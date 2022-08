Hàng loạt giá trị cộng hưởng giúp The Emerald Golf View trở thành nơi đáng sống nhất tại Bình Dương

Từ khi ra mắt, dự án căn hộ cao cấp The Emerald Golf View với những chuẩn mực hoàn hảo đã chinh phục trọn vẹn trái tim của khách hàng và nhà đầu tư. Sự hài lòng ấy tiếp tục được gia tăng nhiều hơn nữa với những giá trị cộng hưởng để dự án trở thành biểu tượng thịnh vượng mới tại TP. Bình Dương và là niềm tự hào của những chủ nhân sở hữu.

Hơn cả một dự án căn hộ cao cấp

Sự kiện “Better and More” tổ chức hôm 16.8 vừa qua tại Vinpearl Luxury Landmark 81 một lần nữa viết tiếp nên câu chuyện của hành trình kiến tạo nên một biểu tượng tự hào mới tại “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương của dự án The Emerald Golf View. Với những nổ lực không ngừng, sau 24 tháng đẩy nhanh tiến độ vượt thời gian cam kết, dự án đã chính thức cất nóc vào tháng 7 vừa qua và sẵn sàng chào đón những cư dân tinh hoa vào cuối năm nay.

Cách TP.HCM chỉ từ 20 phút di chuyển, The Emerald Golf View là dự án căn hộ với quy mô 40 tầng cao nhất ở thời điểm hiện nay tại Bình Dương. Dự án nằm ở vị trí nổi bật ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, sở hữu tầm nhìn “đắt giá” ôm trọn sân golf Sông Bé, liền kề TTTM Aeon Mall và đối diện KCN VSIP 1. Dự án còn thu hút khách hàng với hơn 80 tiện ích đẳng cấp từ sảnh đón sang trọng, trung tâm thương mại, công viên chủ đề, câu lạc bộ gym - spa, hồ bơi vô cực, khu Family Lounge…mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia đúng nghĩa.

Tổng thầu xây dựng uy tín nhất Coteccons được chủ đầu tư Lê Phong “chọn mặt gửi vàng” nhằm đảm bảo tiến độ thi công và đáp ứng chất lượng khắt khe của The Emerald Golf View. Theo đại diện tập đoàn Coteccons chia sẻ“ The Emerald Golf View là dự án đầu tiên tại Bình Dương áp dụng mô hình Design & Build – mô hình thi công hiện đại nhất hiện nay. Chúng tôi triển khai dự án với sự tận tâm và tự hào, áp dụng kinh nghiệm chuyên môn và các cải tiến mới trong công tác thi công để hoàn thành dự án với chất lượng cao nhất cũng như mang đến giá trị sử dụng tốt nhất cho khách hàng. Với dự án này, chúng tôi không chỉ xây dựng những căn hộ sang trọng mà còn kiến tạo một không gian sống tràn đầy cảm hứng" .

Không dừng lại ở chất lượng dự án, The Emerald Golf View còn được vận hành bởi công ty quản lý bất động sản hàng đầu Nhật Bản Anabuki, mang đến cho cư dân tương lai cơ hội trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại không gian sống chất lượng quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc DKRS cho biết: “Với những gì tốt nhất mà The Emerald Golf View đang sở hữu được tạo nên từ năng lực và tâm huyết của những đối tác uy tín hàng đầu tham gia dự án sẽ tạo nên những giá trị khác biệt khi dự án được bàn giao đến tay khách hàng. Đơn cử như việc thiết lập hệ thống quản lý dịch vụ tòa nhà theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản đến từ công ty Anabuki là một sự “thấu hiểu” bởi ngay tại vị trí dự án tọa lạc có nhiều KCN, quy tụ lượng lớn các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài thì Anabuki sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất cho một cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp.”

Nhân đôi giá trị của một không gian sống trên cao đầy thi vị

Với ánh sáng xanh ngọc bích đầy sang trọng, đêm xuống dưới ánh sáng đèn LED, The Emerald Golf View hiện lên rực rỡ và lung linh hòa mình cùng nhịp sống sôi động của thành phố về đêm sẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt vời và bừng sáng, đưa The Emerald Golf View trở thành điểm nhấn cực kỳ ấn tượng cho cảnh quan đô thị Bình Dương. Đây cũng là dự án căn hộ đầu tiên và duy nhất tại đại lộ Bình Dương được chiếu sáng về đêm hiện nay, chính điều này cũng sẽ mang đến những giá trị vượt trội, gia tăng tiềm năng của The Emerald Golf View.

Giá trị cộng hưởng còn được nhân lên khi trong thời gian này, sở hữu căn hộ tại The Emerald Golf View khách hàng sẽ được hưởng trọn những chính sách hỗ trợ tài chính “không thể tốt hơn” đến từ chủ đầu tư Lê Phong.

Theo đó, chỉ cần thanh toán 120 triệu đồng (5%) người mua được ký hợp đồng mua bán và hoàn tất thanh toán 25% giá trị còn lại trong vòng 12 tháng khách hàng đã dễ dàng sở hữu ngay căn hộ đẳng cấp tại The Emerald Golf View. Bên cạnh đó, còn được ngân hàng MBBank ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng.

Chưa dừng lại ở đó, điểm khác biệt tạo nên điểm cộng lớn thu hút khách hàng là chính sách cam kết cho thuê trong 12 tháng từ chủ đầu tư Lê Phong. Với cam kết này, người mua sẽ có được khoản lợi nhuận đến 216 triệu đồng/năm.

Với chị Thanh Mai (TP.Thủ Đức) thì khoản lợi nhuận cam kết lên đến 216 triệu đồng/năm từ chủ đầu tư là điểm lợi vô cùng hấp dẫn. “Sau khi bàn giao, mình sẽ sử dụng khoản tiền này để hoàn thiện nội thất căn hộ và cho thuê, tạo được lợi nhuận ngay, một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận kép tức thì.” – chị Mai phấn khởi nói.

Theo các chuyên gia, Bình Dương là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Do đó, tập khách hàng lớn là chuyên gia nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại đây sẽ góp phần tạo đầu ra ổn định cho BĐS cho thuê. Xét về bài toán đầu tư cho thuê, các căn hộ tại những quận vùng ven TP.HCM như Bình Chánh, Bình Tân có giá thuê chỉ 6-8 triệu đồng/tháng, trong khi đó mức giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ xung quanh khu vực KCN VSIP1 hiện nay dao động từ 12-15 triệu đồng/tháng, tương đương tỷ suất 9-10%/năm thì con số này hấp dẫn hơn nhiều.

Kinh Doanh Tiếp Thị: Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi – DKRS

Hợp tác phân phối: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Esy House