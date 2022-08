Hai lần làm vedette đều gặp sự cố, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn có cách xử lý khiến fans nể phục

TPO - Hai lần làm vedette gần đây nhất, Hoa hậu Thùy Tiên đều gặp sự cố nhưng cách xử lý chuyên nghiệp của cô vẫn khiến fans nể phục, khen ngợi.

Giành giải Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên cực hot đối với làng giải trí nói chung và thời trang Việt nói riêng.

Cô liên tục được mời xuất hiện cũng như trình diễn tại nhiều sự kiện thời trang lớn, nhỏ. Mặc dù vậy, Thùy Tiên khá hạn chế xuất hiện dù được ưu ái mời đảm nhận vai trò vedette.

Tính đến nay, kể từ sau khi đăng quang thì Thùy Tiên mới chỉ nhận lời làm vedette trên sàn runway khoảng 3-4 lần. Mặc dù vậy lần nào xuất hiện, người đẹp cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc về sự chuyên nghiệp của mình.

Tuy nhiên, không phải lần xuất hiện nào của Thùy Tiên cũng suôn sẻ. Cô từng gặp những sự cố khá nghiêm trọng như vấp ngã ngay trên sàn catwalk. Mặc dù vậy bằng bản lĩnh và kỹ năng chuyên nghiệp của mình, Thùy Tiên vẫn có những cách xử lý tinh tế, nhận được sự khen ngợi của các fans.

Gần đây nhất, Thùy Tiên đảm nhận vai trò vedette tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2022 tổ chức ở Quy Nhơn. Trở về từ chuyến công tác ở châu Âu, Hoa hậu Thuỳ Tiên có màn hoá thân thành 'nữ thần biển cả' cực kỳ nóng bỏng và quyến rũ.

Catwalk trên đường runway dài 300 mét dọc bờ biển, Thuỳ Tiên gây chú ý khi khoác lên mình bộ váy tua rua xuyên thấu quyến rũ, lấp lánh. Thần thái và nhan sắc vô cùng kiêu sa của Thuỳ Tiên nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Mặc dù vậy, theo tiết lộ của nhà thiết kế thì bộ trang phục cầu kỳ mà Thùy Tiên mang trên người nặng tới 30 kg. Sức nặng của bộ trang phục đã khiến cho Thùy Tiên bị lắc lư người khi di chuyển và cô phải dùng một tay để cố định phần thiết kế cồng kềnh này.

Không chỉ thế, do sự cố mưa to nên phần trình diễn của Thùy Tiên đã bị lùi lại so với dự kiến. Theo ý tưởng ban đầu, trang phục của hoa hậu Thuỳ Tiên lấy cảm hứng từ vầng trăng khuyết mọc lên trong đêm tối nên đáng ra cô sẽ xuất hiện dưới ánh hoàng hôn thì tới phần Thùy Tiên trình diễn cũng là lúc trời Quy Nhơn đã vào đêm.

Trước đó, khi trình diễn với vai trò vedette tại sự kiện Vietnam International Fashion Week 2022, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gặp sự cố đáng tiếc trên sàn diễn.

Diện thiết kế xuyên thấu màu tím với những bông hoa được đính kết cầu kỳ, đi kèm là đôi cánh bằng lông vũ trắng muốt, Hoa hậu Thuỳ Tiên sải những bước đi đầy thần thái và chuyên nghiệp trên sàn catwalk.

Tuy nhiên, khi cô đang bước vào để chuẩn bị kết thúc màn trình diễn của mình thì bất ngờ bị vấp té và ngã trên sàn diễn. Mặc dù cú ngã khá đau nhưng Thuỳ Tiên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại tóc và tiếp tục bước vào trong với thần thái vô cùng chuyên nghiệp.

Có thể thấy sau khi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, bản lĩnh sân khấu của Thuỳ Tiên đã được tôi luyện rất kỹ càng, chính vì thế sự những cố đáng tiếc không làm khó được Thùy Tiên.

Mặc dù vậy, sau những lần gặp sự cố không mong muốn, Thùy Tiên vẫn thẳng thắn nhìn nhận lại sự việc để rút kinh nghiệm. "Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ Tiên, nhưng nhìn nhận thật sự thì Tiên đã chưa làm tốt như mọi người mong đợi. Tiên sẽ cố gắng nhiều hơn cho những lần tới" - cô chia sẻ.