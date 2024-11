Gỡ vướng mắc các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 1/11, UBND tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nhằm tháo gỡ vướng mắc các dự án truyền tải trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án vướng chủ trương đầu tư

EVNNPT cho biết, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tổng công ty đang triển khai nhiều dự án truyền tải nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu và giải tỏa công suất nguồn thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có các dự án: Trạm biến áp 220kV Phong Thổ (tổng công suất 500MVA và 8 ngăn xuất tuyến 110kV đấu nối vào các nhà máy thủy điện, dự kiến đóng điện quý II/2025); Trạm biến áp 220kV Pắc Ma (tổng công suất 500MVA và 6 ngăn xuất tuyến 110kV đấu nối vào các nhà máy thủy điện, dự kiến đóng điện quý II/2025) và đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên với quy mô dự án 2x88 km đi qua các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Theo kế hoạch, dự án đóng điện quý IV/2025.

EVNNPT cũng đang triển khai nhiều dự án truyền tải nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu và giải tỏa công suất nguồn thủy điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án đường dây 220kV Than Uyên – TBA 500kV Lào Cai đi qua địa phận huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Theo kế hoạch dự án đóng điện năm 2027.

Cùng đó là dự án đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè có quy mô dự án 2x31 km, đi qua địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (dự kiến đóng điện quý II/2025); dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 3 tại Trạm biến áp 220kV Mường Tè (dự kiến đóng điện năm 2025) và dự án lắp máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 220kV Than Uyên (dự kiến đóng điện trong năm 2025).

Tại buổi làm việc, đại diện EVNNPT cho biết, theo Điều 79 Luật Đất đai quy định nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó có công trình năng lượng, hệ thống đường dây truyền tải điện và trạm biến áp… Để đảm bảo tiến độ các dự án, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu sớm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư các dự án trên làm cơ sở để EVNNPT triển khai các bước tiếp theo.

Chung sức để đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho biết, thời gian qua, EVNNPT đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. EVNNPT cũng triển khai đầu tư đường dây và trạm biến áp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu phát triển nhiều nhà máy thủy điện. Các dự án trên được triển khai nhằm giải tỏa công suất các nguồn thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu và khu vực lân cận lên lưới điện quốc gia. Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới, lãnh đạo EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Lai Châu quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh thủ tục chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích rừng để các dự án hoàn thành đáp ứng được tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngay sau buổi làm việc này sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện của tỉnh Lai Châu trong việc hoàn thiện các nội dung theo đúng yêu cầu và quy định của pháp luật, đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ đúng các bước, quy trình. Sau khi hai bên thống nhất các nội dung, đề nghị tỉnh Lai Châu đẩy nhanh việc thực hiện các dự án lưới điện truyền tải để kịp thời giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị của EVNNPT cùng thảo luận, thống nhất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - Lê Văn Lương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của EVNNPT trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Về các nội dung vướng mắc liên quan đến các dự án truyền tải điện, tại các buổi làm việc trước đó hai bên đã tổ chức họp, đến nay những vướng mắc đang được tháo gỡ. Trong đó Dự án TBA 220kV Pắc Ma và Phong Thổ đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11/2024. Đối với các dự án khác, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương, UBND các huyện phối hợp thống nhất tham mưu UBND tỉnh, tổng hợp các nội dung, bàn phương án, để cùng thực hiện.

“Tỉnh Lai Châu xác định đây là công trình vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, trong đó Lai Châu là tỉnh trực tiếp được hưởng lợi. Chính vì vậy tỉnh sẽ có trách nhiệm cao nhất với EVNNPT để sớm hoàn thành các dự án. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc EVNNPT chủ động đề xuất để giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án nhằm đáp ứng tiến độ dự án”, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.