Hàng ngàn người xếp hàng chờ đăng ký quyền mua căn hộ The Beverly Solari

Từ sáng sớm ngày 9/5, cảnh tượng hàng ngàn người xếp hàng dài từ tầng 1 lên tận tầng 3 TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.Thủ Đức) để hoàn tất thủ tục đăng ký quyền mua căn hộ The Beverly Solari khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Xếp hàng kín hàng lang 3 tầng đợi tới lượt

Theo ghi nhận, đoàn người tham gia xếp hàng từ sáng sớm tại sàn giao dịch BĐS của Vinhomes (tầng 3, Vincom Mega Mall Thảo Điền). Tất cả đều là khách hàng, nhà đầu tư đến làm thủ tục đăng ký quyền mua căn hộ The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức).

Bà Trần Khánh Quỳnh (Q1), người đã chốt và đặt cọc đăng ký quyền mua căn hộ tại sự kiện ra mắt dự án ngày 8/5, hôm nay bà tới sớm để hoàn tất thủ tục. “Tôi biết sẽ rất đông, nên đã nhờ người nhà chở tới sớm nhưng đến nơi vẫn rất bất ngờ vì đã có hàng trăm người xếp hàng trước đó” – bà Quỳnh nói.

Dù phải chờ đợi khá lâu nhưng bà Quỳnh vẫn vui vẻ. Theo bà, dòng người đến đăng ký quyền mua căn hộ The Beverly Solari đông đúc chứng tỏ sản phẩm tốt, khiến bà càng yên tâm mình đã đầu tư “đúng chỗ, đúng thời điểm”.

Cũng tranh thủ tới làm thủ tục từ rất sớm, ông Phạm Văn Chính (Q.Phú Nhuận) cũng bất ngờ trước dòng người vẫn ùn ùn đổ về kéo dài hết 3 dãy hành lang của Vincom Mega Mall Thảo Điền. “Tôi đặt cọc mua 2 căn, lúc đầu tính mua để đầu tư tất nhưng thấy sản phẩm được đầu tư bài bản, nhiều tiện ích sang trọng, lại là sản phẩm căn hộ cuối cùng của Vinhomes Grand Park nên quyết định giữ lại 1 căn để ở vì mai mốt muốn mua thì giá đã cao, còn khó kiếm được căn ưng ý” – ông Chính chia sẻ.

Hình ảnh hàng ngàn người nối dài chờ đợi làm thủ tục đăng ký quyền mua căn hộ The Beverly Solari cũng khiến khách đi mua sắm tại Vincom ngỡ ngàng, tò mò xen lẫn thích thú. “Cảnh tượng này gợi nhắc tôi nhớ đến khoảng thời gian ra mắt dự án Rainbow cách đây vài năm cũng đông đúc, nhộn nhịp như vậy. Đến bây giờ, sức nóng của The Beverly Solari nói riêng và Vinhomes Grand Park nói chung vẫn không có dấu hiệu giảm”, anh Tuấn Anh - một chuyên viên kinh doanh kỳ cựu cho hay.

Phong cách bờ Tây nước Mỹ hớp hồn nhà đầu tư

Theo rất nhiều nhà đầu tư, quyết định bỏ tiền vào The Beverly Solari xuất phát từ những giá trị khác biệt của dự án này, từ đó đảm bảo nhu cầu sống cao cấp cũng như khả năng sinh lời tốt.

Mang theo hơi thở của bờ Tây nước Mỹ, The Beverly Solari hiện lên tráng lệ giữa lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Đó chính là giá trị làm nên sự khác biệt được kiến tạo bởi Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi, khiến hàng ngàn nhà đầu tư không ngần ngại xuống tiền.

Lấy hình tượng cánh chim đại bàng kiêu hãnh vươn tới thành công, không gian sống tại The Beverly Solari được kiến tạo với bầu trời tự do và trải nghiệm sống đẳng cấp giữa tầng không – “luxury sky living”.

The Beverly Solari nằm ngay “giao lộ vàng” – tâm điểm phồn hoa, thịnh vượng bậc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Chỉ vài bước chân, cư dân tại đây có thể dạo bước trên Đại lộ mua sắm Rodeo, chạy xuyên suốt 3 phân khu: The Oasis, The Tropical, The Sunset. Ngoài ra, những chủ nhân tinh hoa sẽ được thoả sức mua sắm tại Vincom Mega Mall ngay kề cận, cũng là “bảo chứng” về tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Bên cạnh đó, The Beverly Solari còn được chủ đầu tư ưu ái dành riêng cho cư dân quần thể tiện ích đặc biệt, mang dáng dấp nước Mỹ hiện đại, thượng lưu như: Quảng trường trung tâm Golden Eagle, đồi Beverly, vườn cọ, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thounsand Flowers,… Tất cả mang đến cho cư dân The Beverly Solari bầu không khí phóng khoáng đầy tự do, cuộc sống nhộn nhịp như ở bờ Tây nước Mỹ giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: - Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng - Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng - Nhận voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn