Giải Vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương kết thúc ấn tượng tạo tiền đề cho mùa kế tiếp

Ngày 2/12, Ban tổ chức Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024 - Cúp Hưng Thịnh cho biết, sau hơn 1 tháng tranh tài quyết liệt, giải đấu đã thành công tốt đẹp. Giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp Liên đoàn Bóng đá tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức.

Giải Vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương là giải đấu quan trọng, diễn ra từ ngày 26/10/2024 đến hết tháng 11/2024, tham dự có 12 đội Bóng đá đại diện cho 9 huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, 12 đội chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất, nhì và 2 đội hạng ba có thành tích tốt vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Bảng A, chung kết thi đấu tại Sân vận động thành phố Dĩ An, bảng B, vòng tứ kết, bán kết thi đấu sân thành phố mới Bình Dương, bảng C thi đấu sân huyện Phú Giáo.

Với sự quan tâm, chỉ đạo định hướng của lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện của các Sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và của các địa phương trong việc triển khai tổ chức và cử đội Bóng đá đại diện tham dự giải; cùng sự quan tâm đồng hành tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Hưng Thịnh. Giải đã khởi động trở lại và được tổ chức bài bản khoa học và chuyên nghiệp; Tất cả các trận đấu của Giải đã được livestream trực tiếp trên trang Youtube “Thể thao Bình Dương” để người hâm mộ trong và ngoài tỉnh thuận tiện theo dõi. Sau hơn 1 tháng tranh tài quyết liệt, hào hứng và sôi nổi trải qua các vòng thi đấu với chất lượng chuyên môn cao.

Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024 - Cúp Hưng Thịnh kết thúc thành công tốt đẹp, mang đến cho người hâm mộ, cổ động viên những trận đấu đầy kịch tính, chất lượng, pha bóng hấp dẫn và nhiều bàn thắng đẹp, với chất lượng chuyên môn cao và đạt được yêu cầu đề ra, tạo ấn tượng tốt, làm tiền đề vững chắc cho những mùa giải tiếp theo.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất và Cúp vô địch cho đội thành phố Thủ Dầu Một sau khi thắng đội huyện Dầu Tiếng với tỷ số 2-1; hạng Nhì thuộc về huyện Dầu Tiếng; hạng Ba thuộc về huyện Bàu Bàng và hạng Tư thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải phong cách cho đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất được trao cho cầu thủ Nguyễn Minh Hùng, đội huyện Bàu Bàng; giải thủ môn xuất sắc nhất được trao cho thủ môn Huỳnh Văn Gần, đội TP Thủ Dầu Một; giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Hữu Hoài Phong, đội huyện Dầu Tiếng.

Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho nhân dân, đồng thời cổ vũ, động viên bóng đá thành tích cao tỉnh nhà và thực sự đã mang lại sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các đội bóng trong tỉnh. Giải được định hướng trở thành Giải đấu thường niên dành cho các đội đại diện các huyện, thành phố; các Sở, ban ngành của tỉnh và ngày càng phát triển lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng. Sau Giải đấu, Ban tổ chức đã tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức và chất lượng phong trào bóng đá của các đơn vị, địa phương, qua đó có những định hướng giải pháp thực hiện tốt hơn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cho các mùa giải sau.