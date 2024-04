Hà Nội khám sức khoẻ, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân, lao động

TPO - Hàng trăm công nhân, người lao động Hà Nội được hỗ trợ thăm khám sức khoẻ sinh sản; tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản... trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội 2024.

Sáng 19/4, UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội 2024.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, đây là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Đây cũng là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần.

Bà Hà cho biết, Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình đang được xây dựng, nhiều nhà máy, công xưởng hoạt động hiệu quả đã mang lại lợi ích kinh tế rất cao cho thành phố. Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhất là các vụ tai nạn lao động đối với khu vực không theo hợp đồng lao động gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước, doanh nghiệp.

"Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn các cấp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần phải hết sức trách nhiệm, đề ra các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn, thương tích trong sản xuất, lao động và các chuỗi cung ứng", bà Hà nêu.

Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền, công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Bà Hà cũng đề nghị tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; rà soát xây dựng, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, thực hiện các quy định về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, đánh giá rủi ro về an toàn theo quy định.

"Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng tại nơi làm việc cho người lao động. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp", bà Hà đề nghị.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức chương trình đã trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; mỗi phần quà gồm túi quà 350.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt. 100 phần quà được trao cho các cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; mỗi phần quà gồm túi quà 250.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt….

Dịp này, hàng trăm người lao động được Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật; hàng trăm công nhân lao động được khám sức khỏe miễn phí do LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Y tế quận thực hiện.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, ngày 20/4, tại Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn), LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức chương trình khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản; phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.