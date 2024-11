Hai người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh cũng không cứu được bộ phim

TPO - Với kinh phí khổng lồ, phim hành động "Red One" được kỳ vọng là bom tấn tạo cơn sốt dịp cuối năm. Tuy nhiên, tác phẩm lại bị giới phê bình chê tơi tả vì kịch bản cũ kỹ và thiếu chiều sâu, hai ngôi sao Dwayne Johnson và Chris Evans cũng mờ nhạt.

Được đầu tư lên đến 250 triệu USD, Red One(Tựa Việt: Mật mã đỏ) từng là một trong những bom tấn đắt đỏ nhất mọi thời khi được công bố sản xuất. Dự án quy tụ dàn sao gồm Dwayne Johnson – tức The Rock, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka… hứa hẹn thổi tung phòng vé khi ra mắt.

Đáng tiếc, phim lại không nhận được phản hồi tốt như kỳ vọng. Phần lớn nhà phê bình đánh giá kịch bản cũ kỹ, cách khai thác nhân vật đi vào lối mòn. Ngay cả diễn xuất của Dwayne Johnson hay Chris Evans cũng kém ấn tượng, chưa đủ sức để cứu phim.

Ít yếu tố đặc biệt

Phim mang đến cho người xem không khí Giáng sinh khi kể lại góc nhìn hài hước về Ông già Noel (J.K. Simmons).

Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật nổi tiếng bị một nhóm lạ mặt bắt cóc khiến ngày lễ lớn cuối năm có nguy cơ bị phá hỏng. Kế hoạch nghỉ hưu của Callum Drift (Dwayne Johnson) - Trưởng An ninh Bắc Cực - vì thế cũng bất thành.

Lúc này, Drift buộc phải gác bỏ lợi ích cá nhân để lên đường giải cứu Ông già Tuyết. Lần theo manh mối, anh phát hiện sự việc có liên quan đến Jack O'Malley (Chris Evans) - thợ săn tiền thưởng khét tiếng nhất thế giới.

Thật trùng hợp, con trai của Jack cũng đang bị bắt cóc nên hắn đồng ý giúp Drift thực hiện nhiệm vụ xuyên lục địa.

Ngồi ghế đạo diễn phim là Jake Kasdan - từng thành công với nhiều phim hài như Bad Teacher (2011), Sex Tape (2014), đặc biệt là hai phần Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) và Jumanji: The Next Level (2019). Kịch bản lại do “biên kịch vàng” Chris Morgan – tác giả của Furious 7 (2015), The Fate of the Furious (2017) - chấp bút.

Do đó, Red One sở hữu những yếu tố đáng mơ ước của một bom tấn Hollywood. Thế nhưng, kịch bản phim lại đơn điệu và nhàm chán đến mức khó hiểu.

Câu chuyện vẫn được xây dựng theo mô-típ “cặp đôi hoàn cảnh” quen thuộc trong nhiều phim hành động Hollywood. Từ những kẻ xa lạ, đầy khác biệt, Callum Drift và Jack O'Malley dần hiểu nhau hơn, từ đó phối hợp ăn ý để hoàn thành mục tiêu.

Ê-kíp cố gắng pha trộn nhiều thể loại từ hài hước, hành động đến phiêu lưu, kỳ ảo để tạo nên một bộ phim đậm tính giải trí. Do đó, nhiều tình huống phi lý xuất hiện, đơn cử như việc nhân vật chính bị người tuyết đánh cho tơi tả, hay nhiều quái vật xuất hiện làm cho thế giới của Ông già Noel càng thêm phần đáng sợ.

Cách thêm thắt tình huống quá đà khiến phim trở nên siêu thực, gợi nhớ các dự án phim siêu anh hùng của Marvel.

Thông qua cuộc giải cứu Ông già Noel, phim vẫn cài cắm thông điệp về "đứa trẻ lương thiện" bên trong mỗi người. Bất kỳ ai dù có quá khứ đen tối vẫn luôn có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn. Ngay cả Jack O'Malley, một người từ lâu luôn hoài nghi về Giáng sinh, cũng phải nhìn lại và thay đổi bản thân.

Ngoài ra, tác phẩm cũng cố gắng cài cắm ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn, giống nhiều phim chiếu vào dịp Giáng sinh.

The Rock, Chris Evans không cứu nổi phim

Với kinh nghiệm lâu năm, Dwayne Johnson không gặp khó khăn khi đóng vai vệ sĩ của Ông già Noel. Bản thân tài tử từng nhiều lần hợp tác với đạo diễn Jake Kasdan trước đó nên được dành nhiều ưu ái về đất diễn.

Ngôi sao Fast & Furious chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng. Anh vào vai Callum Drift một cách tự nhiên và hài hước, mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Song, phải nói rằng tài tử chưa tạo được nhiều bất ngờ với khán giả, lối diễn có phần lặp lại với các dự án trước.

Theo The Wrap, Dwayne Johnson gặp nhiều vấn đề khi quay phim. Tài tử thường xuyên đến muộn 7-8 tiếng cũng như bỏ lỡ nhiều ngày làm việc, khiến cho quá trình quay phim bị chậm trễ và nhà sản xuất phải mất thêm 50 triệu USD cho dự án.

Đây là lần đầu Chris Evans hợp tác với The Rock trong một dự án điện ảnh. Hai ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood đã kết hợp ăn ý để tạo nên những màn đối thoại hài hước và những pha hành động mãn nhãn.

Trùng hợp là cả hai đều từng được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới": The Rock vào năm 2016 và Chris Evans vào năm 2022.

Song, vai diễn của Chris Evans có phần mờ nhạt vì nhân vật còn được xây dựng đơn giản, thiếu chiều sâu. Tài tử chưa thể lột tả hết khả năng bản thân nên đôi khi bị lấn át trước vai diễn mạnh mẽ của The Rock.

Khi ra mắt, Red One không được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt. Phim xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với chỉ 34% bình luận tích cực. Cây viết Kevin Maher của The Times đánh giá đây là phim “tẻ nhạt, khó hiểu và tệ nhất trong sự nghiệp của The Rock”.

Điểm số trên IMDb ở mức trung bình, đạt 6.9/10. Phần lớn ý kiến người xem cho rằng phim vẫn hài hước và giải trí nhưng kịch bản yếu kém, ít hấp dẫn. Bù lại, dự án có phần nhìn ấn tượng với phần lớn kinh phí đổ dồn vào khâu thiết kế sản xuất. Các hiệu ứng kỹ xảo vi tính cũng được dàn dựng công phu, giúp câu chuyện hiện lên sống động.

Nhìn chung, Red One gây thất vọng vì vẫn đi theo công thức làm phim quen thuộc của Hollywood. Kịch bản phim còn đơn điệu, cách xây dựng câu chuyện ít bất ngờ, chưa thực sự xứng tầm kinh phí 250 triệu USD.