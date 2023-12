Hải Phòng: 100% các trường học công lập ở huyện An Dương đạt chuẩn quốc gia

Huyện An Dương là đơn vị đầu tiên của TP Hải Phòng 100% các trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, sớm trước 2 năm so với chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Mạnh tay đầu tư cho giáo dục

Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học, kiên trì mục tiêu chất lượng, đột phá nâng cao chỉ số giáo dục”, năm học 2022-2023 ngành giáo dục và đào tạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả thành tựu nổi bật.

Những năm gần đây, huyện An Dương đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo (chiếm gần 40% ngân sách huyện). Cụ thể, năm 2020 huyện đầu tư 67 tỷ đồng cho 9 công trình, năm 2021 đầu tư 149 tỷ đồng cho 22 công trình và năm 2022 đầu tư 221 tỷ đồng cho 20 dự án.

Năm học 2022-2023, huyện An Dương có 10 dự án được khởi công xây dựng mới với tổng mức đầu tư 139 tỷ đồng, trong đó xây mới 93 phòng học, chức năng, 4 nhà đa năng, cải tạo sửa chữa 42 phòng học, bộ môn và cải tạo nâng cấp 5 khu trải nghiệm, hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non.

Đối với 9 trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia năm 2023, huyện đã đầu tư 36 dự án với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. HĐND huyện đã thông qua dự án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho 9 trường với tổng kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng.

9 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (An Hòa, Hồng Thái).

Với kết quả này, huyện An Dương là đơn vị đầu tiên của TP Hải Phòng đạt 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn quốc gia, sớm trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Qua đó, tạo đà phấn đấu chỉ tiêu đến năm 2025, duy trì 100% các trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thêm 15 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 và thực hiện chuyển đổi đơn vị hành chính quận.

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong giảng, dạy

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Dương cho biết, thực hiện chủ đề hành động năm 2023 của huyện “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - thực hiện chuyển đổi số”, giáo dục và đào tạo là 1 trong 5 lĩnh vực mà UBND huyện An Dương lựa chọn đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số.

Theo đó, ngành giáo dục huyện đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử; quản lý, sử dụng sổ điểm và học bạ điện tử; quản lý hành chính điện tử liên thông giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan; tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nguồn thu tập trung và thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.

Phát triển 97 cổng thông tin điện tử với hơn 16.900 bài đăng; 57 tài khoản nhà trường, hơn 1.400 tài khoản cho giáo viên và hơn 24.900 tài khoản cho học sinh trên phần mềm Microsoft Teams phục vụ cho việc dạy học trực tuyến.

Cấp tài khoản, phân tuyến tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đối với trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6. Kết nối dữ liệu ngành giáo dục trên hệ thống DSS huyện An Dương với hơn 10.000 dữ liệu, tham mưu cập nhật tính cảnh báo với đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, ngành giáo dục và đào tạo đã kết nối, đồng bộ, xác thực mã căn cước công dân và chia sẻ dữ liệu của hơn 2.500 cán bộ, giáo viên và hơn 45.200 hồ sơ học sinh.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu kích hoạt định danh điện tử mức 2. Hơn 1.100 cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp các địa phương hoàn thành chỉ tiêu về cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trước thời hạn.

Cũng theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Dương, trong năm học 2022-2023, công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, triển khai Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm 2018 diễn ra mạnh mẽ với 5 chuyên đề cấp thành phố, 18 chuyên đề cấp huyện về chuyên môn.

“Với những nỗ lực đó, chất lượng giáo dục và đào tạo huyện An Dương đã phát triển toàn diện: đạt 44 giải học sinh giỏi tạo các cuộc thi giao lưu quốc tế và khu vực; 3 huy chương tại giải thể thao học sinh toàn quốc; 111 giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 75 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố…”, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Dương nói.

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Dương cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện An Dương; sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại huyện An Dương đạt được những thành tựu quan trọng, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.