Hàng trăm xe tải hạng nặng đại náo đường quê Hà Tĩnh, người dân bức xúc

TPO - Người dân sống dọc các tuyến đường Quốc lộ 15 và đường liên xã ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) luôn bất an vì đội hình hàng trăm xe tải hạng nặng chở vật liệu thi công cao tốc chạy nườm nượp, tha kéo bùn đất vương vãi, mất an toàn giao thông.