Giới trẻ hết mình trong sự kiện âm nhạc 'Bật chất Gen Digi' của MSB

Tối 8/10, sự kiện âm nhạc “Bật chất Gen Digi” đã mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho giới trẻ bằng những màn trình diễn hoành tráng . Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động ra mắt thẻ MSB Mastercard mDigi.

Hoạt động trải nghiệm đậm chất “số” cùng sân khấu hiện đại

Bắt đầu từ 17h30, ngay sau khi mở cổng check-in, hàng nghìn khán giả với tấm vé điện tử đã đổ dồn về sân vận động Quân khu 7 – nơi diễn ra chương trình. Sau một tuần làm việc, học tập chăm chỉ, đây là giờ phút Gen Digi – thế hệ số - lên đồ đi “chill” với tinh thần tràn đầy năng lượng, rạng rỡ để sẵn sàng bùng nổ, đúng như tuyên ngôn tuổi trẻ “làm hết sức, chơi hết mình”. Tuy lượng khán giả đông đúc nhưng việc sử dụng QR code đã khiến cho công tác tiếp đón diễn ra nhanh gọn, để các bạn trẻ có nhiều thời gian tham gia các hoạt động trải nghiệm như check-in nhận đồ uống, chụp hình thực tế ảo…

Sân khấu của “Bật chất Gen Digi” cũng gây ấn tượng với màn trình diễn laser mapping hoành tráng kết hợp giữa đồ họa mãn nhãn và công nghệ chiếu sáng đẳng cấp, hiệu ứng sân khấu và âm thanh bùng nổ. Trong 3 tiếng đồng hồ, khán giả trên sân vận động và cả người xem online được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc với những trải nghiệm ấn tượng khó quên.

Những màn trình diễn bùng nổ chất riêng

Không chỉ có khán giả tham gia nhiệt tình, mỗi nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu cũng được bung chất riêng qua những hit top trending đình đám để kể những câu chuyện thông điệp bằng âm nhạc.

Mở đầu chương trình, ca khúc chủ đề We are Gen Digi phiên bản remix được trình diễn bởi CARA và rapper Dablo vang lên sôi động, khẳng định tuyên ngôn tài chính rất riêng: “Tự chủ tài chính - chịu làm dám chill - Chỉ cần em thích, em plan. Get money, em chill được mà”.

Ca khúc chủ đề We are Gen Digi phiên bản remix được trình diễn bởi CARA và rapper Dablo khuấy động sân khấu.

Sự xuất hiện của chiếc thẻ mDigi trên màn hình led gây ấn tượng với khán giả như mở ra “cánh cổng” đưa Gen Digi vào thế giới số tiện ích, hứa hẹn sự đồng hành cùng Gen Digi “bật sắc màu cá tính” và chinh phục những trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Phương CARA như một cô công chúa trên sân khấu, có lúc dịu dàng với This way, có khi mạnh mẽ với Anh là số 1, rồi lại biến hóa ma mị với Thôi miên. Với CARA, cá tính là linh hoạt biến hóa để thích nghi với các hoàn cảnh của cuộc sống, còn với Gen Digi thì cứ tự tin “bật sắc màu cá tính” của riêng mình.

Sâu khấu càng thêm bùng cháy với màn biểu diễn ấn tượng của GDucky cùng các vũ công. Á quân Rap Việt mùa 1 đã chiêu đãi khán giả với 3 ca khúc do chính anh sáng tác: Right Lane, Meant to be và Breakfast. GDucky mang đến cho đêm nhạc một tinh thần nhiệt huyết, cháy hết mình và vượt qua thử thách để khẳng định bản thân.

Phương Ly dẫn dắt khán giả trẻ “thả hồn” theo điệu nhạc của Missing You, Thích thích, Mặt trời của em để thỏa sức bước vào hành trình “tự tin bật trải nghiệm”.

Sân vận động Quân khu 7 như được tiếp thêm sức nóng khi “rapper triệu view” – HIEUTHUHAI xuất hiện. Cả 3 màn trình diễn Bật nhạc lên, Vệ tinh và CUA đã tai, đã mắt của anh đã khiến cả khán đài hò reo không ngớt. HIEUTHUHAI chia sẻ công nghệ đã đưa anh đến gần với khán giả hơn và anh cũng tin rằng các sản phẩm công nghệ như thẻ mDigi là lựa chọn thông minh của thế hệ số.

Nguồn năng lượng dâng cao và như vỡ òa khi BinZ xuất hiện trên sâu khấu với diện mạo mang sắc màu hoàn toàn mới. Gene, They said, Bigcityboi được thể hiện độc lạ cùng sự kết hợp visual đỉnh và âm thanh điện tử trendy đã đưa khán giả du hành đến một không gian đậm chất công nghệ. BinZ kiệm lời, đơn giản, lạnh lùng nhưng luôn biết cách làm khán giả không thể đứng yên.

Không chỉ những khán giả có mặt tại sân vận động Quân khu 7 mà hàng chục nghìn người theo dõi sự kiện âm nhạc qua sóng livestream cũng khó thể rời mắt khỏi những màn trình diễn ấn tượng trên sâu khấu của “Bật chất Gen Digi”.

Nhiều khán giả đánh giá, MSB đã chiêu đãi Gen Digi một bữa tiệc âm nhạc cực “chất”. Thông qua chiếc thẻ cá tính mDigi và sự kiện âm nhạc “Bật chất Gen Digi” lần này, MSB mong muốn truyền tải và lan tỏa hơn nữa tinh thần “Tự chủ tài chính - Chịu làm dám chill, sẵn sàng bật chất riêng ở bất cứ đâu” của thế hệ số.