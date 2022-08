HDBank liên tiếp vào Top đầu ngân hàng TMCP uy tín

Bảng xếp hạng Top 50 Công ty đại chúng uy tín & hiệu quả năm 2022 và Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022 chính thức được công bố hôm 03/08/2022 tại TP HCM.

Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức lễ vinh danh Top 10 Doanh nghiệp uy tín trong các ngành được công bố trên chuyên trang xếp hạng www.toptenvietnam.vn.

Năm nay, các doanh nghiệp hàng đầu như VinHomes, Masan, BIDV, HDBank, MBBank,… tiếp tục giữ vững vị thế cao trong bảng xếp hạng, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Theo đó,HDBank liên tiếp được vinh danh trong Top đầu các ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam; Top dẫn đầu Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả. Năm 2022, với tiêu chí về năng lực tài chính và giá trị truyền thông, HDBank nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín.

Kết quả tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank cùng sự tăng trưởng nổi bật, thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, người dân cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; góp phần ổn định và phục hồi kinh tế Việt Nam.

Các doanh nghiệp được xếp hạng đánh giá dựa trên các 3 tiêu chí: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông và Khảo sát khách hàng, nhận định của nhóm chuyên gia trong ngành và các đối tượng nghiên cứu.

Dù chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, đặc biệt làn sóng dịch lần thứ tư nhưng bằng sự chủ động, linh hoạt, ngành Ngân hàng đã đi qua năm 2021 với nhiều điểm sáng nổi bật, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, HDBank vừa công bố quyết định tăng vốn điều lệ lên hơn 25.103 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. 6 tháng đầu năm 2022 HDBank tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng với kết quả kinh doanh dự kiến vượt kế hoạch: tăng trưởng huy động đạt trên 11% so với 31/12/2021, gấp hơn 2 lần bình quân toàn ngành. Tín dụng tăng trên 14% với động lực đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính: bán lẻ, SME và tài chính tiêu dùng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%, mức thấp so với ngành. Các tỷ lệ an toàn khác được đảm bảo.

Mặt khác, HDBank đã tăng cường trích lập đủ 100% dự phòng cho nợ được cơ cấu lại do dịch Covid-19, sớm trước tiến độ 2 năm. Trong đại dịch, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm B1 của HDBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Song song, HDBank cũng tiên phong chuyển đổi số toàn diện, trở thành ngân hàng đầu tiên ra mắt bộ sản phẩm trực tuyến toàn diện dành cho khách hàng doanh nghiệp “eCMB”. HDBank cũng là ngân hàng đi đầu về tín dụng xanh, thực hiện loạt ký kết hợp tác quan trọng với các định chế tài chính lớn và uy tín trên thế giới như IFC, DEG, Leapfrog Investments nhằm thúc đẩy hơn nữa các chương trình chống biến đổi khí hậu, tài trợ các dự án đáp ứng các tiêu chuẩn về ESG…

Suốt 2 năm ảnh hưởng đại dịch Covid-19, HDBank cùng Tập đoàn Sovico… đã dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, người dân.

Với phương pháp luận rõ ràng, minh bạch, thời gian qua, Vietnam Report đã lần lượt công bố các Top 10 doanh nghiệp Uy tín trong các ngành trọng điểm như Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Bất động sản, Dược…. Đây cũng là tiền đề để cộng đồng các doanh nghiệp nước nhà lớn mạnh, vươn ra thị trường khu vực và thế giới, góp phần đáng kể vào thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.