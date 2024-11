Hai lần dàn sao 'tháo chạy' khỏi sân Mỹ Đình

TPO - Highlight và Super Junior D&E hai lần phải thông báo hủy show tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Các đơn vị tổ chức sự kiện có những bước đi sai lầm khi mời sao Hàn về diễn khiến khán giả bức xúc.

Nhóm nhạc bị “bom" show đến hai lần

Highlight là một trong những nghệ sĩ được BTC thông báo góp mặt trong đêm nhạc K-Time live in Hanoi ngày 17/11, tại sân Mỹ Đình. Bốn ngày trước khi concert diễn ra, phía công ty quản lý của Highlight thông báo hủy diễn vì phía BTC không tuân thủ hợp đồng.

Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk) cũng rơi vào tình trạng tương tự Highlight. Đây không phải là lần đầu hai nhóm nhạc này phải thông báo hủy show diễn ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Giáng sinh 2023, loạt sao Hàn trong đó có Highlight, Super Junior D&E rút khỏi show nhạc Kpop Open Air #2 X-mas Festival in Hanoi, dự định diễn ra vào 23 và 24/12 ở sân Mỹ Đình. Nguyên nhân BTC các ngôi sao đưa ra cũng do phía BTC vi phạm hợp đồng.

Yoseob - thành viên Hightlight - nói anh đã sắp sẵn hành lý để bay đến Việt Nam, nhưng đến sáng biết tin đêm nhạc bị hủy.

“Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng nhưng trái tim những người hâm mộ Highlight đã chờ đợi cũng như đông đảo khán giả yêu mến K-pop chắc hẳn còn đau lòng hơn. Tôi không nghĩ bất cứ lời nào có thể an ủi được cảm giác đó, nhưng xin hãy chờ đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta” - nam ca sĩ chia sẻ.

Mong cầu của Yoseob đã không thành sự thực bởi lần thứ hai, nhóm nhạc của anh phải thông báo hủy diễn, cũng tại sân Mỹ Đình.

Cái sai của ban tổ chức

Đơn vị đứng sau hai đêm nhạc K-Time live in Hanoi là công ty Hàn Quốc, theo TJ Communications - đối tác truyền thông tiết lộ.

Khán giả khó hiểu khi với dàn nghệ sĩ đã qua thời đỉnh cao, thậm chí nhiều gương mặt mới, BTC tự tin công bố địa điểm là sân Mỹ Đình với 2 đêm diễn.

“Với sức chứa hơn 40.000 khán giả, sao Kpop hiện nay chỉ BTS hoặc BlackPink mới lấp nổi Mỹ Đình”, “Tại sao lại chọn sân Mỹ Đình trong khi có thể lựa chọn địa điểm có sức chứa bé hơn và nên tổ chức một đêm thôi”, “BTC không nghiên cứu thị trường trước khi mở show sao?”… khán giả bình luận.

Fanpage đêm nhạc tạo từ 22/10, thông báo gấp rút chưa đầy một tháng trước sự kiện và mở bán vé trong vòng 2 tuần, BTC cũng không chạy quảng cáo cũng như mập mờ tính minh bạch về giấy phép tổ chức, thuê sân.

Bên cạnh đó là tâm lý e dè vì sự kiện hủy show Kpop sát ngày diễn năm ngoái ở Mỹ Đình khiến khán giả mất lòng tin.

Thời điểm K-Time live in Hanoi thông báo diễn, khán giả Việt đang chìm trong cơn sốt concert của hai show Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi. Với mức giá tương đương lại quy tụ dàn sao đang hot, không khó để concert sao Hàn bị lu mờ hoàn toàn.

Nhiều đêm nhạc của sao Hàn ở Việt Nam ế vé, phải hủy ngang

Cuối tháng 9, live concert của Chanyeol (EXO) tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) không bán hết vé dù địa điểm nhỏ. Sát ngày diễn, BTC phải thay đổi thiết kế sân khấu thành chữ “T”, thu hẹp khu VIP và kéo dài thời gian chốt các chính sách ưu đãi.

Fan meeting của diễn viên/ca sĩ Jin Young tổ chức tại Nhà hát Bến Thành, TPHCM hồi tháng 9 cũng thông báo hủy nhưng không công bố lý do. Hầu hết khán giả cho rằng sự kiện không khả quan trong việc bán vé.

Sau hai đêm concert Born Pink của BlackPink tại sân Mỹ Đình năm 2023, không có nhiều sao Hàn hạng A đến Việt Nam mở concert, hầu hết là buổi diễn quy mô nhỏ, nhiều nơi xảy ra tình trạng ế ẩm.

Chuyên gia truyền thông cho biết việc nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế không bán hết vé hoặc phải hủy cho thấy rằng thị trường Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Nhu cầu âm nhạc quốc tế không chỉ phụ thuộc vào sự nổi tiếng của nghệ sĩ mà còn vào khả năng chi trả của khán giả và sự cạnh tranh từ các sự kiện nội địa.

“Các nhà tổ chức cần nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng hơn, hiểu được thị hiếu và nhu cầu của khán giả trước khi quyết định mời các nghệ sĩ quốc tế. Đồng thời, cần có những chiến lược truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức và sự quan tâm của khán giả đối với các sự kiện này” – chuyên gia chia sẻ.

Theo chuyên gia, chỉ tên tuổi của nghệ sĩ là chưa đủ. Việc xây dựng một nền tảng khán giả vững mạnh, xuyên suốt và có chiến lược phát triển lâu dài sẽ giúp thị trường âm nhạc quốc tế tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.