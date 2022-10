Hành trình để DOJI LAND trở thành doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2022

Được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA 2022), DOJI LAND đã tạo nên mốc son mới trên hành trình khẳng định vị trí tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản và vươn tầm khu vực.

Những thành công nối tiếp

Mới đây, vượt qua hơn 200 doanh nghiệp tầm cỡ trên toàn châu Á và nhiều tiêu chí khắt khe, DOJI LAND đã chính thức được Ban tổ chức Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) trao tặng Giải thưởng “Corporate Excellence Award” – Doanh nghiệp xuất sắc châu Á năm 2022 vào ngày 08/10.

Đây là một trong những giải thưởng lớn, danh giá và có uy tín trên thế giới. Ban tổ chức APEA có nhiều tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt và quá trình bầu chọn khắt khe để chọn ra những đề cử giải thưởng xứng đáng như: kiểm toán tài chính, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực Ban lãnh đạo; Phỏng vấn và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia. Ngoài ra, các lãnh đạo doanh nghiệp phải chứng minh kỹ năng kinh doanh, kinh nghiệm cũng như cam kết duy trì các chuẩn mực về kinh doanh bền vững.

Với việc được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Corporate Excellence Award” – Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, DOJI LAND một lần nữa khẳng định vị trí nhà đầu tư, phát triển bất động sản tiên phong, uy tín sáng tạo và đẳng cấp hàng đầu Việt Nam với những kiệt tác hoàn hảo và đạt chuẩn quốc tế.

Trước đó, DOJI LAND với những dấu ấn đẳng cấp và khác biệt cũng đã liên tiếp ghi danh ở những giải thưởng danh giá và uy tín trong khu vực, bao gồm: Top 10 Nhà phát triển bất động sản tiềm năng năm 2022 (Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam); Nhà phát triển BĐS cao cấp Tốt nhất Việt Nam năm 2021 (DOT Property); TOP 10 Thương hiệu bất động sản uy tín khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 (Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương)… Những giải thưởng này là minh chứng cho vị thế, uy tín và năng lực của DOJI LAND trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, và là động lực cho công ty tiếp tục kiến tạo thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Dấu ấn khác biệt với Bất động sản nghệ thuật kim hoàn và khát vọng vươn tầm châu lục

Là thành viên của Tập đoàn DOJI, top 3 tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, DOJI LAND là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất động sản kim hoàn với những kiệt tác mang giá trị nghệ thuật đỉnh cao, giải phóng công năng của bất động sản khỏi những chuẩn mực thông thường.

Đi theo một chiến lược khác biệt hóa, khác hoàn toàn với các sản phẩm đã có trên thị trường, các dự án của DOJI LAND lấy cảm hứng từ những viên đá quý hiếm, được chăm chút tỉ mỉ về thiết kế, cảnh quan, đồng thời đầu tư cho chất lượng thi công với mức độ hoàn thiện tinh xảo vượt trội. Giống như trang sức cao cấp, các tác phẩm bất động sản nghệ thuật kim hoàn là biểu tượng lưu giữ vẻ đẹp vượt thời gian, sự kết tinh của nghệ thuật chế tác thủ công đầy tinh tế từ đôi tay con người.

Mô hình này sử dụng kỹ nghệ chế tác kim hoàn làm kim chỉ nam trong thiết kế nhà cao tầng, góp phần tạo nên một tuyệt phẩm kiến trúc dưới các góc độ: thay đổi hình khối của công trình; thiết kế mặt ngoài với các đường nét mềm mại, tinh tế hơn; thay đổi vật liệu xây dựng; sử dụng họa tiết dựa trên kỹ nghệ đính đá và trang trí trang sức.

Đây là hướng đi chưa có tiền lệ tại Việt Nam và cũng là xu hướng đang phát triển trên thế giới, được giới thượng lưu sành sỏi ưa chuộng, sẵn sàng chi trả với những mức giá đắt đỏ. Một sự kết hợp không những đem lại giá trị về mặt thẩm mỹ (như một món trang sức cao cấp) mà còn hội tụ công năng đỉnh cao và giá trị thời đại, trường tồn, bền vững (như đá quý, kim cương).

Theo đó, các công trình bất động sản nghệ thuật kim hoàn mang thương hiệu DOJI LAND ngay khi ra mắt đã gây tiếng vang lớn và trở thành biểu tượng kiến trúc và phong cách sống đỉnh cao tại các địa phương nơi dự án tọa lạc.

Trong đó có thể kể đến Tháp kim cương DOJI Tower (Lê Duẩn, Hà Nội), trụ sở chính của Tập đoàn DOJI; Tháp đôi vương miện kim cương Diamond Crown Hai Phong cao nhất thành phố Hải Phòng; Khách sạn Best Western Premier đầu tiên tại Quảng Ninh - Best Western Premier Sapphire Ha Long; Khu căn hộ hạng sang The Sapphire Residence, và kiệt tác dinh thự The Sapphire Mansions bên Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, dự án Diamond Crown Hai Phòng - dự án hiếm hoi tại châu Á áp dụng kiến trúc Diagrid nổi danh thế giới, đã được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh là Công trình có kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam, Dự án tiêu biểu của năm, Dự án đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận Công trình xanh Leed Residential 4.1 – Siver….

Trong thời gian tới, DOJI LAND sẽ tiếp tục phát triển các công trình bất động sản hạng sang với thương hiệu Diamond Crown tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hạ Long, Huế…

Đó cũng sẽ là những sản phẩm đầy tâm huyết và tự hào của DOJI LAND, với mong muốn mang đến những giá trị khác biệt, đặc sắc, hoàn mỹ trong lĩnh vực bất động sản và mang những công trình của Việt Nam vươn tầm thế giới, như cách Tập đoàn DOJI dày công thực hiện, trau chuốt trong lĩnh vực vàng bạc, trang sức trong suốt gần ba thập kỷ qua.