Goldilac grow - bí quyết dinh dưỡng hoàn hảo cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân

Với sứ mệnh mang đến nguồn dưỡng chất hoàn hảo cho trẻ nhỏ trong những năm đầu đời, TPBVSK Goldilac Grow là dòng sữa tiên phong trên thị trường giúp giải quyết vấn đề biếng ăn, chậm tăng cân, đề kháng kém ở trẻ em Việt.

Trong những năm đầu đời, việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ được nhiều bậc phụ huynh chú trọng. Nền tảng sức khoẻ tốt không chỉ giúp trẻ phòng tránh tác nhân gây bệnh thường thấy từ môi trường mà còn thúc đẩy khả năng phát triển, giúp trẻ cao lớn đạt chuẩn. Tuy nhiên, giữa vô vàn loại sữa dinh dưỡng trên thị trường hiện nay, việc tìm ra sự lựa chọn phù hợp cho con quả thật không dễ dàng.

Thấu hiểu nỗi lo đó của nhiều bậc phụ huynh, Công ty TNHH Sản xuất DP Công nghệ cao NANOFRANCE kết hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ F2B đã nghiên cứu cho ra đời TPBVSK Sữa non Tổ yến Goldilac Grow, là câu trả lời cho mọi lo âu của cha mẹ. TPBVSK Goldilac Grow là kết quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu đến từ các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, với mục tiêu giải quyết triệt để những vấn đề về tiêu hoá và sức đề kháng của trẻ.

TPBVSK Goldilac Grow - chìa khoá vàng cho hệ tiêu hoá của trẻ nhỏ

Điểm làm nên khác biệt của TPBVSK Goldilac Grow chính là sự kết hợp tiên phong giữa hai nguồn dưỡng chất thượng hạng: sữa non và tổ yến. Nguồn sữa non trong sản phẩm là sữa non Colostrum hạng A cao cấp, được nhập khẩu 100% từ hai nhà máy hàng đầu Hoa Kỳ: APS BioGroup và La Belle & Associates. Sữa non có lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu, cùng kháng thể IgG dồi dào, hỗ trợ hạn chế sự bám dính của các tác nhân gây nhiễm khuẩn lên thành ruột của trẻ, tăng vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại, hỗ trợ tăng kháng thể IgA tự nhiên và củng cố khả năng miễn dịch của trẻ.

Bên cạnh đó, TPBVSK Sữa Non Tổ yến Goldilac Grow còn chứa hàm lượng tổ yến lớn nhất thị trường, lên tới 105mg. Lượng yến có trong một gói sữa chứa hơn 31 nguyên tố khoáng vi lượng và 18 loại acid amin, là nguồn dưỡng chất trọn vẹn hỗ trợ cho sức đề kháng và khả năng hấp thu của trẻ. Ngoài ra, hệ chất xơ hoà tan kép như Prebiotic, Probiotic,... có trong sữa có tác dụng cạnh tranh với mầm bệnh, trung hoà độc tố và kích thích miễn dịch ở cơ thể vật chủ. Khả năng tiêu hoá của trẻ cũng được cải thiện rõ rệt nhờ lượng vitamin A, B, C, D3 dồi dào có trong sản phẩm.

TPBVSK Goldilac Grow có vị ngọt thanh, gần giống vị sữa mẹ, chiều lòng các bé kén ăn nhất. Sản phẩm sử dụng đường cỏ ngọt hoàn toàn tự nhiên thay cho đường glucose nên không gây kích ứng với trẻ bị dị ứng đường glucose. Đây là một điểm cộng tuyệt vời với trẻ, kích thích vị giác và khả năng hấp thu của trẻ khi uống sữa.

Được biết đây là dòng sữa non tiên phong trên thị trường ứng dụng công nghệ NANO lượng tử độc quyền, làm tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng ở trẻ, cải thiện hệ tiêu hoá, đẩy lùi tình trạng biếng ăn. Công nghệ NANO lượng tử độc quyền có khả năng phân tách các chất thành các hạt chất có kích thước nano siêu nhỏ, dễ hòa tan trong nước, dễ hấp thu qua thành tế bào, giải quyết triệt để mối băn khoăn của các bố các mẹ lo sợ rằng tổ yến khó hấp thu với trẻ.

TPBVSK Goldilac Grow - “trợ thủ đắc lực” cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân

Trong suốt chặng đường đồng hành cùng trẻ em Việt, TPBVSK Goldilac Grow đã nhận được sự tin tưởng từ hàng triệu phụ huynh Việt. Đây là dòng sữa an toàn với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, cấp phép bởi Bộ Công an và Bộ Y tế và được khuyên dùng bởi nhiều chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu.

Không chỉ được đánh giá cao bởi nhiều chuyên gia, TPBVSK Goldilac Grow còn được nhiều người nổi tiếng tin tưởng sử dụng cho con: diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Diễm Hương, MC Tuấn Tú, MC Vân Hugo… Trong đó, diễn viên Diễm Hương đã chia sẻ sau khi cho con sử dụng sản phẩm: “Trước đây, Tròn biếng ăn lắm. Nhưng sau khi sử dụng Goldilac Grow, con thay đổi nhanh bất ngờ, trộm vía tăng cân trông thấy. Cũng vì thế mà bây giờ vừa sinh Bơ, muốn bổ sung dinh dưỡng cho con thì Hương nghĩ ngay đến Goldilac Grow chứ không phải các hãng sữa khác trên thị trường.”

Sau khi cho con sử dụng sản phẩm, MC Tuấn Tú chia sẻ: “Tú đã cho bé Tuấn Sang dùng sữa đến nay là tháng thứ 5 rồi. Trước đây, thấy con ốm và còi cọc suốt vợ chồng Tú lo lắm. May mà có sự trợ giúp từ Goldilac Grow, mọi vấn đề của Sang đều được giải quyết hết”.

TPBVSK Sữa non Tổ yến Goldilac Grow đang được chú trọng đầu tư và nâng cao chất lượng, với hy vọng trở thành dòng sữa được các thế hệ tin dùng, giúp trẻ có nền tảng phát triển vững chắc từ những năm đầu đời.

