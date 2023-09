Giá chung cư tăng liên tục, khách hàng 'đỏ mắt' tìm nơi an cư

Mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không những không giảm mà còn tăng liên tiếp trong 18 quý, giá bán chung cư tiếp tục tăng cao, khiến cho nhiều khách hàng khó khăn trong việc tìm kiếm căn hộ an cư.

Giá chung cư liên tục leo thang

Theo đánh giá của chuyên gia của CBRE, bất chấp những ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng và lãi suất tăng cao, giá bán các căn hộ chung cư mới ở Hà Nội vẫn neo ở mức tương đối cao. Trong số các dự án chung cư chào bán trong quý II, có khoảng 52% dự án chào bán giá trên 47 triệu đồng/m2, các dự án còn lại chào bán ở mức từ 35 triệu đồng/m2 trở lên. Hầu hết các khu vực ở Hà Nội đều có giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông... giá bán thứ cấp tăng 5-6%.

Khảo sát của CBRE Việt Nam cũng ghi nhận tại thời điểm cuối quý II/2023, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư tại Hà Nội khoảng 47,5 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì, tăng 1,6% so với quý 1 và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỉ trọng sản phẩm căn hộ cao cấp tăng lên.

CBRE Việt Nam dự báo từ nay đến cuối năm 2023, lượng mở bán mới căn hộ chung cư sẽ cải thiện, với khoảng 6.300 căn hộ sẽ được mở bán, nâng tổng nguồn cung mới cả năm đạt khoảng 10.500 căn hộ. Bên cạnh đó, giá bán trung bình được dự báo sẽ duy trì 47-49 triệu đồng/m2 vào cuối năm 2023, tăng khoảng 5% theo năm.

Đỏ mắt tìm căn hộ 3PN giữa thị trường giá chung cư leo thang

Giữa “cơn sốt” tăng giá của thị trường BĐS chung cư, khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm căn hộ ưng ý.

Anh Nguyễn Văn Linh (Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang tìm một căn hộ chung cư 3PN cho gia đình 3 thế hệ chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi ưu tiên các dự án vị trí tốt, thuận tiện di chuyển vào trung tâm. Nếu lựa chọn khu vực nội thành thì việc đi lại không thuận lợi do thường xuyên bị tắc đường, giá lại tầm 52-55 triệu đồng/m2; Tôi đang nghiên cứu các dự án phía Đông Hà Nội, ở đây gần trung tâm, tuy nhiên cũng rất khó tìm kiếm các căn hộ có giá bán dưới 40 triệu/m2”.

Nổi bật tại thị trường BĐS Hà Nội, Bình Minh Garden là một trong những dự án hiếm hoi đã hoàn thiện được chào bán với mức giá hợp lý, chỉ dưới 40 triệu đồng/m2. Dự án được ví như điểm sáng, giải quyết vấn đề nguồn cung giữa thị trường giá chung cư đang tăng tốc.

Khi mặt bằng giá chung cư liên tục tăng tốc, khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi an cư phù hợp thì Bình Minh Garden không những không tăng giá theo cơn sốt thị trường mà giữ mức giá vô cùng hợp lý chỉ từ 32 triệu/m2. Theo đánh giá của chuyên gia, Bình Minh Garden đang là chung cư cao cấp có giá dễ hấp thụ nhất thị trường, khách hàng có cơ hội sở hữu với căn hộ 3PN trong tầm tay với mức giá chỉ từ 3 tỷ đồng. Đây được đánh giá là con số hấp dẫn với khách hàng có nhu cầu ở thực giữa giai đoạn giá chung cư tại Hà Nội đang liên tục tăng cao như hiện nay. Điều này cũng thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư, cho thấy dù thị trường chuyển dịch theo hướng nào thì câu chuyện đầu tư an toàn, lựa chọn căn hộ giá tốt, đúng nhu cầu vẫn luôn là xu hướng, giúp bảo vệ lợi ích tuyệt đối cho người mua nhà.

Không chỉ được nhiều khách hàng săn đón với giá bán hợp lý, Bình Minh Garden còn được nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực lựa chọn bởi yếu tố pháp lý minh bạch, dự án đã hoàn thiện có thể về ở ngay và tổ hợp tiện ích hiện đại. Đặc biệt, tại dự án hệ thống phòng cháy chữa cháy chính thức được nghiệm thu, mang lại không gian sống tiện nghi và môi trường an toàn, tin cậy cho cư dân.

Khẳng định giá trị với nhiều điểm cộng hoàn hảo, Bình Minh Garden đang là cái tên thu hút sự quan tâm của đại bộ phận khách hàng có nhu cầu ở thực. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang tung nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư của người cân giữa thời kỳ “bão giá”. Cụ thể, khách hàng đặt mua căn hộ Bình Minh Garden sẽ được hỗ trợ lãi suất 0 đồng trong 12 tháng, chiết khấu hấp dẫn lên đến hơn 20%, hỗ trợ vay ngân hàng 65%, miễn phí dịch vụ trong 2 năm cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Lựa chọn Bình Minh Garden, lựa chọn an cư bền vững.