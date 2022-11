Giá điện nhiều nước trên thế giới vẫn tăng cao trong quý IV

Do khủng hoảng năng lượng, lạm phát kéo dài và chiến sự diễn ra tại Ukraine chưa có dấu hiệu dừng lại khiến giá điện ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tăng cao.

EU giá điện vẫn tăng cao so với đầu năm

Theo dữ liệu của Ember, giá bán buôn trung bình những tháng cuối năm ở Châu Âu tuy giảm đôi chút nhưng vẫn cao hơn đầu năm. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng đã lắng xuống. Theo Ember, ở Châu Âu, giá điện bán buôn trung bình vào tháng 10 năm 2022 là:

- Ý - € 211, 2 / MWh (tương đương 5.714 VNĐ/ kWh)

- Pháp - 178,9 € / MWh; (khoảng 4.847 VNĐ/ kWh)

- Đức - 157,8 € / MWh; (khoảng 4.278 VNĐ/ kWh)

- Tây Ban Nha - 127,22 € / MWh. (khoảng 3.439 VNĐ/ kWh)

- Anh - 136,60 €/ MWh. (khoảng 3.710VNĐ/ kWh)

Được biết, EU đang nỗ lực kiểm soát giá đối với khí đốt được sử dụng để sản xuất điện.

Nhật Bản

Cuối tháng 10-2022, Chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch thực hiện các biện pháp để giảm gánh nặng hóa đơn tiền điện, khí đốt và chi phí xăng dầu tổng cộng khoảng 45.000 yên cho mỗi hộ gia đình trong tháng 1- 9 năm sau. Vào tháng 10-2022, giá điện ở Tokyo đã tăng gần 27%. Đây là nguyên nhân chính làm tăng lạm phát ở một quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhiên liệu. Lạm phát đã đặc biệt đè nặng lên các hộ gia đình, vốn đã chứng kiến mức lương trì trệ trong vài thập kỷ qua và không đủ khả năng chi trả cho chi phí gia tăng.

Các biện pháp trợ cấp giá điện của Nhật Bản sẽ được đưa vào gói kinh tế toàn diện sắp tới của chính phủ. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp viện trợ cho các công ty điện lực để cắt giảm giá điện hộ gia đình của họ xuống 7 yên/kilowatt giờ, để bù đắp việc tăng giá dự kiến cho mùa Xuân tới và sau đó. Biện pháp hỗ trợ này sẽ được cắt giảm từ tháng 9 để tránh cản trở nỗ lực khử cacbon. Giá điện tháng 4-2022 ở Nhật Bản tính theo bậc thang như sau: Đến 120kWh giá ¥ 19,88(3.530 VNĐ)/kWh; 121kWh ~ 300kWh giᥠ26,46 (4.700 VNĐ) / kWh và 301kWh ~ ¥ 30,57 (5.425 VNĐ) /kWh.

Thái Lan

Tờ Nation của Thái Lan cho biết, giá điện điện sinh hoạt tại Thái Lan sẽ tăng lên 4,72 baht (3.273 VNĐ)/ kWh từ tháng 9-2022 khi Ủy ban điều tiết năng lượng (ERC) sẽ tăng biểu giá nhiên liệu (Ft) được dùng để tính toán hóa đơn. Cụ thể ERC cho hay sẽ tăng thuế nhiên liệu thêm 0,6866 baht (477 VNĐ) lên 0,9343 baht (638 VNĐ)/đơn vị trong giai đoạn tháng 9- đến tháng 12-2022. ERC xem xét giá Ft bốn tháng một lần (tháng 1, 5 và 9). Lý do chính của sự gia tăng là do nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các thị trường giao ngay để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng từ Vịnh Thái Lan.

ERC cho biết sản lượng LNG nội địa của Thái Lan đã giảm từ 3,1 xuống 2,5 triệu feet khối mỗi ngày, buộc nước này phải nhập khẩu thêm LNG để cung cấp cho các nhà máy điện của mình. Trong khi đó, xung đột Nga- Ukraine đã làm tăng giá LNG trên thị trường toàn cầu, làm tăng chi phí sản xuất điện của Thái Lan. ERC dự đoán tình trạng thiếu LNG sẽ kéo dài đến năm 2023 do nguồn cung ở Thái Lan và Myanmar vẫn không chắc chắn và tình hình kinh tế cản trở đầu tư vào các dự án thăm dò LNG mới. ERC cũng đang nghiên cứu khả năng sử dụng các nhiên liệu khác để cung cấp cho các nhà máy điện của Thái Lan, bao gồm nhiên liệu dầu, diesel, than đá, thủy điện và năng lượng tái tạo. ERC cũng kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm điện để giảm sự phụ thuộc của đất nước vào LNG nhập khẩu.

Hàn Quốc

Giá bán buôn điện ở Hàn Quốc đạt mức cao nhất vào ngày đầu tiên của tháng 9-2022 do giá khí đốt quốc tế tăng mạnh từ việc vũ khí hóa năng lượng của Nga, dẫn đến lựa chọn tăng nhiên liệu than thay cho khí đốt tự nhiên để sản xuất điện ổn định trong thời tiết lạnh hơn. Theo Korea Power Exchange, giá biên hệ thống (SMP), Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) trả cho các nhà máy điện đã tăng lên mức cao kỷ lục hàng ngày là 228,96 won (4.287 VNĐ) mỗi kWh cho nội địa, cao hơn mức cao nhất hàng tháng 202,11 won (3.784 VNĐ) /kWh hồi tháng 4-2022.

