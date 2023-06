Giải pháp từ thiên nhiên cho người thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp là căn bệnh phổ biến tại Việt Nam, ảnh hưởng tới hơn 3,5 triệu người, đang có xu hướng tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Việc lựa chọn giải pháp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị phù hợp sẽ giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau nhức dai dẳng, tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Thoái hóa khớp - Không ai là ngoại lệ

Thoái hóa khớp là tình trạng tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn đi kèm suy giảm lượng dịch khớp. Bệnh gây ra những cơn đau nhức xương khớp dai dẳng, cứng khớp, khó vận động làm ảnh hưởng tới chất lượng sống của người bệnh.

Là kết quả của quy luật lão hóa tự nhiên nên thoái hóa khớp thường gặp ở người cao tuổi. Thống kê cho thấy khoảng 60% người trên 65 tuổi có nguy cơ mắc bệnh. Nhưng nhiều người thường chủ quan, không chú ý tới các triệu chứng, chỉ tới khi bệnh diễn biến nặng mới bắt đầu đi khám và điều trị.

Bà Nguyễn Thị Hòa (67 tuổi ở Xuân Trường, Nam Định) tâm sự: “Ban đầu tôi chỉ thỉnh thoảng bị đau nhức khớp gối. Nhưng về sau cơn đau ngày càng tăng, lúc lên xuống cầu thang nghe thấy tiếng lục cục phát ra từ khớp, đặc biệt là mỗi sáng thức dậy khớp bị cứng phải ngồi xoa bóp một lúc mới cử động được. Di chuyển khó khăn và đau nhức dai dẳng không chịu được tôi mới đi khám và được chẩn đoán bị thoái hóa khớp.”

Một vấn đề đáng lo ngại hiện nay là bệnh đang có xu hướng trẻ hóa khi xuất hiện cả ở những người mới qua ngưỡng 20, 30 tuổi. Thoái hóa khớp ở trường hợp này do đặc thù nghề nghiệp, sai tư thế, ít vận động, thừa cân, chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học…

Giải pháp an toàn từ thiên nhiên

Với mong muốn thoát khỏi sự đeo bám của các triệu chứng “khó chịu”, bà Hòa tìm tới các loại thuốc giảm đau. Tuy giảm nhanh cơn đau nhưng sau một thời gian sử dụng, bà phải gánh chịu thêm những bệnh lý khác do tác dụng phụ của thuốc như mệt mỏi, viêm loét dạ dày, giữ nước...

Tốn kém thời gian, tiền bạc mà bệnh chồng bệnh, nhiều người như bà Hòa chuyển sang dùng sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên. Là nhân viên văn phòng, chị Lê Lan Anh (28 tuổi ở Dương Nội, Hà Nội) thường bị đau mỏi cổ vai gáy, xoay đầu sang hai bên khó khăn. Lo sợ nguy cơ bị thoái hóa khớp sớm, ngoài tăng cường vận động trong giờ làm việc và sinh hoạt, duy trì bữa ăn tự nấu đủ dinh dưỡng, chị còn tìm hiểu thêm các sản phẩm có chứa tinh chất từ thiên nhiên giúp dưỡng khớp, tăng tiết dịch khớp, phòng ngừa thoái hóa khớp.

TPBVSK Khớp AKA Tâm Bình được phát triển dựa trên công thức của Viên khớp Tâm Bình bổ sung 3 tinh chất là Glucosamin (chiết xuất từ vỏ tôm), Kollagen II-xs (chiết xuất từ sụn ức gà non) và AKBAMAX (chiết xuất từ nhũ hương). Ứng dụng tiến bộ của công nghệ bào chế hiện đại như acetyl hóa, tách nước độc quyền được bảo hộ tại Mỹ, Khớp AKA Tâm Bình sở hữu bộ ba tinh chất có tỷ lệ tương đương thành phần cấu tạo của sụn và hoạt dịch khớp. Người dùng vì thế không cần sử dụng liều cao mà vẫn tận dụng được tối đa công dụng. Do kích thích vào quá trình tự làm lành tổn thương, tự tái tạo sụn khớp của cơ thể nên sản phẩm an toàn và có thể sử dụng lâu dài.

Khớp AKA Tâm Bình hỗ trợ khả năng vận động của khớp, duy trì và tái tạo sụn, tăng tiết dịch khớp, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp; Hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp, giúp mạnh gân cốt, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Sản phẩm không chỉ phù hợp với người viêm khớp, khô khớp, thoái hóa khớp mà còn là lựa chọn lý tưởng cho người có nhu cầu dưỡng khớp và dự phòng bệnh.

Để tìm hiểu về Khớp AKA Tâm Bình hoặc được tư vấn về bệnh thoái hóa khớp, bạn có thể liên hệ hotline 0343 44 66 99.