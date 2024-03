Gree Việt Nam ra mắt điều hoà Cosmo, hướng đến người dùng thành thị

Với sự tham gia của hơn 300 anh tài điện lạnh tại sự kiện “Made by Gree, Loved by the World" tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, Gree Việt Nam vừa chính thức ra mắt điều hoà COSMO, hướng đến nhóm người dùng thành thị với nhiều tính năng độc đáo.

Tên gọi COSMO được truyền cảm hứng từ Cosmopolitan - những giao thoa của đời sống đô thị. Tính đến tháng 9/2022, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đã là 41,5% (Nguồn: Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022). Sự tăng trưởng kéo theo các xu hướng phát triển sản phẩm thiên về tính tiện lợi, nhỏ gọn. Với khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của người dùng, Gree đã cho ra mắt dòng sản phẩm COSMO với các đặc điểm công nghệ và cấu tạo phù hợp với môi trường sống, thói quen sử dụng và diện tích nhà đô thị Đặc biệt, COSMO sẽ sở hữu một trong những tính năng độc đáo và lần đầu tiên được giới thiệu ở thị trường Việt Nam là tự vệ sinh trên dàn nóng (Self-Clean). Để thích ứng với nhịp sống bận rộn và nhu cầu tận hưởng làn khí khỏe ngày càng tăng, Gree đã tích hợp chức năng tự vệ sinh 5 bước Sấy khô - Khử bụi - Ngưng tụ - Đóng băng - Rã đông trên dàn nóng, bên cạnh công nghệ tự vệ sinh trên dàn lạnh hiện có của Gree. Công nghệ tiện lợi này đảm bảo dàn nóng sạch, máy khoẻ, không khí trong lành. Khách hàng sử dụng có thể tiết kiệm chi phí và thời gian vệ sinh máy Ngoài ra, COSMO còn sở hữu kích thước nhỏ gọn, vừa đủ cho những căn nhà có diện tích nhỏ ở thành phố. Máy sẽ nhỏ gọn, các bộ phận dễ lắp đặt, tháo rời nhưng vẫn đảm bảo công suất lạnh tối đa, kết cấu chắc chắn và được trang bị lớp Golden Fin chống ăn mòn cao Bộ tính năng tiện ích tích hợp trên COSMO đảm bảo cho người dùng việc làm lạnh thoải mái và làm sạch tối ưu, làm cuộc sống bận rộn tại các thành phố trở nên dễ dàng hơn, khỏe khoắn hơn Tại sự kiện “Made by Gree", Phó tổng giám đốc Gree Việt Nam - Ông Huỳnh Phước Cường, đã nhấn mạnh tính nghiên cứu kỹ lưỡng đến từ Gree Global - một trong những nhà máy sản xuất và xuất khẩu điều hoà lớn nhất thế giới để đảm bảo tính hoàn thiện cho các tính năng được giới thiệu tại sự kiện Sản phẩm sắp sửa ra mắt trên hệ thống phân phối của Gree trên toàn quốc P.V