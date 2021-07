Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

TPO - Không biết do lòng thương người có sẵn trong tôi, hay trái tim trai trẻ chưa một lần vấp với đời mà tôi thấy cám cảnh cho cô chủ quá. Nhiều khi xong việc ở cửa hàng, nhân viên về hết tôi còn nán lại dọn dẹp, lau quét sạch sẽ trong ngoài đâu vào đấy rồi mới chào cô chủ trở về nơi trọ.

TPO - Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 3/7, TP HCM lấy mẫu xét nghiệm hơn 100.000 thí sinh và người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

TPO - Từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên đến nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đã có 17 ca mắc COVID-19. Do đó, Sở Y tế Long An yêu cầu bệnh viện tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị trong 7 ngày tiếp theo, tính từ 21h ngày 2/7 đến 21h ngày 9/7.