Giảm đau bệnh lý cơ xương khớp bằng đông y

Hiện nay, rất nhiều người lựa chọn đông y để giảm đau các bệnh lý cơ xương khớp bởi tính hiệu quả, sử dụng an toàn lành tính.

Theo y học cổ truyền bệnh lý cơ xương khớp nằm trong phạm vi chứng tý. Chứng tý là chứng kinh mạch bị bế tắc do ngoại tà (gió, lạnh, nắng, độ ẩm…), chấn thương, nội thương (do thể trạng mệt nhọc, tuổi cao) hoặc do dinh dưỡng không đảm bảo làm khí huyết vận hành trong kinh mạch bị trở ngại dẫn đến chứng gân xương, cơ bắp, các khớp đau mỏi, sưng nóng, cử động khó khăn.

Vì các bệnh lý cơ xương khớp thường rất hay gặp nên các biện pháp điều trị cũng đa dạng. Tuy nhiên mục tiêu tất cả các phương pháp đó đều là điều trị theo nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh và các triệu chứng bệnh.

Năm 2000, Công ty CP Dược phẩm Ninh Bình (Nibifa) đã đưa ra thị trường sản phẩm Hoàn Khớp Lưng Toạ - NB với thành phần chính là những dược liệu quý như đỗ trọng, tục đoạn, ngưu tất, phá cố chỉ… Sản phẩm có hiệu quả cao trong hỗ trợ điều trị bệnh lý cơ xương khớp.

“Hoàn Khớp lưng toạ - NB được dùng hỗ trợ điều trị đối với bệnh nhân viêm khớp cấp và mãn tính. Sản phẩm hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai, gáy, đau thần kinh toạ từ các dược liệu quý như Phá cố chỉ, đương quy, cẩu tích… đỗ trọng. Đây là các dược liệu đã được nghiên cứu trong y học cổ truyền và hiện đại, đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ điều trị bệnh của các danh y.

Để phù hợp với thị hiếu người dùng trong xã hội hiện đại, chúng tôi đã kế thừa và phát triển bài thuốc Hoàn khớp lưng toạ - NB thành sản phẩm Xương Khớp Nibifa” Ông Nguyễn Thanh Sơn – Tổng GĐ Công ty CP Dược phẩm Ninh Bình (Nibifa) cho biết

Xương Khớp Nibifa được bổ sung một lượng lớn Đạm thuỷ phân từ huyết ngựa nhằm cung cấp 18 Axit amin cần thiết rất tốt cho cơ thể như: Leucine có tác dụng sửa chữa mô cơ, lành vết thương, ngăn ngừa sự phân huỷ Protein cơ sau chấn thương hoặc căng thẳng nghiêm trọng. Lysine có tác dụng hấp thu tốt Canxi giúp xương chắc khoẻ, chống lão hoá cột sống, duy trì trạng thái cân bằng Nito. Các axit amin khác còn có tác dụng như chống lại các yếu tố dị hóa, chống lại các gốc tự do, ức chế cảm giác đau, điều hòa hệ thống miễn dịch giúp các mô xương chắc khoẻ.

“Đau, nhức, sưng tấy đỏ là biểu hiện cơ xương khớp bị viêm nhức. Điều này làm người bệnh vận động khó khăn, kém linh hoạt. Việc cần làm khi đó chính là dùng thuốc giảm đau và thuốc chống viêm cơ xương khớp. Trên cơ sở nghiên cứu về bệnh lý và dược tính của các dược liệu, chúng tôi nhận thấy hoạt chất Salicin (được chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng) có tác dụng như Aspirin giúp giảm đau, chống viêm, khi kết hợp với bài thuốc cổ truyền sẽ giúp gia tăng công dụng hỗ trợ giảm đau, giảm viêm nhanh chóng, xương chắc khoẻ gấp nhiều lần so với việc sử dụng riêng lẻ từng thành phần”. Dược sĩ Tạ Thị Hà Trang – Phụ trách Trung tâm nghiên cứu Nibifa chia sẻ.

Năm 2021, TPBVSK Xương Khớp Nibifa ra đời và nhanh chóng được nhiều người lựa chọn sử dụng hỗ trợ điều trị xương khớp. Với Nibifa đây không chỉ là công trình nghiên cứu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng mà còn góp phần bảo tồn bài thuốc cổ phương lâu đời có tác dụng hỗ trợ giảm đau lưng, giảm đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, lưu thông khí huyết,….

Năm 2022, Xương Khớp Nibifa đã được công nhận là “Sản phẩm chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng” do Viện Kinh tế và Văn hoá kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng trao tặng.

Xương Khớp Nibifa là sự kết hợp hoàn hảo giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Không chỉ hỗ trợ giúp hỗ trợ cải thiện các biểu hiện đau mỏi xương khớp, thoái hoá khớp mà TPBVSK Xương Khớp Nibifa còn có tác dụng hỗ trợ tăng cường khí huyết, mạnh gân cốt, giúp các khớp vận động linh hoạt tốt hơn. Xương Khớp Nibifa dùng cho người có các biểu hiện: đau lưng, đau mỏi gối, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp do phong thấp, khí huyết lưu thông kém. Người muốn hạn chế lão hoá khớp.