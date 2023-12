Hậu Giang: Tăng trưởng dẫn đầu ĐBSCL, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng

Năm 2023, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, tình hình trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, tăng trưởng dẫn đầu vùng ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, để về đích với những kết quả toàn diện.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết, đề án, quy định của Tỉnh ủy với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho thấy kết quả đạt được khá toàn diện, có tính bứt phá trên nhiều lĩnh vực, đề ra nhiều giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành việc triển khai hướng dẫn xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, huyện. Đưa vào vận hành phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang...

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt

Trong 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, tỉnh Hậu Giang thực hiện vượt kế hoạch 14 chỉ tiêu và đạt kế hoạch 4 chỉ tiêu. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tiếp tục duy trì ở mức cao khi đạt 12,27%, tăng 2 bậc so với năm 2022, tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 2 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng 21,34% so với cùng kỳ, vượt 6,41% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn 6.529 tỷ đồng, tăng 6,37% so với cùng kỳ, đạt 100,17% kế hoạch. Số doanh nghiệp hoạt động và có kê khai thuế 4.330 doanh nghiệp, tăng 37,46% so với cùng kỳ, vượt 23,71% kế hoạch.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc; đặc biệt là tiến độ triển khai 2 tuyến cao tốc qua địa bàn, các tuyến đường tỉnh, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự án tạo quỹ đất sạch, các khu tái định cư... được tập trung chỉ đạo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm; đặc biệt là tổ chức kêu gọi, vận động xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh…

Phấn đấu là trung tâm công nghiệp, logistics vùng ĐBSCL

Theo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tỉnh tổ chức công bố, mục tiêu đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 8,7%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng/năm. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 14%; khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 40%; khu vực dịch vụ khoảng 38%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 8%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Về phương hướng phát triển các ngành trọng điểm, Hậu Giang sẽ phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực, thế mạnh của tỉnh, hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp tập trung, hiện đại, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư các ngành: Công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, công nghiệp hỗ trợ; dược, mỹ phẩm; chế biến nông sản; logistics.

Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chủ lực: cây ăn trái - lúa - thủy sản. Hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái, chăn nuôi tập trung, công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, miệt vườn, sông nước.

2024 là năm bứt phá của nhiệm kỳ

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang, tỉnh xác định năm 2024 là năm bứt phá của nhiệm kỳ, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, tận dụng cơ hội, tiềm năng mới xuất hiện, với tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, trên cơ sở Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2024.

Trong đó, chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội thật sự đi vào cuộc sống.

Tập trung tối đa các nguồn lực triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 2024; các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thường xuyên chủ động làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với mục tiêu hiện thực hoá tối đa hiệu quả các dự án đầu tư đã ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022 và các nhà đầu tư mới.

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề ra lộ trình, tiến độ thực hiện từng thời gian. Phân công, phân nhiệm cụ thể rõ đơn vị, cá nhân phụ trách. Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo...

Nhìn lại kết quả năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, năm 2023 là năm tăng tốc phát triển của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng” và quan điểm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Nhờ đó, tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu đã đề ra trong năm (trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch), tăng trưởng kinh tế dẫn đầu vùng ĐBSCL và vươn lên thứ hai cả nước.

Với nhiệm vụ năm 2024, theo Bí thư Nghiêm Xuân Thành, đây được xác định là năm về đích cơ bản các chỉ tiêu trọng yếu như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người… Tỉnh cũng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị nền tảng cho nhiệm kỳ mới 2025-2030… “Hậu Giang xác định vươn lên phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện. Phấn đấu trước năm 2030, dự kiến năm 2028 Hậu Giang là tỉnh tự cân đối ngân sách…” – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Từ ngày 11-15/12/2023, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023. Sự kiện do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức. Tại đây, Bộ NN&PTNT đã phát động thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”. Đề án truyền đi thông điệp, cam kết của Chính phủ Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, là quốc gia tiên phong trong sản xuất lúa chất lượng, giảm phát thải, phát triển theo hướng xanh và bền vững. Festival mở ra cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất, chất lượng hạt gạo và tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo quốc gia. Đồng thời, cũng là dịp Việt Nam đưa ra thông điệp với thế giới về một quốc gia có trách nhiệm với nền lương thực, thực phẩm toàn cầu. Sự kiện với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, với nhiều kỷ lục được xác lập…