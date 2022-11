Halloween có thể bị cấm phát sóng vĩnh viễn ở Hàn Quốc

TPO - Sau thảm họa giẫm đạp Itaewon, Halloween được cho là chủ đề nhạy cảm, gợi đau thương. Không chỉ các sự kiện về Halloween bị hủy mà ngay cả các tập phim, chương trình liên quan đến chủ đề này từ trước đến này đang dần bị gỡ bỏ.

Hàng năm, các nhà đài Hàn Quốc đều lên kế hoạch phát sóng đặc biệt về lễ hội Halloween. Nhưng năm nay, tất cả chương trình, tập phim liên quan đến sự kiện này đều bị hủy bỏ do thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại “khu phố Tây” Itaewon tối 29/10.

Mọi chương trình phát sóng và dịch vụ video theo yêu cầu (VOD) đều bắt đầu chỉnh sửa nội dung liên quan đến Halloween. Bất kỳ nghệ sĩ diện đồ hóa trang Halloween cũng bị cắt cảnh. Chương trình giải trí đài KBS2 Hong Kim Dongjeon lên sóng ngày 23/10 với chủ đề trên bị gỡ bỏ.

Chương trình giải trí nổi tiếng 2 Days and 1 Night quyết định chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến Halloween. Các phân đoạn này hoàn thành ghi hình trước khi phát sóng. The Return of Superman gỡ bỏ phát lại các tập liên quan đến chủ đề này.

Ứng dụng dịch vụ truyền thông và chương trình radio không ngoại lệ. TVing xóa nội dung về Halloween treo trên trang chủ. Phần tiêu đề đặc biệt “Bạn là nhân vật chính của Halloween” trên Watcha không còn nhìn thấy.

Hàng loạt chương trình radio loại bỏ bản ghi sẵn. Radio Show đài KBS Radio Cool FM hủy phần ghi âm trước với Park Myung Soo, thay vào đó họ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp vì những nhận xét và câu nói của diễn viên hài không phù hợp với thời điểm tang thương.

Các công ty giải trí Kpop hủy bỏ các sự kiện liên quan đến Halloween. SM Entertainment quyết định không phát sóng trực tiếp SMTOWN WONDERLAND 2022, dự kiến ​​lên hình vào lúc 16h15 ngày 30/10 trong 1 giờ.

Lễ hội âm nhạc chủ đề hóa trang đêm Halloween bắt đầu từ ngày 28/10 hủy tất cả buổi biểu diễn vì thảm kịch.

Chuyên gia ngành phát thanh truyền hình nhận định các chương trình, sự kiện liên quan đến Halloween sẽ không được sản xuất và trình chiếu ở Hàn Quốc trong tương lai, không chỉ trong năm nay.