Gợi ý những điểm vui chơi khắp ba miền lý tưởng cho dịp 8/3

Với cảnh sắc ấn tượng và vô vàn trải nghiệm thú vị, các điểm đến do Sun Group đầu tư ở ba miền sẽ là những “món quà” lý tưởng và đặc biệt dành tặng cho một nửa thế giới yêu thương trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Vui say lễ hội tại Đà Nẵng

Sun World Ba Na Hills là điểm đến lý tưởng để đấng mày râu dành tặng những điều ngọt ngào, lãng mạn cho nửa thế giới yêu thương của mình. Không gian của núi Chúa mở ra với tòa lâu đài Châu Âu cổ kính, tráng lệ, bức tường hoa rực rỡ sắc màu, rạp chiếu phim công nghệ thực tế ảo Mắt bay và Giao lộ Ánh trăng với hành trình phiêu lưu trong xứ sở diệu kỳ. Ấn tượng hơn cả là minishow "Vũ hội Nhật Nguyệt" tại Quảng trường Nhật Thực kể về sự giao thoa giữa 2 vùng đất Mặt Trăng và Mặt Trời trên đỉnh Bà Nà, được thể hiện bằng vũ điệu bay bổng, đưa du khách lạc bước vào câu chuyện thần thoại ly kì, hấp dẫn đến không muốn rời.

Cùng với Vũ hội Nhật Nguyệt, dịp này, Sun World Ba Na Hills còn diễn ra show Chasing the Sun do 40 nghệ sĩ quốc tế đến từ 20 quốc gia trên thế giới thể hiện. Các nghệ sĩ sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ gồm những hoạt cảnh đường phố, diễn hề, tạp kỹ, hay những cô gái xinh đẹp nhảy múa trong những chiếc váy bồng bềnh đủ màu sắc...

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, Công viên châu Á tổ chức các màn trình diễn Lân sư rồng đầy màu sắc và chương trình Random Dance Kpop cực sôi động vào dịp cuối tuần (4-5/3). Đặc biệt, vào ngày Chủ nhật (5/3), du khách đến với Công viên châu Á sẽ được tham gia chương trình “Ghép đôi thoát ế” siêu ngọt ngào, hứa hẹn đem đến những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ cho du khách.

Đa dạng trải nghiệm tại Quảng Ninh

Miền di sản Hạ Long sẽ là điểm đến lý tưởng có thể đem đến cho một nửa thế giới một kỳ nghỉ đa trải nghiệm trong dịp 8/3.

Thế giới giải trí Sun World Ha Long sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời với hành trình vui chơi bất tận, khám phá vịnh di sản từ trên cao bằng tuyến cáp treo Nữ Hoàng, khám phá Vườn Nhật, cầu Koi, quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự hay hệ thống 20 trò chơi hiện đại tại công viên chủ đề Dragon Park. Đặc biệt, dịp 8/3, Sun World Ha Long còn dành tặng nửa thế giới những chiếc bánh xinh xắn hay khung hình hoa khổng lồ để chị em thỏa sức check in, sống ảo, lưu giữ khoảnh khắc khó quên trong ngày đặc biệt của mình.

Khu nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu Châu Á Premier Village Ha Long Bay sẽ giúp bạn “ghi điểm” với những người phụ nữ yêu thương bằng bữa tiệc nướng BBQ thịnh soạn bên bờ vịnh di sản với mức giá ưu đãi khách lẻ là 590.000 ++ VNĐ/ khách và 490.000++/ khách nhóm từ 10 người trở lên.

Dịp này, khu nghỉ dưỡng cũng tung ra gói combo “All in one” có mức giá từ 1.460.000 đồng/ khách với nhiều đặc quyền ưu đãi đặc biệt như: thưởng thức bữa trưa/ tối sang trọng, tặng vé tắm khoáng onsen tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, giảm 20% vé trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng và giá vé vào cửa hai công viên Dragon Park và Typhoon Water Park tại Sun World Ha Long, miễn phí tham quan quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự.

Dịp 8/3, khu Yoko Onsen Quang Hanh cũng dành tặng một nửa thế giới phong vị ẩm thực Nhật Bản tinh tế, đặc sắc với set menu Hoa anh đào- Kết tinh hương vị mùa xuân. Mức giá áp dụng là 900.000 VNĐ/ 1 thực khách. Thời gian triển khai set menu Hoa anh đào- Kết tinh hương vị mùa xuân sẽ diễn ra đến hết ngày 31/3/2023.

