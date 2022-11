Giải pháp tài chính cho người lao động sớm sở hữu nhà riêng

Chỉ cần trả trước 10% giá trị căn hộ (khoảng 90 triệu đồng), ngân hàng hỗ trợ vay 80% giá trị tài sản với lãi suất 4.8%/ năm, thời hạn vay đến 25 năm, và chỉ cần trả góp 5 triệu đồng/ tháng… New Lavida (trung tâm TP. Dĩ An, Bình Dương) thực sự cho phép người lao động “chạm giấc mơ an cư” với chính sách bán hàng của mình.

An cư - giấc mơ “khó chồng thêm khó”

Thực tế tại các đô thị lớn tại Việt Nam, nhóm cư dân có nhu cầu mua nhà cao nhất là những người lao động nhập cư. Tuy nhiên, khó khăn của nhóm khách hàng này là tích lũy tài chính ban đầu thấp nên mua được tài sản lớn như nhà ở e là không thể thực hiện nếu không có các giải pháp tài chính phù hợp.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2022, các nguồn vốn bao gồm nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu dành cho lĩnh vực bất động sản (BĐS) đều gặp khó khăn, giảm so với các quý trước. Riêng trái phiếu BĐS, trong 9 tháng đầu năm 2022, giá trị phát hành chỉ khoảng 93.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đánh giá, tình trạng khát vốn đã diễn ra từ đầu năm đến nay. Cả hai kênh dẫn vốn quan trọng là tín dụng ngân hàng và trái phiếu cho các doanh nghiệp triển khai dự án đều khá khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người mua nhà cũng gặp khó trong việc tiếp cận vốn vay.

Riêng về giá nhà, theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield mặt bằng giá căn hộ không ngừng đạt đỉnh trong 10 năm qua. Cụ thể, các dự án mới đưa ra thị trường đều thuộc phân khúc trung cấp nhưng có mức giá bán trung bình 57,1 triệu đồng. Còn nếu tính mức giá bán trung bình toàn thị trường của tất cả các phân khúc thì tương đương 75,4 triệu đồng, tăng 8% theo quý và tăng 27% theo năm.

Khi giấc mơ xây dựng tổ ấm không còn xa vời

Trên hành trình dựng xây tổ ấm, các gia đình luôn mơ ước tìm kiếm một căn nhà để an cư, lập nghiệp. Sở hữu một căn nhà dù nhỏ cũng sẽ tạo sự tự tin, tâm lý tích cực cho các gia đình trẻ. Đây cũng là một minh chứng bước ngoặt cho hành trình xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên bài toán tài chính lại chi phối quyết định của họ.

Hiểu được tâm lý và nhu cầu của các cặp vợ chồng trẻ hiện nay, Tập đoàn Lê Phong đã cho ra mắt dự án New Lavida, nằm tại mặt tiền ĐT743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương. Đây được coi là không gian sống lý tưởng, phù hợp với túi tiền của người mua nhà.

Dự án tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay trung tâm phường Tân Đông Hiệp, liền kề Vincom Dĩ An. Khu vực này không chỉ đã và đang phát triển hạ tầng giao thông vượt bậc từng ngày mà còn tập trung nhiều dự án lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại, dân trí cao, tiện ích đồng bộ với trường học, bệnh viện, các khu giải trí & mua sắm sầm uất.

Song song với thiết kế căn hộ hiện đại được bài trí khoa học đầy đủ công năng đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Dự án New Lavida được quy hoạch theo mô hình Tổ hợp Nhà ở xã hội – Thương mại – Công viên Trường Học mang đến một cuộc sống gần gũi thiên nhiên với không gian sống xanh mát từ khu công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, đường dạo bộ, sân thể thao đa năng, vườn cảnh quan... Đắm mình trong làn nước mát lạnh trên hồ bơi, con trẻ được học tập ngay tại trường mầm non đạt chuẩn trong nội khu dự án. Cư dân New Lavida sẽ an tâm tận hưởng một cuộc sống vui khỏe, hiện đại.

Dự án New Lavida có mức giá từ 900 triệu đồng/ căn. Đây được xem là mức giá khá “hời” so với giá nhà tại khu vực trung tâm TP Dĩ An, kết nối giao thương thuận lợi. Song song đó, người mua còn được hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị căn hộ với lãi suất 4.8%/ năm trong 25 năm. Đặc biệt, người mua nhà được thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt cho đến khi nhận nhà (dự kiến quý 1/2024) giúp cân đối dòng tiền tốt nhất.

Trong bối cảnh lãi suất vay ngân hàng tiếp tục tăng cao như hiện nay, chính sách cho vay với lãi suất thấp cố định trong thời gian dài lên tới 25 năm tại New Lavida được coi là “bảo hiểm tài chính” cho người mua nhà trong điều kiện tích lũy ban đầu còn hạn chế. Như vậy, với sự hỗ trợ từ các gói vay, chủ nhân chỉ cần trả trước 10% giá trị căn hộ, phần còn lại được hỗ trợ trả góp mỗi tháng 5 triệu đồng/ tháng. Điều này giúp khách hàng có thể sở hữu ngay một căn nhà của chính mình với số tiền mỗi tháng không chênh lệch quá nhiều so với việc đi thuê trọ.

“Mua nhà không khó” được hiện thực hóa tại dự án New Lavida nhờ chính sách hỗ trợ tối đa phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng để giảm tải áp lực tài chính nhưng vẫn được sở hữu căn nhà mơ ước. Đồng thời, việc lựa chọn các chính sách vay phù hợp cũng góp phần tạo động lực phấn đấu của các thành viên trong gia đình. Khi đã “an cư”, việc “lập nghiệp” cũng trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tận dụng thời điểm nhiều ưu đãi này, đừng ngần ngại, hãy lựa chọn trở thành cư dân của New Lavida, để sớm sở hữu và sử dụng các tiện ích, giá trị đích thực của một công trình hiện đại, tiện nghi, hòa hợp với thiên nhiên.

Văn phòng Giao dịch dự án New Lavida: 99 ĐT743C, KP. Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

Website dự án: https://www.newlavida.vn/