Hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, một nữ sinh bị đâm tử vong

TPO - Tới điểm hẹn, giữa nhóm của P.N.N.H. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, Gia Lai) và Th. xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong lúc bực tức, Th. đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến em H. tử vong.

Ngày 7/3, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã bàn giao hồ sơ vụ việc nữ sinh P.N.N.H. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê) bị đâm tử vong cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20h30 ngày 6/3, em H. và T.T.M.Th. (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đak Pơ, Gia Lai) đã hẹn gặp nhau tại khu vực trước cổng Trường mầm non Sơn Ca, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn.

Tới điểm hẹn, giữa nhóm của H. và Th. xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Th. đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến em H. tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Sau khi xảy ra vụ việc Th. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo người nhà nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên có thể đã xuất phát từ việc H. có tham gia bình luận một nội dung trên mạng xã hội, sau đó hai bên hẹn gặp nhau.

Chiều 7/3, rất nhiều bạn học, thầy cô giáo của em H. đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Được biết, H. là học sinh có học lực khá, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, văn nghệ của trường, lớp.