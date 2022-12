Hiểm họa ma túy mới núp bóng thuốc lá điện tử

TP - Chất ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử khiến nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên bị hoang tưởng, ảo giác, hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não... Với tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang tăng nhanh, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ sử dụng ma túy núp bóng trong các sản phẩm này.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 12 tuổi, học sinh một trường THCS ở Hà Nội, đến khám trong tình trạng khó thở và co giật. Các bác sĩ đã lấy mẫu thuốc lá điện tử gửi Viện Pháp y quốc gia xét nghiệm. Kết quả, trong thuốc lá điện tử bệnh nhân sử dụng có thành phần của một số chất gây nghiện khiến nam sinh ngộ độc.

Ngày 30/11, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận bệnh nhân 5 tuổi vào viện trong bệnh cảnh hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm sau khi uống dung dịch trong dụng cụ thuốc lá điện tử. Trẻ có tiền sử khoẻ mạnh, sau khi tình cờ nhặt được và uống khoảng 5 ml dung dịch màu vàng trong lọ thuỷ tinh của thuốc lá điện tử, 15 phút sau người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, nôn ói, hôn mê. Các bác sĩ nghi trẻ bị ngộ độc các thành phần chứa trong dung dịch thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, các triệu chứng co giật, đồng tử giãn, mạch chậm của trẻ không giải thích được hết tình trạng ngộ độc do nicotine - chất chủ yếu chứa trong thuốc lá điện tử. Do đó, các mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống nhanh chóng được xét nghiệm và phát hiện ra dương tính ma tuý tổng hợp mới ADB-BUTINACA. Sau thời gian điều trị tích cực bệnh nhi đã tỉnh lại và đang được tiếp tục theo dõi các biến chứng lâu dài.

“Thời gian gần đây bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, kích động dữ dội, suy đa tạng sau khi dùng thuốc lá điện tử. Các trường hợp này hầu hết đều là người trẻ, độ tuổi trên dưới 20”. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai)

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, nói: “Qua sự việc này chúng tôi đưa ra một số cảnh báo về việc ngộ độc ma tuý tổng hợp mới ở trẻ em qua dụng cụ thuốc lá điện tử với các đồng nghiệp giúp ích cho việc chẩn đoán và điều trị kịp thời, cũng như giúp cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ cảnh giác đề phòng”. Theo Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), gần đây tội phạm ma tuý đã tạo ra những chất ma tuý mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, dùng dụng cụ thuốc lá điện tử để sử dụng trái phép. Các chất ma tuý này khi sử dụng sẽ gây ảo giác, có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và những người xung quanh không may uống nhầm. Thành phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine, là một chất gây nghiện, có thể tác động xấu đến phát triển não bộ của trẻ em, ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi.

Thực phẩm trộn cần sa bán trên mạng

Liên quan các chất gây nghiện, ngày 5/12, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân nữ 56 tuổi ở Hà Nội được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô nghi có tẩm cần sa, mua qua mạng. Sau 1 tiếng, bệnh nhân hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc. TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa, cấp cứu và điều trị theo đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc cần sa có trong các loại bánh ngọt, bánh quy, kẹo và trong thuốc lá điện tử, thuốc lào. Đây là lần đầu tiên ngộ độc cần sa sau ăn bỏng ngô được phát hiện.