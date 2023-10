Gợi ý món quà phụ nữ thích nhất dịp 20/10 năm nay

Sau nhiều lần “đau đầu” vì phải suy nghĩ tặng quà gì cho vợ, 20/10 năm nay, cánh mày râu đã tìm ra một địa chỉ mua quà tặng an lành, ý nghĩa, thiết thực cho phụ nữ, đó là mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm.

Câu chuyện không của riêng ai

20/10 đến gần, cánh mày râu lại bắt đầu băn khoăn với câu hỏi, nên tặng quà gì cho vợ, cho người yêu? Đây là một câu hỏi khá nan giải, lặp đi lặp lại mỗi dịp lễ, tết khiến cánh mày râu tốn không ít thời gian, công sức để tìm ra lời giải.

Bởi phụ nữ đôi khi cũng rất khó hiểu, họ có tâm lý muốn được nhận quà vào các dịp lễ nhưng lại không chủ động nói ra sở thích của mình, muốn món quà đó thật ý nghĩa và thiết thực nhưng phải có chi phí vừa phải, không được lãng phí. Tâm lý này thực ra khá phổ biến và dễ hiểu, bởi nó xuất phát từ nhu cầu, mong muốn được quan tâm, yêu thương và tính cách vốn có phần tiết kiệm, giản dị của người phụ nữ Việt Nam.

Tặng quà gì cho vợ? Anh Nguyễn Ngọc Toàn (28 tuổi, Hà Nội) băn khoăn: “Tặng hoa tươi thì vợ mình sợ lãng phí, tặng điện thoại, đồng hồ đắt tiền một chút thì tài chính không đủ nhiều. Váy vóc, giày dép, túi xách,... thì vợ mình có nhiều rồi và dịp nào mình cũng tặng những thứ ấy nên đồ còn rất nhiều. Năm nay, tìm hiểu nhiều nơi thì mình quyết định mua mỹ phẩm tặng vợ, vừa thiết thực, ý nghĩa vừa phù hợp túi tiền”.

Chú Nguyễn Xuân Chiến (54 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về lựa chọn của mình: “Vợ chồng chú cùng thế hệ 6x. Cái thời của chú thì mỹ phẩm cũng sơ sài lắm. Hy vọng mỹ phẩm từ thiên nhiên sẽ là món quà khiến vợ chú hài lòng”.

Lời giải cho “bài toán” quà tặng vợ của cánh mày râu

Thấu hiểu những “nỗi đau” của cánh mày râu, với vị thế là một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam, có sứ mệnh chăm sóc cho người phụ nữ Việt, những năm gần đây, Cỏ Mềm đã trở thành địa chỉ lựa chọn và mua sắm quà tặng quen thuộc của nhiều người.

Những set quà tặng của Cỏ Mềm không chỉ có chất lượng từ bên trong sản phẩm, mà còn được chăm chút cẩn thận từ bao bì, đóng gói đến khâu vận chuyển, đáp ứng những tiêu chí ngày càng khắt khe của thị trường quà tặng 20/10: ý nghĩa, thiết thực, kinh tế.

Khác với các quà tặng phụ thuộc vào số đo, kích thước như váy vóc, quần áo hay giày dép, mỹ phẩm được đánh giá là một loại quà tặng dễ lựa chọn và thiết thực. Điều này càng đúng đối với mỹ phẩm thiên nhiên. Bởi mỹ phẩm thiên nhiên là dòng mỹ phẩm có nguồn gốc thành phần từ thiên nhiên, an toàn, không gây kích ứng, nên hầu như ai cũng có thể sử dụng được. Bên cạnh đó, mỹ phẩm thiên nhiên cũng đang là xu hướng làm đẹp ngày càng được đông đảo chị em ủng hộ, nên việc lựa chọn quà tặng mỹ phẩm thiên nhiên chắc chắn sẽ rất thiết thực và không bao giờ là “lỗi mốt”.

Xét về tính kinh tế, mỹ phẩm thiên nhiên được xem là món quà có chi phí hợp lý, không quá đắt như trang sức, đồng hồ, đồ công nghệ... mà hộp quà vẫn đủ sự trang trọng để “chiều lòng” chị em. Dịp 20/10 năm nay, Cỏ Mềm đã cho ra mắt hơn 20 set quà, có mức giá từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng với các dòng sản phẩm đa dạng như chăm sóc da, chăm sóc tóc, trang điểm, nước hoa, chăm sóc cơ thể... Đặc biệt, thương hiệu này còn tung ra hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn như: mua 4 tặng 1 - tặng hộp quà, thiệp quà miễn phí - tặng trà rau má gạo lứt trị giá 125 nghìn cho mọi đơn hàng. Như vậy, chỉ cần mua 3 sản phẩm mỹ phẩm, khách hàng sẽ được tặng thêm 4 sản phẩm nữa, thỏa mái mua sắm, lựa chọn mà không còn phải quá lo lắng về giá cả. Bên cạnh đó, khách hàng nam cũng không cần phải lo lắng đến chuyện mua túi đựng, bọc quà, viết thiệp nữa vì Cỏ Mềm đã có dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí điều này.

Năm nay, Cỏ Mềm đẩy mạnh thông điệp quà tặng là “Tình yêu an lành”. Món quà mỹ phẩm thiên nhiên không chỉ thể hiện tình yêu nam nữ đơn thuần, mà còn là sự yêu thương, quan tâm, chăm chút của nam giới dành cho sức khỏe, sắc đẹp của nữ giới trước “nỗi lo hóa chất” đang ngày càng trở thành vấn đề lớn trong xu hướng mua sắm, tiêu dùng của phụ nữ. An lành không chỉ đơn giản là sự an toàn, “Lành và Thật” trong giá trị cốt lõi của các sản phẩm Cỏ Mềm, mà còn là sự chân thành và sâu sắc đến từ cái tâm thương hiệu.

Trước đó, dịp 8/3 vừa qua, Cỏ Mềm cũng đã trở thành cái tên “hot” khi được nhiều người nổi tiếng như Youtuber Anywhere Man, TikToker Phúc Thành Schannel, Tiktoker và Youtuber Trần Bá Tiến (kênh Tiến dùng thật),... tin tưởng lựa chọn, giới thiệu làm quà tặng phụ nữ.

Tư vấn về quà tặng, vui lòng liên hệ: Công ty Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm

Website: https://comem.vn/cm/qua-tang

Fanpage: https://www.facebook.com/comemhomelab

Hotline tư vấn miễn cước: 1800.646.890