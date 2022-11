Hà Nội: Khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022

Nhằm tăng cường kết nối kinh tế vùng miền, tối ngày 23/11, lễ khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2022 đã diễn ra tại quảng trường Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đây là sự kiện thường niên, do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức. Hội chợ diễn ra từ ngày 23/11/2022 - 27/11/2022, với sự tham gia của hơn 350 đơn vị, doanh nghiệp, quy tụ sản phẩm của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh quy mô 260 gian hàng, hội chợ còn bố trí khu trưng bầy các sản phẩm quốc tế nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm, văn hóa, du lịch các nước; Khu trưng bày, trình diễn ẩm thực 3 miền; Khu thưởng trà; Khu trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm),..

Phát biểu khai mạc hội chợ, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hội chợ nhằm giúp các doanh nghiệp và địa phương trên cả nước quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, tham gia chuỗi cung ứng-tiêu thụ hiệu quả tại thị trường Thủ đô và phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là dịp để các nhà phân phối tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung cấp hàng hóa; là sự kiện được người tiêu dùng Thủ đô, các doanh nghiệp, khách du lịch trong và ngoài nước chờ đợi vào dịp cuối năm để đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm nét văn hóa vùng miền của Việt Nam.

Theo Ông Bùi Duy Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội: “trong 10 tháng đầu năm 2022,Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và các sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại nhằm kết nối giao thương, trao đổi thương mại giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cụ thể: tổ chức các chương trình Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội tại các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Chương Mỹ.. Hội chợ Xúc tiến Thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2022 tại Trung tâm thương mại AEON Hà Đông và Long Biên; Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội; Hội chợ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội tại công viên Thống Nhất trong tháng 10/2022; Hội chợ an toàn thực phẩm tại số 489 Hoàng Quốc Việt trong tháng 5/2022; 06 tuần hàng sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội, thực hiện tại trung tâm thương mại Trương Định- Hoàng Mai tháng 5/2022; trung tâm thương mại Mê Linh Plaza- Hà Đông tháng 8/2022.

Tất cả những hoạt động này đều có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước... Qua đó, các kênh phân phối Hà Nội hỗ trợ kết nối tiêu thụ lượng hàng từ các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 52.000 tấn trái cây, nông sản. Nhiều sản phẩm OCOP của các tỉnh, Thành phố đã được kết nối đưa trên 60 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội...

Sản phẩm trưng bày tại hội chợ được Ban Tổ chức lựa chọn các sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm… khuyến khích doanh nghiệp phát triển, giới thiệu những sản phẩm mới, sáng tạo, bao bì đẹp (quy tụ được các sản phẩm chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đặc sản địa phương; các sản phẩm nông sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu…).

Trong bối cảnh tình hình dịch covid 19 đã được kiểm soát, năm 2022 Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn hơn so với các năm trước, nhiều tiểu cảnh đặc trưng các vùng miền trên cả nước được dàn dựng, trang trí đặc biệt, các gian hàng được thiết kế mang nét truyền thống, là điểm khác biệt so với mọi năm. Không gian hội chợ được phân bổ thành các khu như: Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung...Nhiều Khu không gian của các tỉnh, thành phố trên cả nước có thiết kế đặc biệt, tiêu biểu, đặc trưng của các vùng miền như: An Giang, Bình Định, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Hà Nam, Hà Giang ...tạo thành những ngày hội đặc sản, du lịch, văn hóa của các vùng miền trong cả nước.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng, là kênh quảng bá hiệu quả cho các sản phẩm đặc sản Việt Nam và là dịp để giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, du lịch đặc trưng của mỗi vùng đất tới du khách trong nước và quốc tế./.