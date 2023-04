Gu chọn nhà của Gen Z

Sở hữu căn hộ riêng để tận hưởng cuộc sống tự do, chủ động tài chính… là lựa chọn của nhiều bạn trẻ gen Z hiện nay. Trong số đó, không ít bạn trẻ gen Z chọn dự án hướng tới lối sống cân bằng để tìm sự an yên nhưng vẫn đủ đầy và hiện đại.

Một mình nhưng đầy màu sắc

Khác với những thế hệ trước thích sống trong không gian quây quần làng xóm, người trẻ hiện đại lại chọn lối sống riêng tư, tôn trọng cuộc sống cá nhân nhưng vẫn văn minh, hiện đại và đa dạng tiện ích. Bởi thế, những khu đô thị năng động, đầy đủ tiện nghi cùng phong cách sống có gu nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều bạn trẻ.

Lấy cảm hứng từ triết lý Zen nổi tiếng của người Nhật, The Zenpark (Vinhomes Ocean Park) đang được lòng cư dân Gen Z nhờ sở hữu chất riêng. Dự án là sự kết hợp hài hòa giữa “động” và “tĩnh”, thảnh thơi mà vẫn năng động, an nhàn mà không vội vã với hệ tiện ích phong phú ngay dưới chân nhà. Tách biệt khỏi những xô bồ hối hả, cư dân sẽ lạc bước vào vườn Nhật xanh tươi hơn 6.000m2 ngay trước thềm nhà. Những cảnh sắc của xứ hoa anh đào được tái hiện công phu tỉ mỉ, giúp nuôi dưỡng những cảm xúc an nhiên, kích hoạt năng lượng tích cực và khơi dậy sự sáng tạo không giới hạn của người trẻ.

­Là người sáng tạo nội dung số và thực hành lối sống tối giản, Kira Nguyễn, chủ nhân kênh The Hanoi Chamomile đã lựa chọn The Zenpark để tận hưởng cuộc sống cân bằng mà anh theo đuổi. Vlog "Getting My Life Together – Trở lại cuộc sống một mình" mô tả cuộc sống tại The Zenpark của Kira Nguyễn đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Thông qua vlog này, Kira Nguyễn cho thấy trải nghiệm sống một mình nhưng vẫn đầy màu sắc của Gen Z, từ nấu ăn, đọc sách tới dạo bộ tại vườn Nhật vào buổi sáng và tập gym ngay dưới chân nhà vào buổi chiều. Bên cạnh đó, cảnh sắc hiện đại cùng bầu trời khoáng đạt tại “Quận Ocean” đã mang tới sự an nhiên và sức sáng tạo cho những cư dân trẻ.

­“Tĩnh” nhưng không lặng, The Zenpark còn sở hữu tổ hợp tiện ích 5 tầng hiện đại liền kề với hồ bơi 4 mùa mái kính mang lại trải nghiệm năng động như ở các resort 5 sao. Cư dân có thể thoải mái bơi lội trong làn nước mát mùa hè hay ấm áp lúc đông về. Hàng loạt quán ăn, cửa hàng tiện lợi tại khu Shop Downtown sầm uất kế cận… cho phép Gen Z tận hưởng cuộc sống một mình nhưng vẫn đủ đầy trải nghiệm với các tiện nghi thời thượng.

­Nghỉ dưỡng "chuẩn Nhật" tại nhà

Bước vào tòa nhà, sảnh lễ tân thiết kế sang trọng, cao cấp đã mở đầu cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp. Với lợi thế đã hoàn thiện 100% kèm theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất liền tường cao cấp, căn hộ The Zenpark sẵn sàng để cư dân hưởng thụ ngay những tiện nghi đẳng cấp bậc nhất.

Thiết kế căn hộ với chất Nhật tinh tế, tối ưu công năng và hệ thống cửa kính tràn lớn thoáng đãng mang đến tầm view đắt giá với vườn Nhật xanh mát mắt. Hệ thống Smarthome chuẩn Gold giúp cuộc sống mỗi ngày tại The Zenpark là những giờ phút an nhàn, giúp người trẻ có thêm thời gian làm điều yêu thích.

Chỉ cần thêm vài bước chân, cư dân The Zenpark đã có thể chạm đến thiên đường nghỉ dưỡng đậm chất nhiệt đới sôi động, phù hợp với chuẩn sống wellness-living. Biển nước mặn nhân tạo 6,1ha và hồ nước ngọt 24,5 ha là những “kỳ quan” được dày công chăm chút tại “Quận Ocean”.

Hiếm có dự án nào tại Hà Nội so sánh được với Vinhomes Ocean Park, khi mà chủ nhân có thể lắng nghe hơi thở biển khơi khoáng đạt, ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng quanh năm. Được thong dong dạo bộ dọc theo bờ cát trắng mịn dưới những rặng dừa xanh mát, hít thở bầu không khí trong lành, quây quần cùng gia đình thưởng thức BBQ bãi biển là cách để vỗ về cảm xúc, tái tạo năng lượng sau ngày làm việc căng thẳng.

Để đáp ứng các nhu cầu khác, hệ sinh thái khép kín của đại đô thị Vinhomes Ocean Park như Vincom Mega Mall, hệ thống trường liên cấp Vinschool, Đại học VinUni, hệ thống xe buýt điện VinBus và tương lai là bệnh viện Vinmec sẽ mang tới cuộc sống tiện lợi cho cư dân.

Với chất sống đẳng cấp, theo đuổi lối sống cân bằng, The Zenpark là không gian sống nghỉ dưỡng xứng tầm cho các bạn trẻ thành đạt.