Hà Nội rét về đêm, trưa nắng ấm

TPO - Không gian bên ngoài là một môi trường rất nguy hiểm và các phi hành gia phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và quy định an toàn nghiêm ngặt để giữ an toàn. Khi các phi hành gia không may bị trôi dạt khỏi tàu vũ trụ, họ cần thực hiện các biện pháp cần thiết để trở lại tàu vũ trụ.