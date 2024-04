Giới tinh hoa kiếm tìm trải nghiệm 'một ngày sống 5 cuộc đời' ở Vinhomes Royal Island

Sáng thư thái cưỡi ngựa ngắm bình minh, trưa thảnh thơi lái xe gặp đối tác, chiều lướt du thuyền du ngoạn sông nước, tối ra sân golf xả năng lượng và đêm dạo bước trên phố đi bộ ven sông đẹp nhất Việt Nam. Trải nghiệm đặc quyền “một ngày sống 5 cuộc đời” đó chỉ có thể tìm thấy tại Vinhomes Royal Island - tâm điểm đang khiến giới tinh hoa trong và ngoài nước sôi sục.

Ngôi nhà thứ hai đáng giá trên Thành phố Đảo Hoàng Gia

Khi xu hướng “chữa lành” và chuẩn mực sống đa trải nghiệm ngày càng được coi trọng, sở hữu second home - ngôi nhà thứ hai đang trở thành nhu cầu sát sườn với nhiều người, đặc biệt là giới tinh hoa.

Theo chuyên trang du lịch ClickTravelTips, để lọt vào giỏ hàng second home được giới này để mắt tới, dự án phải có vị trí đắc địa, có khả năng kết nối thuận tiện, dễ dàng. Đây cũng là tiêu chí mà Vinhomes Royal Island (đảo Vũ Yên) đang cho thấy ưu thế vượt trội khi nằm ở “trái tim” của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Hải Phòng.

Với hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ bậc nhất Việt Nam, khoảng cách từ Vinhomes Royal Island vào trung tâm thành phố Cảng chỉ còn 10 phút di chuyển; tới các tỉnh, thành phía Bắc qua các cao tốc hiện hữu chưa tới 2 giờ đồng hồ; đi các nước trong khu vực thông qua 3 sân bay quốc tế Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài chỉ mất từ 2 - 4 giờ bay. Nhờ đó, những chuyến đi gặp gỡ, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước rồi trở về nhà tại Thành phố Đảo Hoàng Gia ngay trong ngày trở nên vô cùng dễ dàng.

Vừa có khả năng kết nối dễ dàng, Vinhomes Royal Island vừa có địa thế độc tôn không thể tìm thấy ở đâu khác khi nằm trọn trên đảo Vũ Yên, được bao bọc bởi 3 con sông lớn. Do đó, về mặt tổng thể, đây là một đại đô thị biệt lập với 4 mặt đều sở hữu tầm view hướng thủy đắt giá. Cùng với việc chủ đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống an ninh đa lớp, kết hợp camera với trí tuệ nhân tạo, mọi nguy cơ rủi ro trong cuộc sống của cư dân sẽ được loại trừ. Đây cũng chính là nhân tố hàng đầu được giới tinh hoa chú trọng khi chọn lựa nơi an cư.

“1 ngày sống 5 cuộc đời” với chuỗi tiện ích phong cách thượng lưu

Không chỉ thừa hưởng không gian sống riêng tư, an toàn tuyệt đối, kết nối dễ dàng, cư dân Vinhomes Royal Island còn có thể sống “5 cuộc đời” mỗi ngày một cách thảnh thơi với những trải nghiệm thượng lưu được mang tới bởi bộ sưu tập tiện ích hiếm có.

Hấp dẫn hơn cả là sự hiện diện của các bãi tắm nước biển riêng sau nhà. Ngay khi thức giấc, chủ nhân tinh hoa của những căn biệt thự đắt giá đã có thể tận hưởng buổi sáng trong lành, tinh khiết giữa khung cảnh biển xanh cát trắng lãng mạn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng cây cỏ lao xao.

Nếu là người ưa vận động, thích khám phá, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia sẽ là nơi đầu tiên cư dân muốn tới trong mỗi buổi bình minh. Tại đây, môn thể thao quý tộc dành riêng cho cư dân Vinhomes Royal Island sẽ được hướng dẫn bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm.

Đồng hành cùng cư dân là hàng chục cá thể ngựa thuộc những giống lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như Friesian, Quarter, và đặc biệt là giống Hãn huyết bảo mã Akhal Teke, quý hiếm nhất thế giới, thậm chí đắt đỏ hơn cả những chiếc siêu xe. Sau khi được hướng dẫn các kỹ thuật từ cơ bản tới nâng cao, cư dân đã có thể cùng các “chiến mã” tung vó trên sân biểu diễn đa năng rộng gần 1 ha, giữa khung cảnh xanh hút tầm mắt hoặc chinh phục những địa hình băng đồng đầy thử thách.

Cũng để hòa mình với thiên nhiên bao la, một lựa chọn không dành cho số đông khác là giong du thuyền cá nhân đến di sản thế giới để tận hưởng khoảng trời “của riêng ta”. Theo đó, từ bến du thuyền quy mô gần 10 ha ngay trong lòng đại đô thị, với khoảng 300 chỗ neo đậu, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới Vịnh Hạ Long hay quần đảo Cát Bà thông qua các tuyến đường thủy hiện hữu, với thời gian chỉ khoảng 40 phút, để chiêm ngưỡng tuyệt phẩm điêu khắc của tự nhiên.

Tối đến, cư dân Vinhomes Royal Island có thể thỏa đam mê với một môn thể thao thượng lưu golf cùng đối tác ngay kế bên nhà. Vinpearl Golf Hải Phòng 36 lỗ, quy mô lên tới 160 ha, gồm 2 khu vực riêng biệt là sân địa hình Đầm Lầy và sân Hồ, trong đó có 27 hố có hệ thống đèn chiếu sáng chơi được ban đêm, sẽ tạo thêm cảm hứng để giới tinh hoa chinh phục những nấc thang mới, đồng thời xua tan những áp lực của công việc bộn bề.

Trải nghiệm sống thượng lưu ở Vinhomes Royal Island sẽ kéo dài tới hết đêm với River Walk. Được mệnh danh là phố đi bộ ven sông dài và đẹp bậc nhất Việt Nam, tới đây, tầng lớp danh gia sẽ như lạc vào thế giới nghệ thuật của các cụm artwork được thiết kế theo chủ đề Tình yêu, Trẻ em và Gia đình, Biển và Hải Phòng; cũng như háo hức khám phá thiên đường ẩm thực với các món ngon Hàn Quốc, Thái Lan, hải sản 3 miền, đồ ăn vặt Hải Phòng…

Mảnh ghép hoàn chỉnh chất sống thượng lưu ở Vinhomes Royal Island là các thương hiệu thuộc hệ sinh thái all-in-one của Vingroup, gồm Vinmec, Vinschool, Vincom, VinWonders với nhiều mô hình, gói dịch vụ cao cấp. Cùng với những trải nghiệm sống khác biệt, không dành cho số đông, Thành phố Đảo Hoàng Gia thực sự là ngôi nhà thứ hai đáng giá mà bất cứ ai cũng khao khát sở hữu.