SMP đã tăng lên 202,11 won/kWh vào tháng 4, tăng từ 154,42 won (2.891 VNĐ) vào tháng Giêng. SMP đã giảm xuống 140,34 won (2.627 VNĐ)/ kWh vào tháng 5 và 129,72 won (2.430 VNĐ) vào tháng 6 khi giá khí đốt ổn định nhưng giá đã tăng lên phía bắc từ tháng 7. SMP vào tháng 8 đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước lên 197,74 won (3.702 VNĐ)/kWh. Hàn Quốc đã đảm bảo hơn 90% nhu cầu khí đốt trong một năm từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 thông qua hợp đồng cung cấp dài hạn, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ cũng có thể mua khí đốt trên thị trường giao ngay nếu có bất kỳ sự thiếu hụt nào trong mùa đông.

Trung Quốc

Theo trang tin Globalpetrolprices, giá điện Trung Quốc cho hộ gia đình áp dụng từ tháng 3-2022 là 0,546 NDT (1.909 VNĐ)/kWh, cho kinh doanh 0,634 NDT (2.217 VNĐ/ kWh). Giá này bao gồm tất cả các thành phần của hóa đơn như chi phí điện, phân phối và thuế. Để so sánh, giá điện trung bình trên thế giới trong thời kỳ đó là 0,144 USD (3.568 VNĐ)/ kWh đối với hộ gia đình và 0,138 USD (3.419 VNĐ)/ kWh đối với doanh nghiệp.

Theo trang tin Ceicdata.com (Trung Quốc), vào tháng 10 năm 2022, lạm phát giá bán lẻ nhiên liệu hàng tháng ở Trung Quốc dao động ở mức 8,5%, so với cùng tháng năm trước. Tỷ lệ lạm phát đối với năng lượng đã tăng đáng kể kể từ tháng 1 năm 2021, nhưng áp lực lạm phát đã giảm gần đây. Giá sử dụng điện cho ngành công nghiệp ở Bắc Kinh được báo cáo là 0,800 NDT (2.780 VNĐ)/kWh vào tháng 10 năm 2022. Con số này giảm so với con số trước đó là 0,810 NDT(2.832VNĐ)/ kWh vào tháng 9 năm 2022. Về giá nhiên liệu tại Trung Quốc, tính đến ngày 14-11 là: xăng 1,17 (28.992 VNĐ) và dầu diesel 1,137 (USD) ((28.174 VNĐ)/lít).

Mỹ

Theo trang tin trực tuyến Mỹ Vaultelectricity, giá điện bình quân theo tiểu bang (tháng 10 năm 2022) dao động đáng kể. Ví dụ, các bang không tiếp giáp Thái Bình Dương tăng trung bình 24,18%, trong khi các bang ở Tây Bắc Trung Bộ tăng 6,23%. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến năm 2022, một số tiểu bang đã chứng kiến ​​sự tăng vọt về giá điện bình quân, bao gồm Maine, Hawaii, Oklahoma và Illinois, trong số những tiểu bang khác. Trong khí đó, các bang khác, như Michigan, South Dakota, Alaska và Idaho có mức tăng nhẹ.

10 bang có mức giá tăng cao nhất, đứng đầu là New Hampshire 27,47 ¢ (6810 VNĐ)/kWh và thứ 10 là bang New England 25,59¢ (6340 VNĐ)/kWh. Trong khi đó 10 tiểu bang có mức giá tăng thấp nhất là Montana 11,55¢ (2860 VNĐ)/kWh và thứ 10 là New Jersey 17,35¢ (4300 VNĐ)/ kWh. Khách hàng sử dụng điện của Mỹ phải đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng là do giá khí đốt tự nhiên biến động, và tình trạng thiếu cung toàn cầu trở nên tồi tệ hơn do chiến sự tại Ukraine. Ngoài ra còn phải kể đến tác động của biến đổi khí hậu, từ thời tiết khắc nghiệt và dự báo sẽ tồi tệ hơn trong những năm tới.

Châu Phi

Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Nam Phi (Nersa) và dữ liệu từ GlobalPetrolPrices, giá điện gia dụng của châu Phi, tiêu biểu ở đây là Nam Phi, nơi người dân phải trả tiền điện nhiều hơn so với người dân ở hầu hết các quốc gia còn lại của lục địa đen này. Đơn giá trên mỗi kilowatt, Nam Phi nằm gần giữa phổ giá điện toàn cầu với giá trung bình R2,56 (3.672 VNĐ/ kWh).

Giá điện của Nam Phi tương đương với giá điện ở Colombia, Iceland, Campuchia và Chile. Tuy nhiên, những người sống ở 3 quận có giá điện cao nhất trên thế giới phải trả nhiều hơn từ 2,8 đến 3,2 lần cho mỗi kWh so với cư dân Nam Phi. Ngoài Nam Phi còn có Đan Mạch có giá điện sinh hoạt cao nhất ở mức $ 0,465/ kWh (tương đương 11408 VNĐ/kWh), trong khi giá của Đức và Bỉ lần lượt là 0,441 USD (10.927 VNĐ/kWh) và 0,410 USD (10.159 VNĐ)/kWh.