Tận hưởng thiên đường hoa tại Sa Pa (Lào Cai)

Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới Sun World Fansipan Legend cũng sẽ dành tặng phái đẹp nhiều điều bất ngờ, thú vị nhân dịp 8/3. Đến với Fansipan trong dịp này, du khách sẽ được chào đón bằng cánh đồng hoa cải vàng ruộm, trải dài trên nền diện tích 7,5 ha, trở thành phông nền rực rỡ cho các bức hình “sống ảo” để đời.

Lên đỉnh Fansipan ngắm biển mây, chạm tay nóc nhà Đông Dương huyền thoại, ngắm non sông gấm vóc đẹp kỳ vĩ hay chiêm bái quần thể tâm linh huyền diệu… đều sẽ là những trải nghiệm đầy cảm xúc và đáng nhớ dành tặng cho những người phụ nữ yêu thương trong dịp này.

Trở về từ nóc nhà Đông Dương là thiên đường mỹ vị những món ngon nức tiếng của miền Tây Bắc như lợn cắp nách nướng, xôi ngũ sắc, thắng cố, cơm lam… khiến ngày đặc biệt của một nửa thế giới trở nên trọn vẹn cảm xúc.

Mãn nhãn với show diễn đa phương tiện tại Phú Quốc

Về miền nắng ấm đảo Ngọc, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Phu Quoc sẽ đem đến một hành trình khám phá thú vị và giàu cảm xúc. Vi vu cáp treo Hòn Thơm chiêm ngưỡng thiên nhiên trác tuyệt, bật tung cảm xúc khi quăng mình vào nước mát với 21 trò chơi dưới nước ở Aquatopia Water Park, thử thách bản thân với làn trượt Mộc Xà Thịnh Nộ hay vút lên cao ngắm toàn cảnh Hòn Thơm xanh mướt với Mắt Đại Bàng…

Khi chiều buông xuống, thị trấn Hoàng Hôn mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu với nhiều công trình biểu tượng như Tháp Đồng hồ, Sun Signature Gallery hay Cầu Hôn – công trình nổi tiếng đang khiến giới trẻ đứng ngồi không yên, hứa hẹn sẽ là chốn hẹn hò lý tưởng trong dịp 8/3.

Hành trình đến đảo Ngọc sẽ khép lại đầy cảm xúc với show diễn Kiss the Stars- Nụ hôn giữa ngàn sao. “Kiss the Stars” được dàn dựng công phu, là sự kết hợp đỉnh cao của ánh sáng, laser, lửa và nước… sẽ mang đến cho du khách những khoảnh khắc mãn nhãn, thăng hoa cùng cảm xúc.

Dịp 8/3, khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc sẽ triển khai gói nghỉ dưỡng The World of Wow với mức giá 9.500.000 ++ cho villa 3 phòng ngủ. Với gói ưu đãi này, du khách sẽ có nhiều đặc quyền như tận hưởng kỳ nghỉ thượng lưu trong không gian kiến trúc hiện đại mang đậm dấu ấn văn hóa làng biển, trải nghiệm dịch vụ 5 sao như hồ bơi, phòng gym, thưởng thức bữa tiệc mang đậm phong cách Á, Âu, miễn phí vé cáp treo Hòn Thơm, buffet sáng tại nhà hàng The Bay Kitchen, hưởng dịch vụ xe đón sân bay 2 chiều theo lịch trình của resort.

Thưởng ngoạn thiên đường hoa hồng tại Tây Ninh

Dịp 8/3, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain được “hô biến” thành xứ sở hoa hồng với 10.000 chậu hoa hồng thuộc hàng trăm chủng loại khác nhau, là các loại hồng cổ và hồng ngoại đến từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Nhật…

Thỏa sức chiêm ngưỡng thế giới hoa hồng bung nở hay chiêm bái quần thể tâm linh Núi Bà, khu trưng bày Phật giáo,cầu bình an, may mắn cũng là những trải nghiệm lý tưởng và đáng nhớ dành tặng cho một nửa thế giới trong ngày 8/3.