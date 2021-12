HDBank tuyển dụng 70 nhân sự cao cấp cho các dự án lớn

Từ nay đến tháng 3/2022, HDBank tuyển dụng 70 nhân sự cao cấp cho các dự án chuyển đổi để khởi động những mục tiêu lớn trong 5 năm sắp tới.

Năm 2022 là năm thứ 2 HDBank bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu mới. Đây là năm quan trọng để HDBank tăng tốc những kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu lớn của giai đoạn 5 năm kế tiếp.

Để thúc đẩy nhanh cho những chuyển biến mới đó, HDBank đang phát huy sức mạnh tập thể, trong đó, mỗi HDBankers đều là một phần quan trọng trong trong việc đề xuất sáng kiến, ý tưởng và cùng nhau thực thi bằng sức mạnh tập thể.

Để cộng hưởng sức mạnh, HDBank tiếp tục tuyển dụng 70 nhân sự như Chuyên gia triển khai phát triển Kiosk, Giám đốc đề xuất giá trị khách hàng (Wealth management Manager), Trưởng CoE ngành, RM cao cấp, Chuyên gia dữ liệu (Data Scientist)… Đội ngũ nhân sự này sẽ trực tiếp tham gia vào các dự án chuyển đổi của HDBank trong giai đoạn 5 năm 2021- 2025 với sự tư vấn của các chuyên gia và công ty tư vấn hàng đầu trong và ngoài nước.

Ngoài chế độ lương và phúc lợi hấp dẫn, các nhân sự sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, hạnh phúc tại HDBank- Ngân hàng nhiều năm liền được HR Asia Awards chọn là nơi làm việc tốt nhất châu Á. Đặc biệt, sau khi các dự án kết thúc, tất cả các nhân sự sẽ được bổ nhiệm các vị trí phù hợp với năng lực tại HDBank.

Nằm trong chiến lược phát triển ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo, HDBank chuẩn bị đưa vào sử dụng Tòa nhà Hội sở mới hiện đại, rộng rãi, xứng tầm quốc tế HD IN TECH PARK tại Khu Công nghệ cao- TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

HDBank thuộc nhóm những ngân hàng thương mại dẫn đầu tại Việt Nam hiện nay với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững qua mỗi năm. Song song cùng tốc độ phát triển của ngân hàng, danh mục sản phẩm dịch vụ và mạng lưới của HDBank cũng được đa dạng hóa và mở rộng. Trong đó, HDBank đã xác định số hóa là nền tảng quan trọng nhằm thích ứng với xu hướng công nghệ đang diễn ra trên toàn cầu. Thời gian qua, HDBank được xem là ngân hàng tiên phong áp dụng hiệu quả pháp làm việc từ xa- “Remote Jobs – Remote Working” theo xu hướng thế giới.

Thời gian sắp tới, HDBank tiếp tục tuyển dụng nhân sự có các thế mạnh về công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo AI, Big Data, Blockchain, kỹ năng làm việc nhóm và sử dụng tốt ngoại ngữ để triển khai các dự án công nghệ, hướng đến xây dựng ngân hàng Happy Digital Bank- Ngân hàng số hiện đại phát triển vì hạnh phúc của người dân và khách hàng và chính CBNV.

Mới đây, HDBank được vinh danh là Ngân hàng Số tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Digital Bank in Vietnam 2021) do Tạp chí Asiamoney công bố, khẳng định vị thế tiên phong chuyển đổi số của HDBank trên thị trường tài chính- ngân hàng.

*Hồ sơ ứng tuyển gửi về website: https://career.hdbank.com.vn/