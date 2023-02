Góc khuất nghiệt ngã tại Hollywood

TPO - Với sự góp mặt của tài tử Brad Pitt, “Babylon” lột tả những mảng màu sáng tối tại kinh đô điện ảnh Hollywood thời đại kỷ nguyên vàng, khi phim có tiếng sắp sửa thay thế phim câm.

Với kinh phí xấp xỉ 80 triệu USD cùng sự góp mặt của 2 ngôi sao Brad Pitt và Margot Robbie, Babylon là tác phẩm gây chú ý từ khi mới công bố. Dự án đánh dấu sự trở lại của Damien Chazelle – nhà làm phim nổi tiếng với La La Land (2016), First Man (2018) – sau 5 năm vắng bóng.

Lấy bối cảnh tại Los Angeles thập niên 1920, tác phẩm được xem là màn tri ân của đạo diễn dành cho kỷ nguyên vàng tại Hollywood. Đây là một trong những cái tên xuất hiện trong cuộc đua Oscar 2023 với 3 đề cử dành cho các hạng mục: Thiết kế sản xuất, âm nhạc và thiết kế trang phục.

Tái hiện Hollywood xưa

Chuyện phim xoay quanh hành trình của 3 nhân vật, vô tình gặp nhau tại một bữa tiệc xa hoa. Đó là Jack Conrad (Brad Pitt), một nam diễn viên đang nổi nhưng đối diện với nhiều thách thức trong sự nghiệp. Ngược lại, thiếu nữ Nellie LaRoy (Margot Robbie) mới vào nghề, luôn ôm mộng trở thành ngôi sao. Cuối cùng là Manny Torres (Diego Calva), một chàng trai Mexico nhập cư, có thân phận thấp kém nhưng mong muốn thay đổi thế giới. Từ kẻ xa lạ, bộ ba gặp nhau tại sự kiện bất ngờ để rồi liên tục hội ngộ trên con đường đi tìm danh tiếng.

Theo ê-kíp, Damien Chazelle mất 15 năm ấp ủ ý tưởng và xây dựng kịch bản cho Babylon. Do đó, các nhân vật trong phim đều được khắc họa chân thực, ai cũng có sức sống riêng. Thông qua họ, đạo diễn muốn lột tả những thăng trầm, biến cố trong sự nghiệp của các ngôi sao tại kinh đô điện ảnh. Mỗi người phải nỗ lực không ngừng để tìm chỗ đứng trong ngành, chưa kể gặp nhiều khó khăn khi phim có tiếng đang dần thay thế phim câm quen thuộc.

Kể lại câu chuyện, đạo diễn dùng thủ pháp “phim trong phim”. Nhờ đó, khán giả hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện một tác phẩm điện ảnh thời xưa, nhất là khi chưa có kỹ thuật hiện đại hay công nghệ tiên tiến. Chẳng hạn, cả đoàn phim phải chờ đến khoảnh khắc hoàng hôn để có thể bắt trọn ánh nắng thực tế. Hay các cảnh chiến trận, đánh đấm đều được tái hiện chân thật mà mà không lồng kỹ xảo vi tính hay dùng người đóng thế.

Một vài phân đoạn khá hài hước, mang nặng tính châm biếm. Đơn cử như khi Nellie bị ép diễn vai gái làng chơi dù chưa được đọc kịch bản. Cô chỉ dùng bản năng để thể hiện cảm xúc nhưng lại được đạo diễn tấm tắc khen hay.

Ngoài những điều đẹp đẽ, phim cũng tìm cách lột trần những góc khuất tại Hollywood. Ở đó, có những người luôn nỗ lực mỗi ngày để trở nên tốt hơn, cũng có người sinh ra đã vụt sáng như một ngôi sao. Trái lại, không ít minh tinh tài tử nhanh chóng rơi vào “cái bẫy” của sự nổi tiếng. Họ vùi mình vào vòng xoáy của tiệc tùng, rượu chè và ma túy, để rồi cuối cùng nhận về kết cục đáng buồn.

Qua từng thước phim, Hollywood hiện lên vừa hào nhoáng vừa tàn khốc. Đó là một nơi không nhân nhượng với bất kỳ ai. Để có được danh tiếng và sự giàu có, đôi khi các ngôi sao phải đánh đổi nhiều thứ, chấp nhận mất mát và đối diện với những bi kịch cá nhân.

Hình ảnh, âm nhạc chăm chút

Giữ đúng phong cách quen thuộc, Damien Chazelle chăm chút đứa con tinh thần một cách tỉ mỉ. Từng khung hình được tính toán kỹ càng, đầu tư mạnh từ bối cảnh, phục trang đến tạo hình nhân vật. Ngay từ những phân đoạn đầu, tác phẩm nhanh chóng lột tả không khí hào nhoáng của kinh đô điện ảnh thế giới. Càng về cuối, đạo diễn càng dụng công, thay đổi góc máy và bố cục để tạo nên những khung hình hấp dẫn, hút mắt.

Đảm nhận phần nhạc là Justin Hurwitz – người từng hợp tác với Damien Chazelle và mang lại thành công cho các dự án First Man hay La La Land. Nhà soạn nhạc luôn biết cách làm chủ từng khung hình, cài cắm từng tiếng động hợp lý để tăng cảm xúc của người xem.

Bên cạnh tài năng của Chazelle, diễn xuất là điểm giúp phim cuốn hút hơn. Tuy nhiên các diễn viên chưa thực sự tạo được nhiều điểm mới lạ. Sau vai sát thủ bụi đời trong Bullet Train (2022), Brad Pitt trở lại với vai diễn mang màu sắc của Once Upon a Time in Hollywood (2019) – tác phẩm giúp anh nhận giải Oscar cho hạng mục “Nam phụ xuất sắc”. Do đó, tài tử không gặp khó khăn khi thể hiện Jack Conrad vì nhân vật khá quen thuộc, vốn là dạng vai sở trường.

Tương tự, Margot Robbie vẫn tiếp tục là một cô nàng giàu sức sống, có một chút điên loạn của Harley Quinn và một chút ngây thơ của Sharon Tate – những vai diễn gắn liền với tên tuổi cô. Ngôi sao cũng gặp nhiều thuận lợi khi tái hợp Brad Pitt, đồng thời phối hợp ăn ý với bạn diễn Diego Calva tạo nên cặp đôi đẹp trên màn bạc.

Bên cạnh những ưu điểm, tác phẩm vẫn có hạn chế là thời lượng dài (189 phút). Nhiều phân đoạn đạo diễn quá tham lam trong việc thể hiện cá tính dẫn đến phim thiếu sự gãy gọn. Một số cảnh quay còn lạm dụng yếu tố tình dục, ma túy và bạo lực nên dự án bị dán nhãn R (cấm người xem dưới 18 tuổi).

Khi ra mắt, Babylon không được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Doanh thu phòng vé lẹt đẹt và dừng ở mức hơn 50 triệu USD toàn cầu, không đủ để hồi vốn. Phim cũng gây tranh cãi trong giới phê bình, một số ý kiến đánh giá không cao, cho rằng đây là bước lùi của một tài năng như Damien Chazelle.

Nhìn chung, Babylon vẫn là tác phẩm đáng xem dành cho bất kỳ ai yêu điện ảnh. Ngay cả khi không sống ở Hollywood thời xưa, người xem vẫn có thể cảm nhận được không khí thời đại và đồng cảm với số phận từng nhân vật trong phim.