khả năng có Sơn Tùng chuẩn bị tái xuất.