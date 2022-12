Hanwha Life Việt Nam nỗ lực mang trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng

Không ngừng nỗ lực tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, Hanwha Life Việt Nam tập trung phát triển mạng lưới phục vụ, đẩy mạnh số hóa các thủ tục bảo hiểm. Nhờ đó, công ty “ghi điểm” là một trong những công ty bảo hiểm được tín nhiệm nhất Việt Nam trên hành trình phục vụ khách hàng và cộng đồng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm cho người dân.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết năm 2021, Việt Nam mới chỉ có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ - thấp hơn nhiều so với Malaysia (50%), Singapore (80%) hay Mỹ (90%). Do đó, đưa bảo hiểm thâm nhập sâu rộng vào cuộc sống và dễ dàng tiếp cận hơn là một trong những mục tiêu mà Hanwha Life Việt Nam tích cực theo đuổi. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hanwha Life Việt Nam luôn lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng bởi theo công ty, sự an tâm, hài lòng khi tham gia bảo hiểm sẽ tạo ra niềm tin cho khách hàng, từ đó, dần lan tỏa và nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm.

Đẩy mạnh kênh phân phối chuyên nghiệp là một mũi nhọn chiến lược của Hanwha Life Việt Nam. Vì bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm tài chính đặc biệt, đòi hỏi sự giải đáp kỹ lưỡng từ đội ngũ tư vấn viên nên đây được xem là mắt xích rất quan trọng kết nối khách hàng và công ty bảo hiểm, tạo ra “cánh tay nối dài” của Hanwha Life đến mọi miền đất nước, giúp khách hàng thuận tiện, dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu tìm hiểu bảo hiểm.

Để thúc đẩy nhanh tiến trình này, Hanwha Life Việt Nam đã và đang hợp tác với nhiều đối tác khác nhau: kênh đại lý truyền thống, kênh đại lý tổ chức, kênh hợp tác ngân hàng, các công ty chăm sóc sức khỏe, các công ty công nghệ...Việc tìm kiếm những đơn vị uy tín và chất lượng để hợp tác luôn là tiêu chí được Hanwha Life Việt Nam đặt lên hàng đầu.

Hơn nữa, các điểm phục vụ khách hàng của Hanwha Life Việt Nam không chỉ có đội tư vấn viên mà còn có cả đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo hành trình trải nghiệm của khách hàng từ khâu tìm hiểu, mua bảo hiểm đến khi cần dịch vụ hậu mãi luôn đơn giản và nhanh chóng. Đến nay, Hanwha Life đã có hơn 160 điểm phục vụ khách hàng cùng 37.000 tư vấn tài chính chất lượng cao, chuyên nghiệp và tận tâm, đồng lòng mang đến trải nghiệm khác biệt và hài lòng nhất cho khách hàng.

Song hành với việc mở rộng mạng lưới, Hanwha Life Việt Nam rất chú trọng tăng cường chuyển đổi số hóa để gia tăng mạnh mẽ khả năng kết nối và đáp ứng tối đa những nhu cầu hiện hữu của khách hàng.

Công ty đã hoàn tất quy trình “không giấy” trong 1 số khâu giao dịch và chăm sóc khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng trực tuyến (Customer portal) kết hợp với ứng dụng trên di động LIME giúp khách hàng chủ động quản lý hợp đồng trực tuyến (e-Policy), bảo lãnh phát hành và bảo hiểm tự động (auto underwriting), thanh toán trực tuyến (e-Payment),…; hay các quy trình số hóa khác như quản lý khách hàng tiềm năng và nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến (E-submission), giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến (JetClaim),…

Công ty cũng xây dựng ứng dụng LIME Pro cho đội ngũ tư vấn tài chính, giúp tư vấn viên có thêm lợi thế phục vụ khách hàng một cách năng suất, hiệu quả hơn. Chẳng hạn, tính năng của LIME Pro có thể giúp tư vấn viên chăm sóc sát sao khách hàng trong suốt hành trình bán hàng cho đến lên lịch nhắc nhở tự động các sự kiện quan trọng của khách hàng như ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hợp đồng,…từ đó, tư vấn viên sẽ không bỏ lỡ các giai đoạn kết nối với khách hàng của mình.

Đại diện công ty chia sẻ: “Với mạng lưới phân phối ngày càng rộng khắp, đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, cùng chiến lược số hóa toàn diện tạo nên chất lượng dịch vụ khách hàng vượt trội, Hanwha Life Việt Nam đang trong tâm thế vững vàng trên hành trình giữ chân khách hàng hiện hữu, "chiếm được tình cảm" của nhiều khách hàng mới, từ đó, mang bảo hiểm đến gần hơn với người Việt, góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.”.

Năm 2022, nhiều chỉ tiêu tài chính của Hanwha Life Việt Nam không ngừng gia tăng so với năm 2021 như: lượng khách hàng mới tăng 15%, doanh thu phí mới tăng 20%, tỷ lệ duy trì hợp đồng của khách hàng đạt đến 70% với doanh thu phí tái tục là 2.500 tỷ đồng, tương đương tăng gần 15%. Đặc biệt, năm 2022 dù gặp nhiều thách thức, công ty vẫn duy trì mạch tăng trưởng 2 con số trong 4 năm liên tiếp. Mức lợi nhuận trước thuế ước tính tăng đến 60% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sự hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết, tìm hiểu tại: https://www.hanwhalife.com.vn