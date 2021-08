Hé lộ cảnh ngọt ngào, Nam - Long được ủng hộ, Diệp - Dũng nhận 'gạch đá' dữ dội

TPO - Trong trailer mới nhất, màn thả thính của Nam - Long nhận được sự ưu ái nhưng phân cảnh khóa môi của Diệp - Dũng nhanh chóng bị nhận "gạch đá" từ khán giả.

Phần 2 “Hương vị tình thân” đang gần đi đến cái kết có hậu với nhiều sự mong ngóng của khán giả. Trong trailer tập mới nhất, các cặp đôi liên tục có những màn thả thính, khóa môi ngọt ngào.

Cụ thể, sau khi thay đổi ngoại hình, xóa đi nốt ruồi “kinh điển”, Diệp (Bích Ngọc) trở thành cô gái xinh đẹp và được Dũng (Sỹ Hưng) quay trở lại tán tỉnh, bất ngờ khóa môi ở tập 20.

Mặt khác, phía cặp đôi Nam (Phương Oanh) – Long (Mạnh Trường) dần “gương vỡ lại lành” khi cô nàng đồng ý cùng tổng giám đốc ăn cơm với bà nội. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng cặp đôi cũng nhận được sự chúc phúc từ gia đình hai bên và bạn bè.

Những tưởng bộ phim dần đi đến cái kết thuận lòng khán giả, nhưng diễn biến mới nhất của tập phim lại dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Về phần cặp đôi Nam Long, dẫu phần đông khán giả dần chấp nhận và tác thành cho hai nhân vật nhưng vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ các góc nhìn cho rằng Nam không nên quay lại vết xe đổ của mình.

“Xem đến đây đã biết kết thế nào, đúng là phim thì nên có cái kết có hậu, nhưng kết này khiến tôi chẳng yên lòng; trong phim thì quay lại sau 3 năm chứ ngoài đời tổn thương như vậy, chắc chắn sẽ còn ám ảnh lâu hơn, khó nối lại tình xưa hơn;”.

“Tôi thấy xem phim nên đánh giá khách quan, phim truyền hình không thể gay gắt bởi còn định hướng và phụ thuộc theo tâm lí người xem. Lúc Nam và Long chia tay, nhiều khán giả cũng phẫn nộ đòi họ quay lại, giờ họ quay lại chúng ta lại nói họ nên có lối đi riêng; Nam và Long quay lại là hợp lí để còn có hi vọng và niềm tin vào tình cảm và cuộc sống, xem phim cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái phần nào” – Một số ý kiến đa chiều từ cư dân mạng.

Nếu Nam – Long đang nhận được phần đông sự ủng hộ thì cặp đôi Diệp – Dũng lại khiến khán giả cau mày không vừa ý. Theo bình luận từ người xem, việc Diệp quay lại với Dũng – kẻ đã đối xử thậm tệ và không coi trọng mình có phần phi lí và ngôn tình. Nếu Diệp và Dũng đến với nhau, chứng tỏ người đàn ông này không chân thành và chỉ yêu vì ngoại hình, sẽ một lần nữa tiếp tục làm tổn thương cô gái này trong tương lai.

Chia sẻ khi nhận vai Diệp, diễn viên Bích Ngọc cũng thừa nhận “Trong các tập tiếp theo của 'Hương vị tình thân', Diệp tuy có tự tin hơn về ngoại hình, tính cách nhưng vẫn còn sự ngốc nghếch như ngày xưa, vẫn là người yêu mù quáng".

Là người thay thế diễn viên Ánh Tuyết đảm nhận vai Diệp, Bích Ngọc biết rằng khán giả sẽ chưa quen ngay với diễn xuất của cô. Nữ diễn viên hy vọng, khi đã đi sâu vào các câu chuyện, khán giả sẽ dần quen với sự thay đổi của Diệp.

Hiện, “Hương vị tình thân” đang là bộ phim truyền hình “ăn khách” nhất. Cùng dàn diễn viên nổi tiếng, diễn xuất nhập tâm, bộ phim nhanh chóng tạo nên nhiều cú twist gây sức hút lớn với người xem.

Tuy nhiên, khi sang tới phần 2, “Hương vị tình thân” không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, những thắc mắc của khán giả về thời lượng, diễn biến nhân vật, cách xây dựng nội dung,…

Từ góc nhìn của ekip “Hương vị tình thân”, biên kịch Trịnh Khánh Hà từng chia sẻ dù khen hay chê, những người làm phim vẫn phải phân tích rất kỹ những phản hồi đó. "Chúng tôi đi tìm nguyên nhân do đâu, do kịch bản chưa hợp lý, chưa hay, hay do khán giả quá yêu ghét nhân vật nên mong muốn nhân vật được hạnh phúc hay phải trả giá".