Giải Golf 'Tôi yêu Việt Nam': Lan tỏa tinh thần thể thao vì cộng đồng

Vừa qua, Nam A Bank phối hợp cùng báo Người Lao Động tổ chức thành công giải Golf "Tôi yêu Việt Nam”, chương trình không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các golfer mà còn quyên góp chi phí nhằm ủng hộ các chương trình cộng đồng ý nghĩa.

Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng giải Golf chuyên nghiệp Vietnam Masters, tìm kiếm những Golfer xuất sắc tranh tài tại đấu trường quốc tế, góp phần nâng tầm bộ môn thể thao Golf tại Việt Nam.

Sau phần trao giải cho các golfer xuất sắc, chiều 09/09, ban tổ chức giải golf "Tôi yêu Việt Nam" tiến hành đấu giá bức tranh sơn dầu khổ 60 x 80 (cm) của họa sĩ Lê Sa Long. Toàn bộ số tiền đấu giá và các mạnh thường quân đóng góp tại chương trình lên đến 800 triệu đồng sẽ gửi đến hai chương trình cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn là "Tự hào cờ Tổ quốc" do báo Người Lao Động tổ chức và "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình sáng lập, Báo Người Lao Động quản lý, điều hành.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần I-2023 có sự góp mặt của 144 golfers, tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp Handicap 18 hố, chia làm nhiều bảng khác nhau tại Royal Long An Golf & Villas. Với thể thức này, các golfer sẽ thi đấu một vòng 18 hố để chọn ra người chiến thắng: Best Gross là golfer Lý Chính Đức, golfer Lê Văn Nhật đạt giải Best Net cùng nhiều hạng mục giải thưởng khác.

Trước đó, ngày 08/09, giải Golf chuyên nghiệp Vietnam Masters chính thức được công bố với tên gọi Nam A Bank Vietnam Masters 2023 cùng quỹ tiền thưởng lên đến 1.2 tỷ đồng, hứa hẹn mang đến sân chơi kịch tính với sự góp mặt của các VĐV trong và ngoài nước cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất của giải đấu.

Lấy cảm hứng từ các cột mốc thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai, Present: The History of Future khẳng định thành tựu đạt được ở hiện tại xuất phát từ nỗ lực trong quá khứ, đồng thời là bước đệm để hình thành nên vị thế của các VĐV trong tương lai. Tháng 10 này, Vietnam Masters sẽ trở lại đường đua golf chuyên nghiệp đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Nam A Bank và VGA Tour, khẳng định mối tương quan về tầm nhìn và sứ mệnh của hai bên.

Bên cạnh Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” và Nam A Bank Vietnam Masters 2023, Nam A Bank còn thường xuyên tổ chức và đồng hành cùng các giải golf nhằm mang đến sân chơi thú vị, giao lưu gắn kết giữa các khách hàng là golfer. Mới đây, Ngân hàng này đã đồng hành cùng Miss Cosmo Vietnam Charity Golf Tournament - Giải đấu nhằm quyên góp, ủng hộ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Với phương châm đẩy mạnh kinh doanh gắn liền với hoạt động cộng đồng, Nam A Bank thường xuyên đồng hành với những chương trình mang ý nghĩa thiết thực, trong đó có các hoạt động thể dục thể thao. Đồng thời, nỗ lực triển khai những sản phẩm đẳng cấp, hiện đại để ngày càng phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách hàng riêng biệt, đơn cử như các golfer”.

Đối với cộng đồng Golfer, Nam A Bank thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho phân khúc khách hàng này nhằm mang đến sự thuận tiện và thoải mái cho các golfer khi sử dụng dịch vụ tài chính. Đơn cử, Thẻ tín dụng Nam A Bank Happy Golf mang thương hiệu JCB với hạng bạch kim (Platinum) nâng tầm trải nghiệm cho những khách hàng có sở thích đặc biệt với môn thể thao Golf tận hưởng nhiều tiện ích vượt trội và ưu đãi hấp dẫn.