Hệ thống tuyển sinh đầu cấp Make in Vietnam được hàng nghìn trường học sử dụng

So với phương thức tuyển sinh truyền thống, tuyển sinh đầu cấp trực tuyến có nhiều ưu việt, tiết kiệm thời gian và công sức cho các tổ chức giáo dục như Sở/Phòng giáo dục, nhà trường và cả phụ huynh học sinh. Một trong những hệ thống tuyển sinh đầu cấp đã và đang được hàng nghìn trường học trên cả nước lựa chọn là vnEdu Enrollment của Tập đoàn VNPT.

VnEdu Enrollment vượt trội về công nghệ

Được xây dựng và nghiên cứu hoàn toàn bởi các kỹ sư công nghệ hàng đầu của VNPT, vnEdu Enrollment có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu nghiệp vụ tuyển sinh khác nhau của các tỉnh/tp trên cả nước và được nhiều trường học đánh giá cao.

Hệ thống được thiết kế khoa học, có giao diện riêng dành cho từng đối tượng: Sở, Phòng giáo dục, trường học, phụ huynh học sinh, mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng trên đa thiết bị, đa nền tảng gồm cả PC, laptop và máy tính bảng.

Điểm nổi bật của hệ thống là ứng dụng công nghệ điện toán đám mây giúp dễ dàng cung cấp sản phẩm theo hướng phần mềm như một dịch vụ nên chỉ với vài thao tác click chuột, nhà trường đã có thể dễ dàng yêu cầu khởi tạo dịch vụ một cách nhanh chóng mà không cần đầu tư hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng hay nhân lực vận hành. Hơn nữa, dữ liệu tuyển sinh được chuẩn hóa từ ban đầu, sau đó được đưa vào hệ thống quản lý của nhà trường làm tiền đề cho các công tác quản lý tiếp theo.

Không chỉ vậy, cơ sở dữ liệu của vnEdu Enrollment được triển khai theo mô hình multi-tenant nên khả năng đáp ứng của hệ thống rất nhanh, dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo nhu cầu của Sở/phòng giáo dục và nhà trường. Đặc biệt, vnEdu Enrollment còn đáp ứng tốt các yêu cầu, hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ GDĐT và các Sở/phòng giáo dục.

Những lợi ích có được khi triển khai vnEdu Enrollment của VNPT

Với Sở, Phòng giáo dục, chức năng quản lý và kiểm soát kỳ tuyển sinh của vnEdu Enrollment sẽ giúp các Sở, Phòng giáo dục có thể khởi tạo và cấu hình kỳ tuyển sinh online nhanh chóng, kiểm soát dễ dàng các thông tin trong kỳ tuyển sinh tập trung như thời gian tuyển sinh, tuyến tuyển sinh…

Hệ thống sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh của kỳ tuyển sinh thông qua các báo cáo sinh động, trực quan về danh sách và tiến độ xử lý hồ sơ của tất cả các trường thuộc thẩm quyền Sở/Phòng giáo dục quản lý.

Với nhà trường, nhờ khả năng quản lý hồ sơ theo thời gian thực nên nhà trường có thể xem và xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, giúp tiết kiệm công sức và tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc của đội ngũ giáo viên. Tùy theo tiêu chí nhà trường có thể thiết lập để hệ thống tự động phân lớp với các hồ sơ trúng tuyển. Hệ thống cũng giúp nhà trường các tiện ích phân lớp tự động.

Còn với phụ huynh, thay vì nộp hồ sơ giấy, mất thời gian đi lại hoàn thiện giấy tờ, mất thời gian xếp hàng chờ nộp hồ sơ thì giờ đây với vnEdu Enrollment, các bậc phụ huynh dễ dàng nộp hồ sơ online, có thể thanh toán trực tuyến nhanh chóng qua VNPT Money, tài khoản ngân hàng…, giảm thiểu rất nhiều thời gian, công sức đi lại. Đặc biệt còn có thể theo dõi toàn bộ quá trình nộp từ tiếp nhận, xử lý đến kết quả xử lý hồ sơ.

Thông tin học sinh, hồ sơ dự tuyển, thông tin học tập đều được số hóa, lưu trữ an toàn và bảo mật trên hệ thống công nghệ thông tin. Với nhiều ưu điểm vượt trội và lợi ích mang lại, vnEdu Enrollment đã được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021, giải Vàng IT World Awards 2022, Giải thưởng Asia-Pacific Stevie Awards 2022, giải thưởng Nhân tài Đất Việt...

