Hanwha Life: từ môi trường làm việc lý tưởng đến các giải thưởng quốc tế

“Build for growth - Ươm tiềm năng, Gặt nhân tài” là một trong những chiến lược phát triển con người của Hanwha Life Việt Nam trên thị trường lao động. Từ phương châm này, hàng loạt các chính sách nhân sự vượt trội đã được nhà bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc ban hành và triển khai hiệu quả, đưa Hanwha Life trở thành một trong những môi trường làm việc lý tưởng hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

Hanwha Life – nơi con người được quan tâm toàn diện

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là lĩnh vực kinh doanh hướng tới con người, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng. Đó chính là động lực để Hanwha Life Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và hứng khởi cho nhân viên của mình. “Theo định hướng phát triển con người dài hạn tại Hanwha Life Việt Nam, chúng tôi đã, đang và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ xây dựng môi trường làm việc tốt nhất nhằm mang lại sự công bằng và cơ hội phát triển rộng mở cho nhân viên và đội ngũ tư vấn tài chính tại đây”, bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc nhân sự Công ty chia sẻ.

Từ định hướng lớn trên, những người đang làm việc cho Hanwha Life Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm toàn diện về tài chính, cảm xúc, tình cảm, sức khỏe và cơ hội công bằng. Ở đây, mỗi con người đều được là chính mình – đây chính là điều mang đến sự đa dạng giúp Công ty trở nên khác biệt và mạnh mẽ. Tất cả nhân sự đều được công ty khuyến khích tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa năng lượng hạnh phúc tới toàn xã hội.

Tại Hanwha Life Việt Nam, mọi người đều được hưởng các cơ hội đào tạo và thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ chính sách nhân sự nổi trội, Hanwha Life Việt Nam có tỷ lệ nhân viên và đội ngũ tư vấn tài chính gắn bó cao so với thị trường.

“Chúng tôi xác định và lựa chọn ‘Build for growth – Ươm tiềm năng, Gặt nhân tài’ làm kim chỉ nam trong chiến lược phát triển con người tại Hanwha Life Việt Nam. Đây là bước đi cần nhiều thời gian và tâm huyết nhưng chúng tôi vẫn đồng lòng cùng nhau biến những thách thức thành cơ hội nhằm mang lại những giá trị bền vững cho nhân viên và Công ty. Theo đó, nơi đây luôn chào đón những ứng viên có tiềm năng phát triển, có tinh thần học hỏi cao và có nguồn năng lượng tích cực. Đó là chân dung của một nhân tài mà chúng tôi đang hướng đến để phát triển tại Hanwha Life Việt Nam”, bà Trang tiết lộ thêm.

Thành quả được ghi nhận.

Chính sách nhân sự vượt trội, đội ngũ nhân viên tràn đầy năng lượng hạnh phúc, chính là nhân tố hàng đầu giúp Hanwha Life Việt Nam đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường là “Công ty BHNT được tín nhiệm nhất tại Việt Nam”. Đồng thời, đưa nhà BHNT hàng đầu Hàn Quốc chinh phục thành công những giải thưởng nhân sự uy tín hàng đầu khu vực và thế giới.

Có thể nói, năm 2022 được ví như năm “gặt hái” các giải thưởng danh giá về nhân sự tầm vóc quốc tế của Hanwha Life Việt Nam. Ngay đầu năm, hãng bảo hiểm này đã nhận được “Giải thưởng Xuất sắc về Đào tạo 2022” (2021 Excellence in Education Award) - giải thưởng đánh giá và công nhận hoạt động đào tạo của các công ty Tài chính - Bảo hiểm trên toàn cầu của tổ chức quốc tế chuyên về đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm LOMA. Để đạt được giải thưởng này, Công ty phải đạt số lượng nhân viên nhất định tham gia các khóa học do LOMA tổ chức và đáp ứng những yêu cầu khắt khe của từng khóa học, để được cấp chứng chỉ chuyên môn.

Không dừng tại đó, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ trong ngành để lọt vào top “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” - giải thưởng uy tín hàng đầu về nhân sự trong khu vực châu Á, do tạp chí HR Asia tổ chức với số điểm cao ấn tượng trên cả ba hạng mục. Cụ thể, điểm Core (Văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) đạt 4,41 so với bình quân ngành là 3,71, điểm Self (Cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân) đạt 4,6 so với bình quân ngành là 3,87 và điểm Group (Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) đạt 4,7 so với bình quân ngành là 4,01 điểm.

Cũng theo tiết lộ của bà Trang, Giám đốc nhân sự Hanwha Life Việt Nam, bên cạnh các chỉ số ấn tượng trên, sự hài lòng của nhân viên còn được khẳng định rõ nét trong kết quả khảo sát Mức Độ Gắn Kết Nhân Viên vào tháng 6 vừa qua với 97% nhân viên tham gia khảo sát. Trong đó, 91% cảm thấy là một phần của đội nhóm khi đồng nghiệp xung quanh thân thiện và giúp đỡ nhau nhiệt tình trong công việc, 90% yêu công việc hiện tại.

“Những con số trên thể hiện được sự tin tưởng và sự hài lòng của nhân viên dành cho chiến lược phát triển con người của Hanwha Life Việt Nam. Chúng tôi sẽ phấn đấu hơn nữa để tiếp tục tạo nguồn Năng Lượng Hạnh Phúc – “Happy Lifenergy” và luôn nằm trong TOP OF CHOICE – sự lựa chọn đầu tiên không chỉ cho ứng viên, nhân viên, đội ngũ tư vấn tài chính mà còn cho cả khách hàng và cộng đồng”, bà Trang khẳng định./.