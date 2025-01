TPO - Cuộc đấu tố qua lại giữa một đơn vị tổ chức show và các rapper đình đám khiến giới rap xôn xao trong ngày 28/1. Từ chương trình được quảng bá có quy mô lớn nhất rap Việt, "When I Say Hip" thành bê bối tranh cãi.

"Show rap lớn nhất lịch sử rap Việt", là cách đơn vị tổ chức quảng bá khi mời đến một loạt tên tuổi lớn trong giới. Đó là Thái VG, Kimmese, Double2T, Robber, Wxrdie, Lil Wuyn, Minh Lai và hàng chục rapper khác. Song, sát giờ diễn, show xảy ra sự cố vì nhóm rapper Robber, Wxrdie, Minh Lai, Lil Wuyn thông báo hủy show.

Hậu chương trình, khán giả yêu cầu hoàn tiền vé vì những tên tuổi lớn của show không biểu diễn. Sau thông báo của ban tổ chức (BTC), nhiều khán giả phẫn nộ vì chính sách đền bù không thỏa đáng. Mới nhất, phía BTC tung chuỗi bản rap mang tính chất công kích để phơi bày sự thật về show.

BTC tố nhiều rapper là nguyên nhân chính khiến show không diễn ra trọn vẹn, dẫn đến hậu quả thiệt hại lên đến hơn 500 triệu đồng. Ngay sau đó, các rapper tham gia chương trình "phản công", tố BTC làm việc thiếu chuyên nghiệp. Hàng chục nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng trực tiếp đẩy vụ việc lên tính chất căng thẳng.

Góc khuất được phơi bày

Trong các bản nhạc, BTC vạch ra một loạt góc khuất đằng sau sự cố hủy show. Nhóm rapper đột ngột hủy show là tâm điểm của sự việc. Trong đó, BTC tố có rapper xin hủy show vì sợ vướng sự cố test nước tiểu từ cơ quan chức năng trong lúc biểu diễn, qua đó vướng sử dụng chất cấm.

Từ sự cố loạt rapper đình đám hủy diễn, show rơi vào cảnh "chết yểu" ngay trước khi diễn ra, kéo theo hệ lụy sau đó khiến khán giả quay lưng với BTC. Đó là lập luận chính trong bản rap diss mà tổ chức Việt Hip hop nhắm đến nhóm rapper nhằm chứng minh BTC là nạn nhân của vụ việc.

Lil Wuyn nằm trong nhóm hủy show nhưng sau cùng vẫn đến vì fan và không lấy cát-xê. Lil Wuyn lên tiếng phản bác, tố BTC làm việc thiếu chuyên nghiệp từ bước chuẩn bị hợp đồng và chưa được thanh toán tiền đặt cọc trước giờ diễn. Sau cùng, Lil Wuyn bất bình khi đối phương đổ hết trách nhiệm lên nghệ sĩ.

Sức nóng đẩy lên đỉnh điểm khi vụ việc gây tranh luận ở khắp diễn đàn rap. Những rapper nổi tiếng nhưng nằm ngoài cuộc như GDucky, Blacka lên tiếng đả kích BTC show vì làm việc thiếu chuyên nghiệp, càng châm dầu vào lửa cho tranh cãi.

Cùng thời điểm, đại diện của nhóm OTD, gồm Ricky Star, Lăng LD và các rapper khác, tung một loạt tin nhắn tố BTC làm việc thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến quyết định hủy show của OTD.

Các khán giả tranh luận gay gắt liệu BTC đúng hay phía nghệ sĩ đúng. Những tố cáo từ BTC như việc nghệ sĩ sợ bị test chất cấm trước giờ diễn, làm việc thiếu chuyên nghiệp chỉ là những thông tin mông lung, không chỉ đích danh ai. Trong khi đó, các rapper hoặc quản lý của rapper tung bằng chứng BTC làm việc thiếu chuyên nghiệp. Dẫn đến cục diện chỉ trích gần như nhắm thẳng vào Việt Hip hop.

Bài học cho tất cả

Từ show diễn quy tụ dàn rapper đình đám, When I Say Hip tan hoang vì chuỗi sự cố kéo dài từ trước, trong và sau chương trình. Show có quy mô khoảng 3.000 khán giả, đặt ở không gian lớn tại nhà thi đấu. Dù vậy, thực tế ghi nhận chỉ có khoảng vài trăm khán giả cho vị trí đứng, còn các khán đài ngồi gần như bỏ trống.

Một chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức show chia sẻ cùng Tiền Phong về sự cố của show: "Với những thông tin mới nhất được phơi bày, có thể khẳng định đây là show được tổ chức thiếu chuyên nghiệp về mọi khâu. Trước hết, việc không cung cấp hợp đồng ràng buộc với nghệ sĩ và không thanh toán đặt cọc đúng hạn, phía BTC đã sai với đối tác".

"Có một chi tiết đáng chú ý được BTC đưa ra là có rapper hủy show vì sợ test nước tiểu, lộ dùng chất cấm. Đây là vấn đề nhạy cảm với các nghệ sĩ underground hoặc giới nghệ sĩ nighlife. Để xử lý, BTC cần ràng buộc hợp đồng từ đầu với nghệ sĩ, ghi rõ những điều được phép và không được khi đồng ý biểu diễn. Nếu có rapper vi phạm, BTC cần thông báo từ đầu, dựa trên hợp đồng để bảo vệ quyền lợi, thay vì công khai ở một bài nhạc khi mọi thứ đã xong", chuyên gia phân tích.

Sự thiếu chuyên nghiệp còn nằm ở chính nghệ sĩ, khi quyết định hủy show đưa ra vào đúng giờ chót, khiến nhiều khán giả không kịp trở tay ở bước mua vé. Lil Wuyn là trường hợp cá biệt khi đã tuyên bố hủy show, nhưng lại đến biểu diễn khiến chính BTC bất ngờ.

Sau cùng, khán giả vẫn là bên thiệt hại nhiều nhất. Có khán giả mua vé vì một nghệ sĩ, nhưng khi đến tận địa điểm tổ chức show mới biết thần tượng không biểu diễn. Thông báo từ phía nghệ sĩ và BTC xảy ra đột ngột và đặt tất cả vào thế "việt vị".

When I Say Hip là show không nhà tài trợ. BTC dựa hoàn toàn vào khâu bán vé để mang về chi phí vận hành và đãi ngộ nghệ sĩ. Dù vậy, với số lượng khán giả nhỏ giọt, show chắc chắn lỗ nặng. Chuyên gia cho rằng con số lỗ 500 triệu đồng được thông báo là có cơ sở, thậm chí thực tế còn cao hơn thế.

Trong năm 2024, thành công của Concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đưa mặt bằng ngành tổ chức sự kiện/show đi lên. Tuy nhiên, thực tế hiện hữu là số chương trình thành công, thu lợi nhuận cao vẫn rất ít so với các chương trình "chết yểu" kiểu như When I Say Hip.

"Làm ra một show và bán vé là bài toán không hề đơn giản. Năm ngoái, ngoài When I Say Hip, có loạt show phải hủy giữa chừng, chấp nhận hoàn tiền cho khán giả vì số lượng mua vé quá ít. Với riêng mảng rap/hip hop, cơ hội tổ chức show quy mô vài nghìn người và sống bằng nguồn thu bán vé là cực kỳ ít. Từ thất bại mới nhất, các đơn vị sản xuất sẽ rút nhiều kinh nghiệm khi nghĩ đến việc làm show cho giới rap trong tương lai", chuyên gia kết luận.