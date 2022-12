Giá của tai tiếng

TP - Mới đây, Hiệp Gà khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong hài Tết 2023 “Đại gia dửng mỡ” (ê-kíp làm hài Tết vội vã đến mức sai chính tả, “rửng mỡ”), phát trên YouTube.

Sự xuất hiện của Hiệp Gà chẳng tạo nên “cơn sốt” nào. Cũng dễ hiểu, Hiệp Gà có chút duyên với hài, nổi lên từ chương trình Gặp nhau cuối tuần những năm 2000, nhưng đời tư bê bối của nam diễn viên này mới là điểm “đáng nhớ” với khán giả: Đi tù vì nghiện ngập, bị vợ thứ ba tố đủ điều như bắt vợ còng lưng gánh nợ của mình, xé giấy khai sinh của con trai… Hiệp Gà còn bị “ném đá” về hành vi ứng xử kém văn hóa khi chụp ảnh đu người ở tượng đài lịch sử… Có lẽ cũng chỉ hài Tết phát YouTube mới mời Hiệp Gà, sân khấu lớn chắc ngại.

Hơn Hiệp Gà nhiều về tài danh, Hoài Linh cũng vừa tái ngộ khán giả thủ đô trong chương trình đến hẹn lại lên “Xuân phát tài” quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Việt. Trước khi ồn ào từ thiện xảy ra, Hoài Linh là “nam châm” hút khán giả. Anh xuất hiện ở đâu náo nhiệt ở đó. Cũng đã 2 năm, Hoài Linh vắng bóng ở sân khấu thủ đô. Đáng ra sự xuất hiện của anh phải được nồng nhiệt chào đón. Nhưng nhiều khán giả vẫn vương vấn ồn ào năm trước thành ra kém mặn mà. Hoài Linh không dính dáng pháp luật, không bị tước danh hiệu, anh vẫn đi diễn bình thường nhưng rất khó lấy lại hào quang trong quá khứ (Nếu lấy lại được cũng cần rất nhiều thời gian, mà nam nghệ sĩ không còn trẻ).

Xem danh sách 10 nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022, do Google Việt Nam công bố, không có tên Hoài Linh hay Hiệp Gà vì ồn ào của họ không ở năm nay. (Năm ngoái Hoài Linh chính là 1 trong 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất). Đáng buồn, trong danh sách được kiếm tìm nhiều nhất, làng giải trí Việt thường chiếm phần đông: Hồng Đăng, Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh, Hữu Tín… Họ góp mặt không phải vì thành tích trong lao động nghệ thuật mà do vướng ồn ào đời tư trong năm nay. Có người trong số họ không còn được tự do như Hữu Tín, có người bị “cấm sóng” như Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh. Có người sau thời gian “ở ẩn” đã tái xuất nhưng khán giả đón nhận vẫn dè dặt, thậm chí bị kêu gọi “tẩy chay” như Hiền Hồ.

Không ít người cho rằng: “Thượng đế” ngày càng khó tính. Biết khán giả khó tính thì nghệ sĩ càng phải thận trọng hơn trong phát ngôn, trong lối sống. Làm “soái ca”, “nam thần”, “búp bê”, “vua hài”… trên sân khấu đã khó, giữ được hình tượng ở ngoài đời còn khó hơn. Có được danh hiệu cao quý đã khó, trở thành nghệ sĩ của nhân dân đúng nghĩa càng khó hơn.