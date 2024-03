Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

Giữa bối cảnh giá BĐS liên tiếp lập đỉnh chưa có dấu hiệu chững lại, lãi suất thấp kỷ lục, thị trường xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra khỏi nhà băng để tìm đến các dự án trả góp dài hạn. Đây được xem là phương án tối ưu vừa bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ mất giá – lạm phát, vừa nhanh chóng sở hữu nhà ở trước khi giá tăng quá cao.

Trả góp “chặn” nỗi lo nhà tăng giá, lạm phát

Một báo cáo mới đây của TS. Lê Xuân Nghĩa – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia cho biết, kể từ năm 1990, bất động sản đã tăng lên đến 120 lần, gấp 4 lần tỷ lệ tăng của vàng. Trong khi đó, theo tính toán của giới chuyên gia, trung bình mỗi năm đồng tiền mất giá khoảng 6-8%, tùy thời điểm, cao hơn hoặc bằng lãi suất gửi tiết kiệm.

Lấy ví dụ, 100 triệu đồng năm 1990 có thể mua được căn nhà thì thời điểm này, giá trị tài sản tương ứng đã lên tới 12 tỷ. Trong khi gửi 100 triệu tiết kiệm năm 1990 với lãi suất 6-8%, tổng tài sản hiện nay gồm cả tiền gốc chỉ vào khoảng 350-400 triệu đồng. Con số quá chênh lệch này (gấp 30 lần) giải thích vì sao, BĐS luôn hấp dẫn và “âm thầm” tăng giá mỗi năm bất chấp mọi biến động, đặc biệt là ở các thành phố lớn có nhu cầu ở thực cao.

Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), trong năm 2023, giá căn hộ Hà Nội đã tăng 16%. Còn theo DKRA Group, tại TP.HCM chỉ trong 2 tháng đầu năm giá căn hộ đã tăng cục bộ 3-6%. Không chỉ giá mua, giá thuê cũng biến thiên liên tục khi tăng 40% so với giữa 2022.

Thêm một nguyên nhân quan trọng khiến giá BĐS ở các thành phố lớn khó giảm là do hiện trạng cạn quỹ đất, sụt giảm nguồn cung liên tiếp trong 1 thập kỷ qua. Báo cáo của CBRE cho biết, nguồn cung căn hộ mới Q4/2023 tại Hà Nội giảm 32% và thấp tầng giảm 85% so với cùng kỳ. Trong khi TP.HCM nguồn cung căn hộ cũng giảm 54% và thấp tầng giảm tới 94% so với cùng kỳ.

Trái ngược với cung giảm, nguồn cầu lại tăng mạnh khi theo thống kê, tỷ lệ tăng dân số cơ học của TP.HCM trung bình là 2,28% và Hà Nội là 2,29%. Chưa kể ở thời điểm này, lãi suất tiết kiệm gửi ngân hàng liên tục thấp chạm đáy, chỉ ở khoảng 1,7-5% cho kỳ hạn dưới 12 tháng.

Tiền trượt giá, lãi suất tiết kiệm thấp không đủ hấp dẫn, nguồn cung giảm mạnh khi dân số ngày càng đông,.. tất cả lý do này khiến nhà trả góp trở thành cơ hội tốt nhất để khách hàng có vốn tích lũy vừa tầm có thể sở hữu được nhà chuyển vào ở ngay, trước khi giá đã tăng cao.

Trả góp dài hạn 15 năm, lãi cố định mở giấc mơ an cư

Trước bối cảnh này, đầu năm 2024, Vinhomes công bố chính sách "Mua nhà sang – An tâm tài chính" cố định lãi vay lên đến 15 năm nhằm mang cơ hội sở hữu nhà sang đến gần hơn với những khách hàng có nhu cầu ở thực. Chương trình được áp dụng cho sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark – Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM).

Cụ thể, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% tài chính là nhận nhà ở ngay. 70% còn lại trong 2 năm đầu được hưởng lãi cố định 6% cho thấp tầng và 7% cho cao tầng. Từ năm thứ 3 trở đi áp dụng ưu đãi 8% cho thấp tầng và không quá 9,5% cho cao tầng. Đặc biệt, khách hàng có thể chọn thời hạn trả góp từ 5-10-15 năm, tùy khả năng sắp xếp tài chính. Nếu lãi suất thả nổi thấp hơn lãi trần của chủ đầu tư, khách hàng sẽ được áp dụng theo bảng tỷ suất hiện hành. Trong khi đó, nếu cao hơn, chủ đầu tư sẽ trả phần chênh lệch này.

Có thể thấy, mức lãi trần cố định không chỉ chặn đứng mọi rủi ro về việc lãi suất “nhảy múa” mà còn thấp hơn khoảng 20-40% so với lãi thả nổi, tùy thời điểm. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí trả lãi lớn mỗi năm, chủ động lên kế hoạch tài chính để chi trả khoản phí vay mua nhà.

Chính sách kể trên còn được đánh giá “đúng” thời điểm và “trúng” nhu cầu. Tung ra ngay thời điểm thị trường sắp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, chính sách của Vinhomes đã giải quyết được nỗi lo giá nhà – giá thuê leo thang trong khi tiền lãi tiết kiệm lại rất thấp. Đồng thời, giải pháp này cũng mở ra cơ hội để người ở thuê có thể tận dụng ưu đãi sở hữu nhà ngay mà không cần chờ đợi.

“1 tỷ đồng gửi tiết kiệm, lãi trung bình 15 năm được khoảng hơn 700 triệu đồng (mỗi tháng 4 triệu đồng với lãi suất phổ biến 5%), như vậy tính cả lãi và gốc sau 15 năm chỉ vào khoảng 1,7 tỷ đồng, hoàn toàn không có khả năng để mua nhà”, chị Kim Thảo (31 tuổi, TP.HCM) tính toán. Hiện nay chị Thảo đang ở nhà thuê 15 triệu/tháng, cứ ở một thời gian giá thuê lại tăng. Ước tính nếu ở thuê suốt 15 năm thì chị cần chi khoảng 3 tỷ chỉ để trả tiền nhà trọ. “Trong khi nếu bỏ 1 tỷ ban đầu để mua căn hộ 3 tỷ ở thời điểm này, sử dụng tiền thuê nhà để trả ngân hàng mỗi tháng, 15 năm sau tôi đã sở hữu trọn vẹn căn hộ sang trọng của Vinhomes. Giá trị tài sản lúc này đã x3, x4 thậm chí nhiều hơn nữa”, chị Thảo phân tích.

Nhiều người trẻ khác cũng tìm đến phương án trả góp mua nhà như chị Thảo để giải quyết bài toán an cư, thay vì ở trọ nay đây mai đó. Giải pháp “Mua nhà sang – An tâm tài chính” chính là “khóa an toàn” giải quyết mọi nỗi lo của người mua và khó khăn của thị trường, từ đó thúc đẩy thị trường BĐS giao dịch sôi động trước chu kỳ tăng trưởng mới.