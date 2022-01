Hải Phòng: Tên cướp dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy số tiền lớn

TPO - Công an TP Hải Phòng đang điều tra, truy bắt tên cướp dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại quận Hải An đưa số tiền lớn.

Tối 7/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Hải An tổ chức truy bắt nghi phạm cướp tiền tại phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh quận Hải An.

Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 7/1, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, một đối tượng nam bịt mặt, mặc quần áo sẫm màu đeo ba lô vào phòng giao dịch ngân hàng. Tới gần quầy giao dịch, đối tượng này rút một vật giống súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên giao dịch. Sau một tiếng nổ, nữ nhân viên ngân hàng đã phải lấy tiền tại quầy giao dịch đưa cho đối tượng. Sau khi nhét tiền vào ba lô, tên cướp nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng, đối tượng này còn uy hiếp bảo vệ, cướp một chiếc xe máy rồi tẩu thoát hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hải An đã tới hiện trường. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, truy bắt nghi phạm.

Theo nguồn tin, đối tượng này đã cướp một số tiền rất lớn tại phòng giao dịch ngân hàng này. Hiện, lực lượng chức năng đã lần ra một số manh mối liên quan đối tượng trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.